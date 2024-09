Bereits bestellbar: Der günstige Stromer ë-C3 von Citroën. bild: Citroën

15 bezahlbare E-Autos, die du schon (bald) fahren kannst

Schon jetzt gibt es Elektroautos zwischen 15'000 und 35'000 Franken – und viele weitere stehen in den Startlöchern. Eine Übersicht.



Christopher Clausen / t-online

Ein Artikel von

Die Marke Volkswagen steckt tief in der Krise. So tief, dass das Unternehmen auf jedes verkaufte Auto draufzahlt. Neben hohen Investitionskosten für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen sind auch die Betriebskosten für die Produktion an deutschen Standorten enorm.

Das schlägt sich auch auf die Preise nieder: Der Kleinwagen Polo ist neu und ohne Rabatte ab 24’300 Franken zu haben. E-Autos wie der ID.3 in Golf-Grösse sind sogar erst ab 35'700 zu haben.

Besserung bei den Preisen für Stromer ist erst mit dem Start des elektrischen ID.2 im Polo-Format zu erwarten, der Anfang 2026 für 25'000 Franken aufwärts starten soll. Für das darauffolgende Jahr ist der noch kleinere ID.1 geplant, der rund 20'000 Franken kosten soll.

Doch die Konkurrenz schläft nicht: Schon jetzt gibt es Stromer ab rund 15’000 Franken. Hier findest du einen Überblick über die E-Autos für unter 35'000 Franken und über die Neuheiten der kommenden Monate.

Diese günstigen E-Autos gibt es bereits

Dacia Spring: ab 15’000 Franken bild: dacia

Der Spring ist Dacias erstes E-Auto. Die erste Generation war bei uns trotz tiefem Preis mässig erfolgreich. Nun gibt es eine Neuauflage – neues Design, allerdings wenig Veränderung bei der Technik und damit Reichweiten bis 220 Kilometer. Der Preis jedoch ist unschlagbar: Ab 15'000 Franken kostet der in China gebaute Stadtflitzer in der 45-PS-Version.

Citroën ë-C3: ab 25'000 Franken Bild: Citroën

Aus dem zuletzt als Budget-Kleinwagen positionierten C3 ist ein Mini-SUV geworden, das mit vollelektrischem Antrieb und 320 Kilometern Reichweite (44-kWh-Akku) nur 25'000 Franken kostet – und das demnächst auch in einer Benziner-Variante startet. Sitze und Fahrwerk sind auf Komfort ausgelegt, was den neu entdeckten Marken-Charakter der Stellantis-Tochter stärken soll.

Fiat 500 Elektro: ab 26'000 Franken Bild: keystone

Der Italiener im Retro-Look bietet bis zu 320 Kilometer Reichweite und ist mit 3,63 Metern Länge ideal für die Stadt. Der Kofferraum ist mit 185 Litern Fassungsvermögen jedoch sehr begrenzt. 70 kW (95 PS) leistet der E-Motor, bei der Batterie steht wahlweise eine Kapazität von 23,8 oder 42 kWh zur Auswahl.

MG 4: ab 30'000 Franken Bild: keystone

Den MG4 Electric gibt es in der Basis-Version ab 30'000 Franken. Zu diesem Preis kommt VWs ID.3-Rivale aus China mit einem 51-kWh-Akku, was eine Reichweite bis 350 km ermöglichen soll.

Opel Corsa electric: ab 31'600 Franken bild: opel

Als Sondermodell «Yes» liegt der elektrische Kleinwagen knapp über der 30'000-Franken-Schallmauer. Dafür gibt es eine maximale Reichweite von bis zu 355 Kilometern (WLTP) mit dem 50-kWh-Akku.



Smart #1 Pure: ab 33'000 Franken bild: smart

Mit dem neuen Einstiegsmodell «Pure» liegt der Preis der kleinsten Smart-SUVs knapp unter der 35'000-Franken-Marke. Dafür gibt es einen 200-kW-Heckantrieb und bestenfalls bis 310 Kilometer Reichweite mit dem 47-kWh-Akku. Das Modell #1 entsteht in Zusammenarbeit von Mercedes und Geely aus China.

Diese Auflistung ist nicht vollständig und ohne Gewähr; verschiedene Rabattaktionen können schwankende Preise zur Folge haben. So hat etwa VWs ID.3 derzeit Listenpreise ab 35'7000 Franken, mit Rabatten kann man den kompakten Stromer aber auch unter der 35'000-Franken-Schwelle erwerben. Das überarbeitete Basismodell (125 kW / 170 PS) mit 55-kWh-Akku hat eine Reichweite von 388 km (WLTP).



Der VW ID.3 liegt mit einem Listenpreis ab 35'700 Franken hauchdünn über der 35'000-Franken-Limite. Bild: Jean-Claude Frick

Diese E-Autos kommen demnächst

Fiat Grande Panda: unter 25'000 Franken Fiat Grande Panda: Er soll das erste Mitglied einer neuen Modellfamilie werden. Bis 2027 soll in jedem Jahr ein Modell folgen. bild: fiat

Für unter 25'000 Franken soll schon bald ein Kultauto der 1980er Jahre in elektrischer Form seine Wiederauferstehung feiern: Als «Grande Panda» bringt Fiat den Kleinstwagen mit gewachsenen Dimensionen zurück. Technisch verwandt ist er mit dem ë-C3; auch andere Stellantis-Marken wie Opel oder Peugeot planen auf dieser Basis günstige E-Autos. Die Panda-Neuauflage wird zunächst ausschliesslich als reines Elektroauto oder mit Hybridantrieb (und damit noch deutlich günstiger) erhältlich sein. Der Marktstart könnte noch Ende dieses Jahres erfolgen.

