Zweiter Trailer für «GTA 6» erschienen: Rockstar gibt erste Story-Einblicke

Lange Zeit mussten sich «GTA»-Fans gedulden, nun zündet Game-Entwickler Rockstar ein mediales Feuerwerk. Nach und nach werden seit April weitere Informationen zur neuen Ausgabe der allseits beliebten «Grand Theft Auto»-Reihe veröffentlicht. Heute wurde nun der zweite Trailer publiziert.

Während der erste Trailer vor allem auf das Setting fokussierte, verrät uns das aktuelle Video bereits erste Storypunkte. So schlüpfen wir in die Rolle des Paars Jason Duval und Lucia Caminos. Letztere kommt frisch aus dem Knast und steigt sogleich wieder in die Unterwelt ein.

Letzte Woche hatte Rockstar hingegen schlechte Nachrichten für die Gaming-Community. So wird «GTA 6» erst am 26. Mai 2026 anstatt bereits im Herbst dieses Jahres erscheinen. (lzo/leo)