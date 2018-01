Aargau

Blaulicht

Drei verletzte Asylbewerber nach Streit beim Bahnhof Aarau



Drei verletzte Asylbewerber nach Streit beim Bahnhof Aarau

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Asylbewerbern sind am Bahnhof Aarau in der Nacht auf Samstag drei Personen teilweise schwer verletzt worden. Die Polizei nahm vier Personen fest.

Die Verletzten erlitten Stichverletzungen und mussten ins Spital. Es handelt sich um Asylbewerber aus Afghanistan und Irak im Alter von 17 bis 24 Jahren, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

Festgenommen wurden vier Männer im Alter von 15 bis 18 Jahren. Sie stammen aus Eritrea und Afghanistan. Die mutmasslichen Täter wurden vor Ort oder nach einer Fahndung dingfest gemacht. Die Tatwaffe konnte bis Samstagmittag nicht gefunden werden. Die Polizei war kurz nach 23 Uhr über den Streit am Bahnhof informiert worden.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau und die kantonale Jugendanwaltschaft leiteten eine Strafuntersuchung ein. Junge eritreische Asylbewerber waren in der Vergangenheit wiederholt in der Region in gewaltsame Auseinandersetzungen involviert gewesen. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Auto fährt durch ein Badezimmer

Das könnte dich auch interessieren: Wie die Armee im Kalten Krieg: Die SRG ist die «heilige Kuh» von Mitte-links Warum es keine gute Idee ist, Oprah Winfrey zur US-Präsidentin zu machen Du hast bestimmt keine Vorurteile, oder? Bist du sicher? Hier findest du es heraus 21 skurrile Dinge, die du so nur in Dubai zu sehen kriegst Reden wir nicht von Sex, sondern von Geld. Ist es Zeit für einen #MeToo-Strategiewechsel? Kann ich das noch essen oder muss ich's wegwerfen? Mit diesen Tipps bist du safe Sony präsentiert neuen Hunde-Roboter 😍 ++ Good News für Windows-, Mac- und Linux-User Vermisster Kater kehrt nach 10 Jahren schwer verletzt zu seiner Familie zurück Wer auch immer die 157 Millionen bei Euromillions gewonnen hat – er möge sie abholen Vom Schuldenberg zum Millionär – Die unglaubliche Geschichte eines Zürcher Bitcoin-Zockers Nichts für Angsthasen – das sind die 11 krassesten Brücken der Welt 8 Anzeichen, dass deine Katze insgeheim ein Weltstar ist Die schlimmsten Tech- und Internet-Flops, die uns so richtig genervt haben Die grosse Game-Vorschau: Auf diese 40 Spiele dürfen wir uns 2018 freuen Das sind die allerersten Facebook-Nutzer – und die Nummer 1 ist nicht Zuckerberg Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo