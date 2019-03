Digital

Kultspiel «Call of Duty» kommt aufs Smartphone



Kultspiel «Call of Duty» kommt aufs Smartphone – hier der Trailer

Die Älteren unter uns werden sich (vermutlich) noch an das Computer-Kriegsspiel «Call of Duty» erinnern. Denn ja, es gab eine Zeit vor «Fortnite» und PUBG. 😉

Und bald soll der legendäre Ego-Shooter auf europäische Smartphones und Tablets kommen.

Der Trailer zu «Call of Duty Mobile» Video: YouTube/Call of Duty

Activision und Tencent werden im Sommer 2019 in ausgewählten Regionen eine öffentliche Beta durchführen, berichtet games.ch. Auf der offiziellen Website zum Game sei eine Voranmeldung möglich. «Call of Duty: Mobile» vereine die beliebtesten Karten, Modi, Waffen und Charaktere aus der gesamten «Call of Duty»-Serie, darunter «Black Ops» und «Modern Warfare». Für Android und iOS-Geräte.

(dsc, via Ars Technica)

