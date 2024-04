E-Auto-Boom führt in Kalifornien zu weniger CO2

Ein Elektro-Pick-up von Chevrolet an einer Automesse in Washington Anfang des Jahres. Bild: keystone

Der Boom von Elektroautos in Teilen des US-Bundesstaats Kalifornien führt dort laut einer Untersuchung zu einem Rückgang der Kohlendioxidemissionen. Wissenschaftler der University of California in Berkeley werteten für Studie die Daten von dutzenden CO2-Sensoren im Gebiet von San Francisco aus, wo E-Autos sehr verbreitet sind.

Demnach sanken dort die CO2-Emissionen über einen Zeitraum von fünf Jahren um jährlich 1,8 Prozent.

Die Forscher glichen die Daten der Sensoren mit Behördenangaben zu Kfz-Registrierungen ab – und gelangten zu dem Schluss, dass der Umstieg auf E-Autos einen messbaren Effekt bei der Reduzierung des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid hat. Im Gebiet von San Francisco sind fast 20 Prozent der Wagen entweder E-Autos oder Hybrid-Fahrzeuge.

Der Hauptautor der Studie, der Chemieprofessor Ronald Cohen, räumte zwar ein, dass die Untersuchung nicht repräsentativ für ganz Kalifornien sei, da in anderen Teilen des Westküstenstaats E-Autos weniger populär sind. Jedoch belege die Untersuchung, dass die Förderung von E-Autos durch die Kommunen positive Effekte für das Klima habe, «die auf einer Skala messbar sind», sagte Cohen der Nachrichtenagentur AFP. (sda/afp/lyn)