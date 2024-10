Der Renault R4 kommt als Elektroauto zurück – und so sieht er aus

Nach über 30 Jahren kommt der Renault 4 zurück. bild: Renault/DPP

Die Kleinwagen-Legende R4 kommt als E-Auto zurück – und so sieht es aus

Renault setzt nach dem R5 weiter auf Retro und bringt mit dem R4 E-Tech eine Hommage an den Kleinwagen R4 auf den Markt.

Christopher Clausen / t-online

Einfach, funktional, günstig: Mit diesem Anspruch ging der Renault 4, kurz R4, Anfang der Sechzigerjahre an den Start. Das Konzept war ein voller Erfolg: Mehr als acht Millionen Mal wurde der kleine Franzose verkauft, bis er 1992 nach 31 Produktionsjahren vom Markt genommen wurde.

Renault R4: Der Klassiker wurde über 30 Jahre lang gebaut. bild: Ernesto Rosé/imago

Einen ähnlichen Erfolg erhofft sich Renault mit seiner Neuauflage, dem R4 E-Tech Electric, der nun auf dem Pariser Autosalon Premiere hat. Ein praktischer Alltagsbegleiter soll der Neuling werden und geht damit mit der Zeit: Statt Kleinwagenform und knatterndem Benziner kommen nun SUV-Formen und E-Antrieb beim neuen Stromer nach Megane, Scenic und Renault 5 zum Einsatz.

Grösser als ein Renault 5

Ähnlich wie sein Urahn soll er sich an den Bedürfnissen seiner Zeit orientieren und den E-Antrieb weiter in die Massen tragen. Die technische Basis (genauer gesagt: 68 Prozent der Komponenten) teilt er sich mit dem Renault 5, der sich wiederum mit seinem Retrolook an den Kleinwagen R5 anlehnt.

Nur – und jetzt wird es verwirrend – ist der R4 etwas grösser als der R5. Renault vergleicht es mit dem Verhältnis vom Kleinwagen Clio zum kleinen SUV Captur: Mit 4,14 Metern Länge ordnet sich der neue R4 zwischen Clio (9 cm kürzer) und Captur (9 cm länger) ein. Der R5 liegt mit 3,92 Metern deutlich darunter und soll beim Retro-Duo eher die Rolle des Stadtflitzers einnehmen, während der R4 sich mehr an Familien richtet: 2,62 Meter Radstand sorgen für viel Platz im Innenraum, alle Versionen haben 18-Zoll-Räder.

Hier und da blitzt der alte R4 auf

Besonders am Heck blitzen zahlreiche Anlehnungen an den Ur-R4 auf. Bild: Clément Choulot

Optisch bedient sich der neue R4 an einigen Gestaltungsmerkmalen seines Urahns: Im 1,45 Meter breiten Kühlergrill stecken zwei Rundscheinwerfer wie beim alten R4, deren Einfassung an die verchromte Dichtung beim alten Modell erinnern soll. Nur hatte der Vorgänger natürlich keine Matrix-LED-Scheinwerfer, die bei angeschaltetem Fernlicht den Gegenverkehr ausblenden können.



Auch die Dachlinie, die hinteren Dachfenster und die dreiteiligen Rückleuchten sowie das steil abfallende Heck nehmen Anleihen beim R4. Nur ist der Neue am Ende eben ein SUV und kein Kleinwagen mehr. Optional gibt es für ihn auch ein 92 Zentimeter langes Faltdach, etliche Farbkombinationen und Möglichkeiten, das Auto nach seinen Wünschen anzupassen.

Hommage ans Original: Scheinwerfer und Frontblende verschmelzen optisch miteinander. bild: Renault/DPP

Grosser Kofferraum

In das Ladeabteil passen mindestens 420 Liter, darunter befindet sich ein kleines Fach für Ladekabel und Co. mit zweigeteilter Abdeckung: So muss man nicht den gesamten Kofferraum leer räumen, um das Kabel herauszuholen. Renault rühmt sich mit einer für ein E-Auto recht niedrigen Ladekante von rund 61 Zentimetern. Das haben die Ingenieure erreicht, indem sie die Kofferraumklappe bis in den Stossfänger verlängert haben. Für ganz lange, sperrige Gegenstände gibt es einen umklappbaren Beifahrersitz.

