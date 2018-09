Digital

Apple

iOS 12: 12 nützliche Tipps für iPhone-User



iOS 12 ist hier – das sind 13 nützliche Tipps für iPhone-User

iOS 12 macht iPhones und iPad schneller. Mit diesen Ratschlägen holst du noch mehr aus Apples neuer Software heraus.

Die AirPods als Hörhilfe verwenden

Yep. Das geht mit iOS 12. «Noise Canceling» kann zum Beispiel in grossen Menschenmassen ziemlich praktisch sein.

So gehts: Als erstes fügt man dem Kontrollzentrum das Steuerelement «Hören» hinzu (> Einstellungen > Kontrollzentrum > Steuerelemente anpassen).

screenshot: watson

Nun tippt man im Kontrollzentrum aufs Ohrensymbol. Während man die AirPods trägt, lässt sich die Funktion «Live-Mithören» aktivieren, und die Stöpsel werden zur Hörhilfe.

Schneller texten

Man kann den Cursor beim Verfassen von Nachrichten und E-Mails ganz einfach an die gewünschte Stelle bewegen, um etwas zu korrigieren oder zu ergänzen.

screenshot: watson

So gehts: Das funktioniert unter iOS 12 ohne Extra-Druck (3D Touch). Man tippt nur etwas länger auf «Leerzeichen».

User, die ein iPhone 6S oder neuer haben, dürften das praktische Feature bereits kennen. Nun funktioniert es ohne 3D Touch.

«Nicht stören» für Fortgeschrittene

Die «Nicht stören»-Funktion hält nicht nur Störungen während der Nachtruhe fern, sie eignet sich auch perfekt, um ohne Ablenkungen etwas Wichtiges zu erledigen.

Mit iOS 12 kann man den Zeitraum schnell und einfach übers Kontrollzentrum festlegen. Wenn man zum Beispiel eine Sitzung hat, und eine Stunde lang nicht gestört werden soll. Oder wenn man mit der Liebsten isst, und erst wieder WhatsApps erhalten will, sobald man das Lokal verlassen hat.

screenshot: watson

So gehts: Kontrollzentrum starten, etwas fester auf das Mond-Symbol drücken und im aufpoppenden «Nicht stören»-Menü den gewünschten Zeitraum wählen.

Nervige Mitteilungen abschalten

In der Mitteilungszentrale werden Mitteilungen endlich nach Apps gruppiert, was die Übersichtlichkeit massiv erhöht. Stetig eintreffende Pushmitteilungen können trotzdem nerven. Mit iOS 12 gibt es eine einfache Methode, sie vom Sperrbildschirm zu verbannen oder gleich ganz zu deaktivieren.

screenshot: watson

So gehts: Wenn in der Mitteilungszentrale eine Mitteilung angezeigt wird, drauf tippen und nach links wischen. In dem eingeblendeten Kontextmenü «Verwalten» auswählen. Nun kann man im Detail festlegen, wie die zukünftigen Mitteilungen dieser App angezeigt werden sollen – oder auch nicht.

Dinge messen

Du hast es vielleicht schon bemerkt: Auf dem Home-Screen tummelt sich eine neue App namens Massband. Damit lassen sich zum Beispiel Pakete vor dem Verschicken ausmessen. Allerdings funktioniert dies mal besser, mal weniger gut. Apples Augmented-Reality-Anwendung ist verbesserungswürdig!

In der gleichen App versteckt sich nun auch die Wasserwaage, die vor iOS 12 in der Kompass-App zu finden ist.

Text mit (virtuellem) Leuchtstift markieren

Wenn man ein Bildschirmfoto (Screenshot) erstellt hat, wird das Markierungstool geöffnet. Nun kann man zum Beispiel die Breite der Stift-Spitze verändern und die Deckkraft verringern. Das ist sehr praktisch, wenn man eine Textstelle durch Übermalen mit Leuchtfarbe (Marker) hervorheben möchte.

screenshot: watson

Sicherheits-Codes nicht mehr eintippen

QuickType-Funktion von iOS 12 sei dank: Per SMS erhaltene Einmalpasswörter «erscheinen automatisch als Vorschläge zum automatischen Ausfüllen». So muss man sich die Zahlen- und Buchstabenfolgen nicht mehr schnell merken oder mühsam eingeben, sondern tippt einfach mit dem Finger auf den weiter unten eingeblendeten Text.

LastPass und Co. ins System integrieren

Apple hat die Funktionsweise von Passwortmanagern unter iOS 12 massiv verbessert. Wer LastPass, 1Password und Co. verwendet, kann ihn ganz einfach ins System integrieren. Dann füllt zum Beispiel Safari die im Passwortmanager gespeicherten Anmeldedaten ganz bequem am richtigen Ort ein.

screenshot: watson

So gehts: Beim gewünschten Dienst die Option in den Geräte-Einstellungen aktivieren (> Einstellungen > Passwörter und Accounts > Automatisch ausfüllen).

Fotos schneller finden

In der Fotos-App findet man nun auch Alben, die nach «Medienarten» geordnet sind. So kann man zum Beispiel nach einem bestimmte Porträtfoto suchen, oder einem Screenshot.

screenshot: watson

Die eigene (Daten-)Sicherheit erhöhen!

Vorsichtige Zeitgenossen dürften die im Folgenden empfohlenen Punkte bereits berücksichtigt haben. Alle anderen User sollten so ihre wertvollen Daten besser schützen:

«USB-Zubehör» den Zugriff aufs iPhone verweigern, falls es vor über eine Stunde gesperrt wurde. (> Einstellungen > Face ID & Code oder Touch ID & Code). So lassen sich physische Hackerangriffe mit Spezial-Tools erschweren, wenn das Gerät in falsche Hände fallen sollte. «Automatische Updates» aktivieren in den allgemeinen System-Einstellungen (das kann man auch schon bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts nach der Installation von iOS 12 festlegen). So wird das Gerät immer mit der aktuellsten System-Software versorgt. «Code ändern»: Den sechsstelligen Banken-PIN-Code auch fürs Entsperren des iPhones zu nehmen, ist keine sonderlich gute Idee. Sicherheitsexperten empfehlen, einen längeren, nicht zu erratenden Code festzulegen. Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. In diesem Support--Dokument erklärt Apple, wie es geht. Nicht das gleiche Passwort für verschiedene Online-Dienste verwenden: Der in den System-Einstellungen zu findende Passwort-Manager von iOS 12 weist mit kleinen dreieckigen Warnsymbolen auf wiederverwendete Passwörter hin (> Einstellungen > Passwörter & Accounts > Website- & App-Passwörter). Nun muss man nur noch «Passwort auf Website ändern» aufrufen, um ein anderes festzulegen.

Siriiii! 🙈

Mit der halbschlauen iPhone-Assistentin werde ich nicht warm. Neuerdings, mit iOS 12, lassen sich Kurzbefehle definieren, um öfters gebrauchte Anweisungen per Sprachbefehl ausführen zu lassen. Das soll Siris Nutzen massiv erhöhen.

Ich bleibe skeptisch, und rate, in den Geräte-Einstellungen die Siri-Vorschläge auf dem Sperrbildschirm zu deaktivieren.

screenshot: watson

Für Eltern und Social-Media-Junkies

Neu kann man die «Bildschirmzeit» beschränken: Für sich selbst und für Kinder, die mit der Apple-ID für die Familie betrieben werden. Man kann auch kontrollieren, wie viel Zeit mit Apps und Websites verbracht wird. Und der Nachwuchs kann mehr Screen-Time verlangen, was man erst bestätigen muss.

Die täglichen Zeitlimiten können nicht für jede einzelne App festgelegt werden. Apple gibt die App-Kategorien vor: Spiele, Unterhaltung, Soziale Netzwerke oder Bildung. Darum muss man zum Beispiel die Nutzungszeit von YouTube und Netflix kombinieren. Und um Mitternacht wird die Zeit zurückgesetzt.

Für Verliebte

Bei Face ID, der Gesichtserkennung des iPhone X, lässt sich nun ein zweites Gesicht speichern. Zum Beispiel die Partnerin.

Bei dem in den Home-Button integrierten Finger-Scanner der etwas älteren iPhone-Modelle (Touch ID) lassen sich weiterhin maximal 5 Abdrücke speichern.

Verwendete Quellen

Für den Artikel wurden verschiedene Beiträge konsultiert:

11 Neat Hidden Features in iOS 12 (Tech Crunch)

Five Security Settings in iOS 12 You Should Change Right Now (Tech Crunch)

iOS 12 Highlights (Twitter-Thread von Ricky Mondello)

Neue Features in iOS 12 (Apple-Website)

In London bezahlt man Strassenmusiker mit der Kreditkarte Video: srf

Ist dein Handy «fair» produziert?

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare