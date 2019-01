Bei Wohnungsbrand in Chur kommen drei Personen ums Leben



Drei Menschen, eine erwachsene Person und zwei Kinder, sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Brand in einem Churer Wohnblock ums Leben gekommen. Das meldet die Bündner Kantonspolizei. Gegen 50 Personen wurden wegen des Feuers in dem sechsstöckigen Haus evakuiert. (sda)