Die Heckklappe des R4 zieht sich bis in den Stossfänger hinunter. bild: Renault/DPP

Innenraum mit moderner Technik

In Sachen Cockpit ist vieles schon aus dem R5 bekannt: Der Armaturenträger ist oben stoffbespannt, was dem Ganzen einen gemütlichen Look verpasst. Das Instrumentendisplay hinter dem Lenkrad misst je nach Ausstattung 7 oder 10,1 Zoll, in der Mitte ist immer ein 10-Zoll-Bildschirm. Mit an Bord ist wie schon im R5 Googles Infotainment-Software und der virtuelle Reisebegleiter Reno: ein Avatar, der den Fahrer auf Wunsch während der Fahrt und bei der Ladeplanung unterstützt – auch mit Unterstützung der KI von ChatGPT.

Das Cockpit ist ähnlich wie im R5 mit Stoffbespannungen und zwei grossen Displays. bild: Renault/DPP

Die drei Ausstattungen Evolution, Techno und Iconic bringen entweder eine helle Optik, Denim-Optik oder einen eleganten Look ins Auto.

Zwei Antriebe und Batterien zur Auswahl

Zwei Varianten stehen bei der Leistung und Batterie zur Auswahl: Eine Batterie mit 40 oder 52 kWh sowie ein E-Motor mit entweder 90 oder 110 kW Leistung.

Die stärkere Version des in Frankreich produzierten R4 E-Tech Electric hat einen Elektromotor mit 110 kW/150 PS (wie im R5) in Verbindung mit einer ebenfalls in Frankreich hergestellten 52-kWh-Lithium-Ionen-Batterie. Sie basiert auf der Nickel-Mangan-Kobalt-Technologie und ermöglicht bis zu 400 Kilometer Reichweite. Hier ist ein 100-kW-Gleichstromladegerät für den Anschluss an Schnellladestationen an Bord.

Zweifarbig: Den R4 E-Tech Electric gibt es mit etlichen Individualisierungsmöglichkeiten. Bild: Benji

In der schwächeren Version gibt es einen 90 kW/120 PS starken Motor und eine 40-kWh-Batterie für rund 300 Kilometer Reichweite. Hier ist ein Gleichstrom-Ladegerät mit 80 kW an Bord. Ausserdem ist der R4 E-Tech in der Lage, bidirektional zu laden – also auch Strom ins Hausstromnetz oder an elektrische Geräte (V2L oder V2G) abzugeben.

Wer sein Auto hauptsächlich in der Stadt bewegt, wird sich über 10,8 Meter Wendekreis und die Ein-Pedal-Fahrfunktion des mindestens 1,4 Tonnen schweren Stromers freuen: Wenn die Fahrerin oder der Fahrer das Fahrpedal loslässt, wird das Auto verzögert, ohne dass das Bremspedal betätigt wird.

Viele Assistenten

26 Fahrassistenten stellt Renault zur Verfügung – und die Möglichkeit, mit einem Knopf fünf Systeme mit einem Knopfdruck zu aktivieren und zu deaktivieren. Fahrerüberwachung, ein Rückfahr-Notbremsassistent sowie ein Notfall-Spurhalteassistent mit Erkennung von Fahrzeugen im Front- und Heckbereich sind ebenso an Bord wie weitere Systeme. Eine Traktionskontrolle sorgt für ein stabileres Fahrverhalten, hinzu kommt eine Anhängelast von 750 Kilogramm.



Der R4 verspricht auf den ersten Blick moderne Technik, verpackt in einer anheimelnden Retrohülle.

Und der Preis

Beim Händler dürfte der kompakte Stromer frühestens ab Frühjahr 2025 stehen. Den Preis verrät Renault deshalb noch nicht. Der Basispreis dürfte aber bei knapp 30'000 Franken zu liegen kommen. Zum Vergleich: Der etwas kleinere Renault 5 startet bei 25'000 Franken.