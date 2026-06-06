Bald sind die grossen Trump-Spiele – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
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Wenn du bei Wikipedia «Kleptokratie» nachschaust, findest du dort neu ein Trump-Familienfoto
anntelnaes.substack.com/p/the-family...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 4. Juni 2026 um 01:49
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Juhu! Demnächst startet die Abzocker-WM
FIFA World Cup 2026. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #FIFA #ICE #WorldCup— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 5. Juni 2026 um 08:59
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Beim Fussvolk mit dabei: die ICE-Schlägertruppe
#ICEWorldCup— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 4. Juni 2026 um 18:17
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Eine aktuelle Karikatur von Darko Drljevic aus Montenegro
No comment Cartoon by: Darko Drljevic- Montenegro— Rita Valente (@ritavalente.bsky.social) 2. Juni 2026 um 18:57
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Ja, Donald, deine ewigen Ausreden sind mehr als nur ermüdend
Sand Trap.— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 3. Juni 2026 um 15:07
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Neuer Tag, neue Deadline
Trump's deadline for Iran. Today's cartoon by Fahd Bahady. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Hormuz #Iran #Trump— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 2. Juni 2026 um 06:47
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Das stabile Genie ist so was von falsch abgebogen im Nahen Osten
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 2. Juni 2026 um 19:44
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Wer hat Oberwasser?
#trump #netanyahou #liban #gaza #israel— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 4. Juni 2026 um 08:23
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KI wird uns sicher retten
Plug in!— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 2. Juni 2026 um 17:34
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«Künstliche Intelligenz wird zum Opium des Volkes»
Sie sorgen dafür, dass Studierende ohne sie nicht mehr schreiben können.
Sie sorgen dafür, dass Arbeitnehmer ohne sie nicht mehr denken können.
Sie sorgen dafür, dass Unternehmen ohne sie nicht mehr funktionieren können.
Sie sorgen dafür, dass kreative Menschen ohne sie nichts mehr produzieren können.
Sobald die Abhängigkeit vollständig ist, erhöht man die Preise für die Token.
Das ist das Geschäftsmodell, das niemand laut aussprechen will. Nicht Intelligenz als Befreiung, sondern Intelligenz als Abhängigkeit von Abonnements.
Es geht nicht in erster Linie darum, Menschen durch KI zu ersetzen.
Die Menschen mieten ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten zurück, ein Token nach dem anderen.
In den USA wächst die Erkenntnis, dass die Techkonzerne mit ihren gigantischen KI-Rechnungszentren der Gesellschaft schaden
Love that some red Texans are fired up to vote against any suggesting more data centers for the state! Go Talarico! #USDemocracy— Sam🏳️🌈🌊🏳️⚧️ (@separker.bsky.social) 2. Juni 2026 um 15:26
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Der von Trump eingesetzte neue Chef über die US-Geheimdienste hat von Tuten und Blasen keine Ahnung
No Experience Necessary — A cartoon by RJ Matson— The Contrarian (@contrariannews.org) 3. Juni 2026 um 22:10
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Europäische Medienkritik für zwischendurch
Bild-Zeitung errichtet Redaktions-Zweigstelle in aufgeblähtem Kadaver von Wal Timmy www.der-postillon.com/2026/06/timm...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 2. Juni 2026 um 16:48
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Apropos mächtige Demokratiefeinde: Am 4. Juni jährte sich das chinesische Tian’anmen-Massaker
Cartoon dedicating to the coming 37th anniversary of Tiananmen Massacre Published with The Age Monday— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 1. Juni 2026 um 01:54
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Aus dem Faschismus-Handbuch, reloaded: In den USA werden erneut kritische Journalisten ausgeschaltet
⏰ #60minutes— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 4. Juni 2026 um 13:02
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Ja, der Fall der langjährigen US-Nachrichtensendung «60 Minutes» ist ein Insider-Job, und alle wissen, wer wirklich dahintersteckt
CARTOON OF THE DAY (From @dennisgoris.bsky.social )— The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 4. Juni 2026 um 06:34
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Weiss ist seit Oktober 2025 Chefredaktorin von CBS News – und sah sich einst als Kämpferin für die Meinungsfreiheit
#trump #bariweiss #60minutes #news #trump #scottpelley— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 3. Juni 2026 um 22:23
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Sie wurde 2025 von einem der mächtigsten Trump-Unterstützer, Multimilliardär David Ellison, zur Chefredaktorin ernannt
60 Minutes Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. Juni 2026 um 00:16
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Die US-Bevölkerung soll wohl nicht nur bei Trumps Lieblingssender mit Propaganda und Lügen berieselt werden
@wolfpack11720.bsky.social) 4. Juni 2026 um 05:13
So dramatisch äusserte sich der nun abgesägte CBS-News-Journalist Scott Pelley vor einem Jahr zur Trump-Regierung
Scott Pelley gave an impassioned speech a year ago that’s worth watching today. Kudos to him and other 60 Minutes correspondents and staff for defending the media and our democracy.— Robert Reich (@rbreich.bsky.social) 3. Juni 2026 um 23:46
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Ebenfalls aus dem Faschismus-Handbuch: Schalte die Justiz gleich
@bagleycartoons.bsky.social) 4. Juni 2026 um 01:22
Was alles überragt ...
The bigliest— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 4. Juni 2026 um 19:12
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Wir schliessen auch heute positiv
Christian Adams @Adamstoon1 on #Putin #UkraineWar #Davos @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 4. Juni 2026 um 19:29
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Bonus
(dsc)