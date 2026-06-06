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Die treffendsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Bald sind die grossen Trump-Spiele – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
06.06.2026, 06:1206.06.2026, 06:12

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Wenn du bei Wikipedia «Kleptokratie» nachschaust, findest du dort neu ein Trump-Familienfoto

anntelnaes.substack.com/p/the-family...

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— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 4. Juni 2026 um 01:49

Juhu! Demnächst startet die Abzocker-WM

FIFA World Cup 2026. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #FIFA #ICE #WorldCup

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— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 5. Juni 2026 um 08:59

Beim Fussvolk mit dabei: die ICE-Schlägertruppe

#ICEWorldCup

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— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 4. Juni 2026 um 18:17

Eine aktuelle Karikatur von Darko Drljevic aus Montenegro

No comment Cartoon by: Darko Drljevic- Montenegro

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— Rita Valente (@ritavalente.bsky.social) 2. Juni 2026 um 18:57

Ja, Donald, deine ewigen Ausreden sind mehr als nur ermüdend

Sand Trap.

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 3. Juni 2026 um 15:07
«Das wird langsam langweilig!»

Neuer Tag, neue Deadline

Trump's deadline for Iran. Today's cartoon by Fahd Bahady. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Hormuz #Iran #Trump

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 2. Juni 2026 um 06:47
«Die Zeit läuft davon.»

Das stabile Genie ist so was von falsch abgebogen im Nahen Osten

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 2. Juni 2026 um 19:44

Wer hat Oberwasser?

#trump #netanyahou #liban #gaza #israel

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— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 4. Juni 2026 um 08:23
«Trump belehrt Netanjahu»

KI wird uns sicher retten

Plug in!

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 2. Juni 2026 um 17:34

«Künstliche Intelligenz wird zum Opium des Volkes»

Zunächst machen sie alle davon abhängig.

Sie sorgen dafür, dass Studierende ohne sie nicht mehr schreiben können.

Sie sorgen dafür, dass Arbeitnehmer ohne sie nicht mehr denken können.

Sie sorgen dafür, dass Unternehmen ohne sie nicht mehr funktionieren können.

Sie sorgen dafür, dass kreative Menschen ohne sie nichts mehr produzieren können.

Sobald die Abhängigkeit vollständig ist, erhöht man die Preise für die Token.

Das ist das Geschäftsmodell, das niemand laut aussprechen will. Nicht Intelligenz als Befreiung, sondern Intelligenz als Abhängigkeit von Abonnements.

Es geht nicht in erster Linie darum, Menschen durch KI zu ersetzen.

Die Menschen mieten ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten zurück, ein Token nach dem anderen.
quelle: reddit (übersetzt mit deepl)

In den USA wächst die Erkenntnis, dass die Techkonzerne mit ihren gigantischen KI-Rechnungszentren der Gesellschaft schaden

Love that some red Texans are fired up to vote against any suggesting more data centers for the state! Go Talarico! #USDemocracy

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— Sam🏳️‍🌈🌊🏳️‍⚧️ (@separker.bsky.social) 2. Juni 2026 um 15:26

Der von Trump eingesetzte neue Chef über die US-Geheimdienste hat von Tuten und Blasen keine Ahnung

No Experience Necessary — A cartoon by RJ Matson

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— The Contrarian (@contrariannews.org) 3. Juni 2026 um 22:10
«Willkommen in Washington. Keine Erfahrung erforderlich.»

Europäische Medienkritik für zwischendurch

Bild-Zeitung errichtet Redaktions-Zweigstelle in aufgeblähtem Kadaver von Wal Timmy www.der-postillon.com/2026/06/timm...

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— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 2. Juni 2026 um 16:48

Apropos mächtige Demokratiefeinde: Am 4. Juni jährte sich das chinesische Tian’anmen-Massaker

Cartoon dedicating to the coming 37th anniversary of Tiananmen Massacre Published with The Age Monday

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— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 1. Juni 2026 um 01:54
«Es sind nun schon 37 Jahre vergangen. Schau dir an, wie fortschrittlich China geworden ist. Warum stehst du immer noch im Weg?»

Aus dem Faschismus-Handbuch, reloaded: In den USA werden erneut kritische Journalisten ausgeschaltet

⏰ #60minutes

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— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 4. Juni 2026 um 13:02

Ja, der Fall der langjährigen US-Nachrichtensendung «60 Minutes» ist ein Insider-Job, und alle wissen, wer wirklich dahintersteckt

CARTOON OF THE DAY (From @dennisgoris.bsky.social )

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— The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 4. Juni 2026 um 06:34
Beim US-Fernsehsender CBS News eskaliert ein interner Machtkampf zu einer redaktionellen Krise. Der langjährige Korrespondent Scott Pelley wurde nach 37 Jahren fristlos entlassen. Auslöser war eine offene Konfrontation mit der neuen, Trump-freundlichen CBS-Führungsriege. Pelley warf der neuen Senderchefin Bari Weiss in einem Meeting vor, die traditionsreiche Nachrichtensendung «60 Minutes» regelrecht zu «ermorden» (im Sinne von ruinieren).

Weiss ist seit Oktober 2025 Chefredaktorin von CBS News – und sah sich einst als Kämpferin für die Meinungsfreiheit

#trump #bariweiss #60minutes #news #trump #scottpelley

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 3. Juni 2026 um 22:23
Medienberichten zufolge beeinflusst Senderchefin Weiss redaktionelle Entscheidungen bei CBS zunehmend zugunsten von Donald Trump und seiner Regierung.

Sie wurde 2025 von einem der mächtigsten Trump-Unterstützer, Multimilliardär David Ellison, zur Chefredaktorin ernannt

60 Minutes Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. Juni 2026 um 00:16

Die US-Bevölkerung soll wohl nicht nur bei Trumps Lieblingssender mit Propaganda und Lügen berieselt werden



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— The Wolfpack (@wolfpack11720.bsky.social) 4. Juni 2026 um 05:13

So dramatisch äusserte sich der nun abgesägte CBS-News-Journalist Scott Pelley vor einem Jahr zur Trump-Regierung

Scott Pelley gave an impassioned speech a year ago that’s worth watching today. Kudos to him and other 60 Minutes correspondents and staff for defending the media and our democracy.

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— Robert Reich (@rbreich.bsky.social) 3. Juni 2026 um 23:46

Ebenfalls aus dem Faschismus-Handbuch: Schalte die Justiz gleich



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 4. Juni 2026 um 01:22

Was alles überragt ...

The bigliest

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 4. Juni 2026 um 19:12

Wir schliessen auch heute positiv

Christian Adams @Adamstoon1 on #Putin #UkraineWar #Davos @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 4. Juni 2026 um 19:29
«Investiert in Russland!» – «Ich brauche ein neues Podium.»

Bonus

(dsc)

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Amerika ist jetzt definitiv eine Idiokratie – die Karikaturen der Woche
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