2 Jahre nach seinem Rückenbruch nimmt er wieder an einem Lauf teil – und diesmal in echt

Wings for Life World Run

Am 6. Mai 2018 findet zum fünften Mal der Wings for Life World Run statt. Das Motto: «Wir laufen für alle, die nicht laufen können.» Das Konzept ist einzigartig: Es ist der erste Lauf, bei dem weltweit zeitgleich gestartet wird.



Dabei spielt die Fitness keine Rolle. Vom Anfänger bis zur Wettkämpferin und vom Rollstuhlfahrer bis zur Power-Walkerin sind alle willkommen. Hundert Prozent aller Startgelder fliessen über die Stiftung Wings for Life in Forschungsprojekte, die nur ein Ziel kennen: Eines Tages muss Querschnittslähmung heilbar sein.



Als Botschafter für den Anlass setzen sich Luca Hänni, Francine Jordi, Manuela Schär und Daniela Ryf ein. Sie alle werden am 6. Mai in Zug mit ihren Laufgruppen am Start sein. Der 10-fache Weltcup-Sieger im Degenfechten Max Heinzer übernimmt dieses Jahr die Rolle der fahrenden Ziellinie. Der Zentralschweizer steuert den Catcher Car: Wer überholt wird, muss das Rennen beenden.



Du willst auch dabei sein? Dann melde dich jetzt hier an. Anmeldeschluss ist der 3. Mai 2018. watson.ch wird den Event mit einem Liveticker begleiten.