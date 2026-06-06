Bald sind die grossen Trump-Spiele – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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«Künstliche Intelligenz wird zum Opium des Volkes»



Sie sorgen dafür, dass Studierende ohne sie nicht mehr schreiben können.



Sie sorgen dafür, dass Arbeitnehmer ohne sie nicht mehr denken können.



Sie sorgen dafür, dass Unternehmen ohne sie nicht mehr funktionieren können.



Sie sorgen dafür, dass kreative Menschen ohne sie nichts mehr produzieren können.



Sobald die Abhängigkeit vollständig ist, erhöht man die Preise für die



Das ist das Geschäftsmodell, das niemand laut aussprechen will. Nicht Intelligenz als Befreiung, sondern Intelligenz als Abhängigkeit von Abonnements.



Es geht nicht in erster Linie darum, Menschen durch KI zu ersetzen.



Die Menschen mieten ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten zurück, ein Token nach dem anderen. Zunächst machen sie alle davon abhängig.Sie sorgen dafür, dass Studierende ohne sie nicht mehr schreiben können.Sie sorgen dafür, dass Arbeitnehmer ohne sie nicht mehr denken können.Sie sorgen dafür, dass Unternehmen ohne sie nicht mehr funktionieren können.Sie sorgen dafür, dass kreative Menschen ohne sie nichts mehr produzieren können.Sobald die Abhängigkeit vollständig ist, erhöht man die Preise für die Token Das ist das Geschäftsmodell, das niemand laut aussprechen will. Nicht Intelligenz als Befreiung, sondern Intelligenz als Abhängigkeit von Abonnements.Es geht nicht in erster Linie darum, Menschen durch KI zu ersetzen.Die Menschen mieten ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten zurück, ein Token nach dem anderen. quelle: reddit (übersetzt mit deepl)

In den USA wächst die Erkenntnis, dass die Techkonzerne mit ihren gigantischen KI-Rechnungszentren der Gesellschaft schaden Love that some red Texans are fired up to vote against any suggesting more data centers for the state! Go Talarico! #USDemocracy



[image or embed] — Sam🏳️‍🌈🌊🏳️‍⚧️ (@separker.bsky.social) 2. Juni 2026 um 15:26

Der von Trump eingesetzte neue Chef über die US-Geheimdienste hat von Tuten und Blasen keine Ahnung No Experience Necessary — A cartoon by RJ Matson



[image or embed] — The Contrarian (@contrariannews.org) 3. Juni 2026 um 22:10 «Willkommen in Washington. Keine Erfahrung erforderlich.»

Apropos mächtige Demokratiefeinde: Am 4. Juni jährte sich das chinesische Tian’anmen-Massaker Cartoon dedicating to the coming 37th anniversary of Tiananmen Massacre Published with The Age Monday



[image or embed] — Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 1. Juni 2026 um 01:54 «Es sind nun schon 37 Jahre vergangen. Schau dir an, wie fortschrittlich China geworden ist. Warum stehst du immer noch im Weg?»

Ja, der Fall der langjährigen US-Nachrichtensendung «60 Minutes» ist ein Insider-Job, und alle wissen, wer wirklich dahintersteckt CARTOON OF THE DAY (From @dennisgoris.bsky.social )



[image or embed] — The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 4. Juni 2026 um 06:34

Beim US-Fernsehsender CBS News eskaliert ein interner Machtkampf zu einer redaktionellen Krise. Der langjährige Korrespondent Scott Pelley wurde nach 37 Jahren fristlos entlassen. Auslöser war eine offene Konfrontation mit der neuen, Trump-freundlichen CBS-Führungsriege. Pelley warf der neuen Senderchefin Bari Weiss in einem Meeting vor, die traditionsreiche Nachrichtensendung «60 Minutes» regelrecht zu «ermorden» (im Sinne von ruinieren).



Weiss ist seit Oktober 2025 Chefredaktorin von CBS News – und sah sich einst als Kämpferin für die Meinungsfreiheit #trump #bariweiss #60minutes #news #trump #scottpelley



[image or embed] — chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 3. Juni 2026 um 22:23

Medienberichten zufolge beeinflusst Senderchefin Weiss redaktionelle Entscheidungen bei CBS zunehmend zugunsten von Donald Trump und seiner Regierung.



Sie wurde 2025 von einem der mächtigsten Trump-Unterstützer, Multimilliardär David Ellison, zur Chefredaktorin ernannt 60 Minutes Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. Juni 2026 um 00:16

So dramatisch äusserte sich der nun abgesägte CBS-News-Journalist Scott Pelley vor einem Jahr zur Trump-Regierung Scott Pelley gave an impassioned speech a year ago that’s worth watching today. Kudos to him and other 60 Minutes correspondents and staff for defending the media and our democracy.



[image or embed] — Robert Reich (@rbreich.bsky.social) 3. Juni 2026 um 23:46

Wir schliessen auch heute positiv Christian Adams @Adamstoon1 on #Putin #UkraineWar #Davos @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 4. Juni 2026 um 19:29 «Investiert in Russland!» – «Ich brauche ein neues Podium.»

Bonus

(dsc)