Hyundai Inster: rund 25'000 Franken bild: hyundai

Hyundais neuer Elektro-Kleinwagen Inster kommt Anfang 2025 in die Schweiz. Die Basisvariante leistet 71 kW (97 PS) und verfügt über einen 42-kWh-Akku, der für rund 300 Kilometer reichen soll. Die stärkere Version mit 85 kW (115 PS) soll mit dem grösseren 49-kWh-Akku Reichweiten von über 350 Kilometer ermöglichen. Der Preis ist noch nicht bekannt, dürfte aber bei knapp unter 25'000 Franken zu liegen kommen.

Renault 5: ab 25'000 Franken Seit Ende Mai bestellbar: Der elektrische Renault 5 E-Tech Electric. bild: renault

Nachdem die Franzosen mit dem Zoe elektrische Pionierarbeit geleistet und mit dem Mégane E-Tech eine eher teure Ergänzung nachgelegt haben, startet Ende 2024 ein recht bezahlbarer Stromer im Retrolook. Unter der Haube des Renault 5 steckt ein E-Motor mit wahlweise 110, 90 oder 70 kW, also 95 bis 150 PS. Je nach Variante sollen bis zu 400 Kilometer Reichweite möglich sein. Das Modell mit dem grösseren Akku ist ab 32’500 Franken bereits bestellbar. Die Basisversion mit dem kleineren 40-kWh-Akku ist erst 2025 verfügbar und soll bei rund 25'000 Franken starten.



Kia EV3: ab 36'950 Franken Der EV3 ist Kias erstes speziell als E-Modell entwickeltes Kompakt-SUV. bild: kia

Mit 36'950 Franken knapp über der 35'000-Franken-Grenze ist Kias neuer Einstiegsstromer EV3. Mit einem mutigen Design und zwei Batterievarianten bietet er bis zu 436 Kilometer Reichweite mit dem 58-kWh-Akku. Mit dem grösseren 81-kWh-Akku soll die Reichweite bis 605 Kilometer betragen. Das ist mehr als die Kleinwagen-Konkurrenz – was jedoch auch seinen Preis hat.

Marktstart noch weiter entfernt

Nissan Micra: rund 25'000 Franken Nur in Details präsentiert: Der elektrische Micra von Nissan. bild: nissan

Wie Renault beim technisch eng verwandten Fünfer, greift auch Nissan beim Design seines Ablegers auf die reiche Modellhistorie zurück, wie sich unter anderem an den auffälligen Rundscheinwerfern zeigt. Technik und Preise dürfen ähnlich ausfallen: mindestens rund 25'000 Franken für die Basisversion. Auch hier dürfte es ein teureres Modell für gut 30'000 Franken mit grösserem Akku geben, das Reichweiten von rund 400 Kilometern ermöglichen dürfte.



Renault Twingo: unter 20'000 Franken bild: renault

Mit dem ersten Twingo hat Renault 1993 das Kleinstwagen-Segment modernisiert. Die für 2026 angekündigte Elektro-Variante soll das nun beim E-Auto wiederholen. Äusserlich greift der Neue das Design des Urmodells auf, das Innenleben ist bis auf Weiteres noch geheim. Der Preis hingegen nicht: Er soll unterhalb von 20'000 Franken liegen.

VW ID.2: unter 25'000 Franken Bild: Volkswagen

Weil das modernistische Design von ID.3 und Co. bislang bei den Kunden nicht so recht ankam, schlägt VW bei der Gestaltung seiner kommenden E-Autos wieder einen klassischeren Weg ein: Der für Anfang 2026 erwartete ID.2 dürfte daher stark an Verbrenner-Modelle wie den VW Polo erinnern, den er langfristig beerben könnte. Anvisiert ist zudem eine Reichweite bis zu 450 Kilometern in der Spitzenvariante – und ein Preis unter 25'000 Franken beim Basismodell. Ein Jahr später soll noch der ID.1 folgen, der für rund 20'000 Franken bei den Händlern stehen soll.

Ein E-Auto für die Massen? Das bietet der ID. 2all von VW 1 / 14 Ein E-Auto für die Massen – das bietet der «ID. 2all» von VW Bei den Elektroautos dominieren bislang die grossen und teuren Modelle. Doch nun hat VW einen bezahlbaren Kleinwagen vorgestellt, der bezüglich Leistung und Komfort überzeugen soll. quelle: volkswagen ag

Cupra Raval: über 25'000 Franken Der Raval ist Cupras Pendant zum VW ID.2. bild: cupra

Der spanische Bruder des ID.2 dürfte ab 2026 bei ähnlicher Technik auf die Emotions-Karte setzen. Erwartet werden kann eine Art GTI mit Crossover-Elementen für das E-Zeitalter. Entsprechend dürften die Preise oberhalb von 25'000 Franken beginnen.

Skoda Epiq: ab 25'000 Franken Das Bild zeigt eine seriennahe Version.

Auch die tschechische VW-Tochter darf ab 2025 die kleinste Ausbaustufe des Elektro-Baukastens der Deutschen nutzen. Der Kleinwagen in höher gelegter SUV-Optik wird 4,1 Meter lang sein und über einen bis zu 490 Liter fassenden Kofferraum verfügen. Preislich dürfte der Skoda Epiq auf einem ähnlichen Niveau wie der VW ID.2 starten, sprich ab 25'000 Franken.