Spass

Leben

Definitiv kein Höhepunkt – am Valentinstag bei Fifty Shades of Grey 3



bild: universalpictures

Definitiv kein Höhepunkt – am Valentinstag bei Fifty Shades of Grey 3

Vor drei Jahren hat mich die Chefredaktion zu einem Liveticker über den ersten Teil von Fifty Shades of Grey genötigt. Weil ihnen nichts Neues einfällt, haben sie jetzt wieder das Gleiche getan.

Vor dem Film – 20.30 Uhr

Eigentlich habe ich mir ja geschworen, nie wieder einen Fuss in einen «Fifty-Shades»-Streifen zu setzen.

Teil 1 war etwa so spannend wie eine durchschnittliche Snooker-Partie auf Eurosport und so erotisch wie der Anblick eines Knäckebrots.

Vielleicht erinnert ihr euch. Das war vor drei Jahren. Damals war ich noch Sportreporter und die Chefredaktion schickte mich ins Kino, um eine Filmkritik zu schreiben.

Doch nun hat mich die gesamte, ja die gesamte, Redaktion genötigt, nochmals hinzugehen. Dafür haben sie sogar eine Petition lanciert.

In diesem Sinne, liebe Kollegen und Kolleginnen:

Vor dem Film – 20.34 Uhr

Nun sitze ich also wieder im Kinosaal. Mit dem Wissen, dass zeitgleich in der Champions League Real Madrid gegen Paris Saint-Germain spielt.

Und von weit weit her höre ich, wie mich Cristiano Ronaldo leise auslacht.

Vor dem Film – 20.37 Uhr

Habe ich schon erwähnt, dass heute Valentinstag ist?

Nicht?

Heute ist Valentinstag.

Vor dem Film – 20.39 Uhr

Im Saal befinden sich, sagen wir mal zwei Drittel Frauen. Hinter mir ein knutschendes Pärchen.

Und noch eine Reihe weiter hinten sitzen zwei Jungs. Kollegen. So um die 25 Jahre alt.

Vor dem Film – 20.41 Uhr

Valentinstag also. Für mich befindet sich dieser Tag auf einer Skala von 1 – 10 irgendwo zwischen «Black-Friday-Sale» und Steuererklärungs-Deadline.

Umfrage Und wer ist eigentlich dieser Valentin? Böh, keine Ahnung.

Abstimmen 2 Votes zu: Und wer ist eigentlich dieser Valentin? 0% Böh, keine Ahnung.

Folgende drei denkwürdige Ereignisse hätten es meiner Meinung nach definitiv mehr verdient, dass sie fix in den Jahreskalender aufgenommen werden.

6. März: Der Tag, als Johann Schneider-Ammann zum Internet-Hit avancierte.

gif: youtube/watson

21. September: Der Tag, an dem Christian Constantin den Streit mit Rolf Fringer «regelte».

gif: youtube/teleclub

Und dann natürlich der 21. Oktober: Der Tag, als Helene Fischer eine Mass Bier exte.

gif: youtube/watson

Vor dem Film – 20.42 Uhr

Auf der Leinwand läuft eine Vorschau: Es geht ums Muttersein im Jahr 2018.

Von Sadomaso noch keine Spur.

Vor dem Film – 20.44 Uhr

Noch eine Vorschau. Emily Ratajkowski kommt drin vor.

Meine Stimmung wird besser.

Der Film beginnt

So, los geht's! Bekommen wir ein Vorspiel zu sehen oder geht's gleich richtig zur Sache?

1'

Alter Schwede! Die heiraten??

Ich dachte, ich sei hier in einem Sadomaso-Film? Was war denn da in Teil 2 los?

2'

Das dritte Drittel dieser Trilogie beginnt mit einem Paukenschlag.

Ich versuch's der Reihe nach:

Hochzeit

Französischer Abgang

Sportwagen

Privatflugzeug

Sex

Paris

Und das alles innerhalb der ersten Minute. Wir alle so:

3'

In der ganzen Aufregung habe ich die wichtigste Konversation zwischen den frisch Vermählten vergessen. Hier der Nachtrag:

Anastasia: «Was? Du hast einen Privatjet?»

Christian: «Nicht ich, Baby, sondern wir!»

4'

Also bevor hier Verwirrung entsteht. Mit Christian meine ich nicht den hier:

Bild: EPA/KEYSTONE

Bild: EPA/KEYSTONE

Sondern den hier: Das ist Anastasias Ehemann.

gif: youtube/kinocheck

6'

So, Paris ist abgeklappert. Eiffelturm, Oper, Brasserie; was man halt so macht in der Stadt der Liebe.

Nur ans PSG-Spiel gehen sie nicht. Kulturbanausen, die Amis, ich sag's euch.

7'

Die Flitterwoche wird in Monaco fortgesetzt. Anastasia, freizügig wie sie ist, zieht ihr Bikini-Oberteil aus.

Christian reagiert ungehalten. «Hier könnten überall Paparazzis lauern!»

Zum Glück sind sie mit dem Jetski da, sofort geht's zurück zur Yacht.

9'

Wer jetzt denkt, der aufgebrachte Ehemann deckt «Oben-Ohne-Ana» jetzt erstmals mit Prügel ein ...

... der irrt sich. Es gibt natürlich: Sex. Versöhnungssex.

Wobei, versöhnt haben sie sich eigentlich schon auf dem Jetski wieder. Welche Frau kann bei so viel PS schon widerstehen? Ana jedenfalls nicht ...

10'

So, erst Mal durchatmen: Von so viel Verkehr berichten wir hier sonst höchstens bei den Staumeldungen.

12'

Aufregung im Ferienparadies!

Die Flitterwochen müssen abgebrochen werden. Jemand hat bei der Firma von Christian eingebrochen.

Es geht zurück nach Seattle.

Die Ereignisse überschlagen sich hier. Ein Highlight jagt das Nächste.

18'

Sie sind zurück zuhause. Was beim Einbruch passiert ist, wird mir irgendwie nicht klar.

19'

Anastasia wurde befördert. Was sie arbeitet, wird mir irgendwie nicht klar.

20'

Christian scheint irgendwie der Chef der Bude zu sein. Ob Anastasia sich hochgeschlafen hat?

Könnte sein ...

Bild: giphy

21'

Ist ja eigentlich auch egal. Viel wichtiger ist: Anastasia hat jetzt einen Bodyguard. Und er sieht verdammt gut aus. Also das sagt zumindest ihre Mitarbeiterin.

23'

Achja, beinahe vergessen: Ana wollte von Christian wissen, ob er denn gerne mal Kinder haben wolle.

Und er so:

24'

Mir dämmert langsam, weshalb vor dem Film eine Vorschau über das Muttersein im Jahr 2018 gezeigt wurde ...

Ob sie in Paris den Pariser benutzt haben?

26'

So, genug gearbeitet. Wieder mal Zeit für einen Ausflug.

Mit dem Sportwagen brettert Mister Grey der Küste entlang. Die anderen Verkehrsteilnehmer hängt er ab wie damals – an der WM 2014 – Arjen Robben die spanische Verteidigung.

27'

Mein Gott, drückt der aufs Gaspedal. Ob er, der Sexgott, am Ende nur eine ganz kleine 🔫 hat?

28'

Sie sind da: Christian hat ein monströs grosses Haus gekauft. Irgendwo am Meer. Ana wusste gar nichts davon, ist aber mega happy.

Bis sie die Architektin sieht.

29'

Die Architektin, Gia, Mia, oder wie auch immer sie heisst, ist blond.

Und sie hat Brüste. Ja, die sind nicht zu übersehen.

Damit nicht genug: Denn sie fasst Christian zwei Mal an die Hand.

30'

Ähnlichkeiten mit Helene Fischer sind übrigens rein optischer Natur. Ich glaube nämlich nicht, dass Gia, Mia oder wie auch immer sie heisst, eine Mass auf Ex trinken kann.

32'

Wie dem auch sei. Anastasia hat die Blondine gerade so richtig zusammengestaucht.

33'

Christian ist beeindruckt.

«Wenn du die handeln kannst, kannst du auch mein Auto handeln.»

34'

Was nun folgt, würde jedem 14-jährigen Verkehrskadetten mindestens ein halbes Jahr Albträume bescheren. Zum Glück ist der Film erst ab 16 freigegeben.

Ana gibt in der Karre von Christian mächtig Stoff und wirkt so uneinholbar wie Hillary Clinton im September 2016.

Doch dann heftet sich plötzlich ein Bösewicht ans Hinterrad.

40'

Wilde Verfolgungsjagd hier. Anastasia setzt sich im Zweikampf mit dem Bösewicht letzten Endes durch. Das war jetzt ein Kampf um Leben und Tod.

Und siehe da: Sie kann sogar einparkieren.

40'01

Hoppala, Ana will Sex.

40'02

Und zwar jetzt.

40'03

Im Auto.

40'04

Schon sitzt sie auf ihm.

40'06

Bääm. Volltreffer. Orgasmus. Von 0 auf 100 in nur 6 Sekunden.

Ende erste Halbzeit – Pause

So, die erste 45 Minuten sind durch.

Christian Grey hat bereits einen lupenreinen Hattrick erzielt. Drei Mal eingelocht.

Doch nun ziehen düstere Wolken auf. Er muss geschäftlich verreisen. Will heissen, dass Anastasia alleine zuhause bleiben muss, während draussen irgendwo ein Bösewicht rumschleicht ...

Ende erste Halbzeit – Pause

Die zwei Jungs zwei Reihen hinter mir, sitzen noch immer nur zu zweit da. Keine Begleitung hinzugekommen.

Das Pärchen hinter mir knutscht immer noch. Und zwar nicht gerade diskret.

Etwas zu schlecken gibt's auch für mich: Ein Stracciatella-Cornet.

Beziehungsweise für uns. Ganz alleine bin ich natürlich nicht:

bild: watson

Hiermit ein grosses Dankeschön an mein bezauberndes Valentins-Date!

Ohne dich hätte ich spätestens in der Halbzeitpause aufgegeben – mich ins Pub nebenan begeben und mir die zweiten 45 Minuten zwischen Real und PSG reingezogen.

Anpfiff zweite Halbzeit – 46'

Weiter geht's. So fest hat es in mir nicht mehr gekribbelt, seit ich das letzte Mal in der Badi ein Double Dip gegessen habe.

60'

Die erste Viertelstunde schenken wir uns. Sex ist sowieso Mangelware.

Kurze Zusammenfassung:

Christian war weg. In der Zwischenzeit ist der Bösewicht in die Wohnung eingedrungen und wollte Ana kidnappen. Doch ihr Bodyguard hat den Fiesling vermöbelt.

63'

Es kriselt zwischen Ana und Christian. Und wie!

Er steht unter der Dusche.

Sie will Sex.

Er nicht.

Und das Pärchen hinter uns flüstert entsetzt: «Was??!»

65'

Wir wissen übrigens auch, warum die Krise aufgezogen ist. Bevor Christian verreist ist, hat er seiner Ana befohlen, immer nach der Arbeit gleich nach Hause zu gehen.

Doch Ana war saufen.

Und jetzt ist ihr Ehemann hässig.

70'

Irgendwie wurde die Ehekrise gelöst. Zwischendurch waren sie auch mal im Sadomaso-Zimmer.

Auf Details verzichte ich. Viel lieber möchte ich euch Bilder von grasenden Bisons im Yellow-Stone-Nationalpark zeigen. Das ist mit Garantie interessanter:

75'

Kleiner Witz für zwischendurch.

Bin an Karneval als Klitoris gegangen, damit mein Ex mich nicht findet. — gut diese (@verpissdichok) 13. Februar 2018

77'

Dieses Problem hat Christian sicher nicht. Er besorgt's seiner Ehefrau immer und überall.

Jetzt sind sie gerade in Aspen. Sie streichen sich gegenseitig Eiscreme auf den Körper und schlecken es ab. So viel Romantik habe ich seit den «Sexy Sportclips» auf DSF nicht mehr gesehen.

Ich bin froh, dass ich mein Eis bereits gegessen habe.

Und irgendwie muss ich unweigerlich an diese Meldung denken:

78'

Apropos Schlecken: Das Pärchen hinter mir ist plötzlich verschwunden.

80'

Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass Ana in Christians Schublade eine 🔫 gefunden hat? Sie ist tatsächlich nicht die grösste ...

81'

Bäääm. Da haben wir's. Ana ist schwanger.

82'

Ou das gefällt Christian gar nicht. Er geht saufen.

85'

Jetzt herrscht definitiv Stunk im Hause Grey. Es droht sogar das Beziehungsende.

86'

Und dann auch noch das: Irgendeine Verwandte von Christian wurde vom Bösewicht entführt. Der will jetzt Taschen voller Dollar, sonst nietet er sie um.

88'

Es wird ganz ruhig im Saal. Einige Zuschauer scheinen wirklich gespannt zu sein, ob das alles gut ausgeht.

Dabei ist die Chance auf ein Happy End etwa gleich hoch wie in einem Massagesalon an der legendären Soi Cowboy in Bangkok. doch sehr gross würde ich jetzt mal so schätzen.

90'

Okay, okay, ist gerade nochmals alles gut ausgegangen. Der Bösewicht ist verhaftet. Ana und Christian lieben sich auch wieder.

Da bleibt kein Auge trocken.

gif: youtube/swisscom

Abpfiff – Filmende

Die Nachspielzeit, lass ich jetzt mal unkommentiert. Dafür müsst ihr selber ins Kino.

Will ja auch nicht alles spoilern. Sonst wird der Lucas hässig und das will ich ja auch nicht.

2m 59s «Spoilern ... Wer macht sowas?! WER?!» Video: watson

Obschon auch er mitverantwortlich ist, dass ich mir das nochmals antun musste.

Das nächste Mal schaue ich wirklich lieber grasenden Bisons im Yellowstone-Park zu.

Wobei, ein nächstes Mal gibt's ja gar nicht. Die Trilogie ist ja jetzt zu Ende.

Kommt ja wohl niemand auf die Idee, hier nochmals eine Fortsetzung zu schreiben.

Oder?

Das war übrigens Teil 1:

Und das der Review von Simone Meier zu Teil 3:

Und nun: Alte Glüschtler, die spärlich bekleidete Damen an Erotik-Messen fotografieren

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare