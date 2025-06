Schweizer Bevölkerung will vor allem sicheren und billigen Strom

Erstmals ist eine Mehrheit der Befragten (56 Prozent) sehr oder eher damit einverstanden, dass in der Schweiz wieder über den Neubau von Atomkraftwerken nachgedacht wird. 74 Prozent der Befragten sehen im Bau von neuen Atomkraftwerken allerdings keine Lösung für die kurzfristigen Versorgungsprobleme.

Eine grosse Mehrheit der Bevölkerung (59 Prozent) befürwortet weiterhin die Umsetzung der Energiestrategie des Bundes und sieht das Stromgesetz als entscheidenden Schritt in die Energiezukunft, wie es in einer Mitteilung des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) vom Dienstag zu seiner Umfrage heisst. Diese wurde von gfs.bern ausgeführt. Es handelt sich um die jährliche VSE-Umfrage.

Die Schweizer Bevölkerung will Versorgungssicherheit. Fast ebenso wichtig sind ihr bezahlbarer Strom und Klimaneutralität. Das zeigt eine Umfrage. Dabei stellen die Befragten der Energiepolitik des Bundes ein gutes Zeugnis aus.

Eine Solar-Grossanlage in Sedrun, Graubünden.

Eine Solar-Grossanlage in Sedrun, Graubünden. Bild: keystone

