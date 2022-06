Ungereimtheiten bei Tesla: Unfälle mit «Autopilot» werden untersucht

Die US-Verkehrsbehörde nimmt Tesla genauer unter die Lupe. Im Raum steht ein ungeheuerlicher Verdacht. Das System zum teilautomatisierten Fahren soll sich kurz vor einem Aufprall abschalten.



Markus Abrahamczyk / t-online

Ein Artikel von

Im Jahr 2016 fiel der US-Verkehrsbehörde NHTSA erstmals die so genannte «Autopilot»-Software von Tesla ins Auge. Grund war ein tödlicher Unfall. Ein Fehler im System liess sich damals nicht finden. Weitere Unfälle nährten aber immer wieder Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Software.

Seit dem vergangenen August ermittelt die Behörde erneut in etwa 100 Fällen. Dabei haben die Sicherheitsexperten offenbar ein Muster erkannt. Dieses Ergebnis sei Grund genug, um aus der bisherigen «vorläufigen Auswertung» eine «technische Analyse» zu machen. Die Folge könnte ein Rückruf für 830'000 Autos sein.

«Autopilot» schaltete sich kurz vor Aufprall ab

Deutlich drastischere Konsequenzen könnten sich aber aus einem besonders heiklen Detail der bisherigen Auswertung ergeben. Dabei geht es um 16 Tesla-Unfälle. Und eben um den «Autopilot» – ein Assistenzsystem, das laut Tesla-Chef Elon Musk das Fahren sicherer mache und Unfälle zu vermeiden helfe.

Fahrer müssten stets die Hände am Lenkrad behalten und jederzeit bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen, sagt Tesla ausserdem über seinen Assistenten.

In den bislang 16 bekannten Fällen habe die National Highway Traffic Safety Administration NHTSA nun festgestellt, dass der «Autopilot» jeweils im Schnitt weniger als eine Sekunde vor dem Crash die Kontrolle übers Auto abgegeben habe. Dem Fahrer bliebe also überhaupt keine Zeit, um den Crash noch abzuwenden. Zudem kann der Aufprall so nur indirekt dem Tesla-«Autopilot» angelastet werden.

Warum tut der «Autopilot» so etwas?

Jetzt werden alte Musk-Statements interessant

Frühere Aussagen von Elon Musk könnten einen Hinweis geben. Mehrmals behauptete er, bestimmte Unfälle könnten gar nicht Teslas Schuld sein – denn die Daten des Unternehmens würden ja zeigen, dass im Moment des Crashs der «Autopilot» nicht aktiviert gewesen sei.

Weil er sich einen Bruchteil einer Sekunde vorher deaktiviert hat? Das hiesse: Das System könnte Unfälle erkannt, aber nicht abgewendet haben. Soll es sich bei einem drohenden Unfall einfach abschalten, um das Unternehmen makellos erscheinen zu lassen?

Falls die Untersuchung diesen Verdacht bestätigt, dann wäre die Makellosigkeit endgültig dahin.

Übrigens: Für die vergangenen zehn Monate haben die Hersteller in den USA beinahe 400 Unfälle mit selbstfahrenden Autos gemeldet. 273 der Zwischenfälle gehen auf das Konto von Tesla. Allerdings sind deren Autos verbreiteter als Konkurrenzmodelle, auch die Anzahl gefahrener Kilometer dürfte deshalb viel höher sein – und damit die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls.

Beschwerden wegen Phantombremsungen mit Tesla-«Autopilot»

Seit Februar prüft die NHTSA Tesla auch wegen Berichten über unvermitteltes Bremsen. Auslöser seien 354 Beschwerden binnen neun Monaten gewesen, weil das «Autopilot»-System plötzlich und unerwartet die Bremsen aktiviert habe. Diese Beschwerden hätten sich seit Beginn der Untersuchung mehr als verdoppelt.