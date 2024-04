Erstmals abgasfrei: Alfa Romeo zeigt das erste E-Auto seiner Firmengeschichte

Das Cockpit dominieren ein 10,25-Zoll-TFT-Bildschirm sowie ein weiteres 10,15-Zoll-Display in der Instrumententafel. Die Bedienung erfolgt weitgehend über den Touchscreen, während für Heizung und Klimaanlage noch klassische Schalter zur Verfügung stehen. Als virtueller Beifahrer ist auch die bekannte KI-Software ChatGPT integriert: Sie kann nicht nur bei der Navigation helfen und Ladepausen berechnen, sondern auch interessante Punkte entlang der Route vorschlagen oder Geschichten erzählen.

Mit seiner 54-kWh-Batterie soll das in Polen produzierte Auto über 400 Kilometer weit kommen. Sein Elektromotor leistet 115 kW/156 PS. Geplant ist ausserdem eine weitere Variante mit 176 kW/240 PS und dem Zusatz Veloce. Details zu diesem betont sportlichen Modell sind aber noch nicht bekannt.

Neues Lebenszeichen von Alfa Romeo: Die Italiener wagen sich erstmals an die Ladesäule.

