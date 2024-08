Brian Keller nach Haftbefehl in Deutschland verhaftet

Brian Keller wurde in Deutschland verhaftet. Bild: screenshot keystone

Rund zwei Wochen nach seiner Freilassung ist Brian Keller, «der berühmteste Häftling der Schweiz», am Samstagabend in Deutschland wieder verhaftet worden. Der Grund ist ein internationaler Haftbefehl, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag bestätigte.

Keller sei um 19.30 Uhr festgenommen worden, sagte der Sprecher der Zürcher Kantonspolizei, Florian Frei, am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht von 20 Minuten online. Was ihm vorgeworfen wird, konnte der Sprecher nicht sagen. Der Haftbefehl sei von der Staatsanwaltschaft Zürich erlassen worden. (sda)