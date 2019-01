14 Tote bei Brand zweier Schiffe vor Krim-Küste 

13 Tote und Verletzte nach Explosion in Bergwerk in Tschechien

Bei einer verheerenden Explosion in einem Steinkohlebergwerk im Osten Tschechiens sind 13 Arbeiter getötet worden. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens OKD am Freitag mit.

Zwei Männer lagen mit lebensgefährlichen Verbrennungen im Spital, wie die Agentur CTK berichtete. Acht weitere wurden leicht verletzt.

Es ist das schwerste Grubenunglück in Tschechien seit 1990. Die Zeche liegt rund 300 Kilometer östlich von Prag. In einer Tiefe von rund 880 Metern hatte sich am Donnerstagabend aus noch …