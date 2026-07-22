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Elon Musk will bis Ende 2026 KI-generierten Odyssee-Film machen

Matt Damon and Benny Safdie in Die Odyssee (2026)
Christopher Nolan bricht mit «Die Odyssee» einen Rekord nach dem anderen.Bild: universal pictures

Elon Musk will bis Ende 2026 «historisch akkuraten», KI-generierten «Odyssee»-Film machen

Anika Jany / watson.de
Christopher Nolans «Odyssee» wird nicht von allen gut aufgenommen. Ganz vorn mit dabei ist der Tech-Mogul Elon Musk. Der macht es sich jetzt zur Aufgabe, eine eigene Version von Nolans «Odyssee» zu kreieren – mit künstlicher Intelligenz.
22.07.2026, 17:4722.07.2026, 17:47

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass X-Besitzer Elon Musk Christopher Nolans neues Epos nicht leiden kann. Begonnen hat alles mit dem Aufschrei rund um das Casting – immerhin soll es Schwarze Menschen in einer (fiktiven!) Geschichte von einem vermutlich fiktiven Dichter aus der griechischen Antike nicht gegeben haben.

Elon Musk warf Nolan in diesem Zusammenhang vor, dass er durch das Casting von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o als Helena seine «Integrität verloren» haben soll. Und auch wenn viele X-Userinnen nach diesem Kommentar darauf hinwiesen, dass es sich bei der «Odyssee» um einen Mythos ohne Anspruch auf geschichtliche Genauigkeit handelt, bleibt Elon Musk bei seiner radikalen Meinung.

Nachdem sich «Die Odyssee» weltweit als riesiger Erfolg erwies und Nolan sich schon am Eröffnungswochenende über ein Einspiel von 264 Millionen US-Dollar freuen konnte, geht Musk nun aber noch einen Schritt weiter. Der Unternehmer verkündete auf seiner Social-Media-App, dass er einen «historisch akkuraten», KI-generierten «Odyssee»-Film bis zum Ende des Jahres plant.

Nach Nolans Erfolg: Musk will seine eigene «Odyssee»-Version generieren

Eines muss man Elon Musk lassen: Seinen Worten lässt er Taten folgen. Ob das immer eine gute Idee ist, kann bestritten werden. Nach seiner wiederholten Kritik an Christopher Nolans Adaption von Homers griechischer Schrift, will er jetzt seine eigene «Odyssee»-Version auf die Beine stellen – vermutlich ganz ohne die von ihm kritisierten, Schwarzen Menschen und mit der Intention, «der Kunst Homers treu [zu] bleiben».

Am 21. Juli teilte Musk sein neuestes Projekt mit seinen 240,9 Millionen Follower bei X. Dafür teilte er ein Video eines Social-Media-Nutzers, das eine von Grok erstellte «Odyssee»-Szene zeigte, die von Homers Epos inspiriert war. Dazu schrieb Musk:

«Noch vor Jahresende wird Grok Imagine eine abendfüllende Verfilmung der ‹Odyssee› produzieren, die historisch akkurat ist und Homers Kunst treu bleibt.»

Elon Musk will Mel Gibson mit an Bord der «Odyssee» holen

Weitere Details hält Musk bisher noch unter Verschluss. Allerdings verriet der Tech-Mogul in einem separaten X-Post, dass er auf einen Fan-Vorschlag eingehen wird und niemand Geringeren als Mel Gibson mit an Bord von Odysseus' Schiff holen möchte. Im Vorschlag des Fans heisst es:

«Ich wünsche mir, dass Elon Musk Mel Gibson 100 Millionen Dollar gibt, um eine ‹Odyssee›-Adaption zu drehen, mit akribisch historisch akkuraten Schiffen, Rüstungen, Waffen und einer ebensolchen Besetzung, wobei alle Dialoge direkt aus dem Originalgedicht stammen und in homerischem Griechisch vorgetragen werden.»
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Ob Elon Musk seine KI-«Odyssee» wirklich umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Der Fakt, dass der Unternehmer einen antiken, griechischen Text, der durch mündliche Überlieferung über Jahrhunderte weitergereicht wurde, in eine KI-Version verwandeln will, spricht in seinem Vorhaben an sich allerdings gegen die Kunst von Homer.

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Das Klavier singt Schlagzeug
22.07.2026 17:54registriert Juni 2024
Und ich möchte bis Ende 2026 Elon Musk zusammen mit Donald Trump und Peter Thiel im Knast sehen.
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