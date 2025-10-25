Le changement d’heure va tuer des animaux en Suisse

Le passage à l'heure d'hiver, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, a aussi un impact sur nos compagnons à quatre pattes et sur les animaux sauvages.

Deborah Stoffel / ch media

«Attends, on avance ou on recule d'une heure?» Ce dimanche, c'est reparti pour un tour avec le changement d'heure. (Spoiler: on recule.) Et comme chaque année, on se demande à quand remonte la dernière tentative de supprimer ce fichu changement d'heure qui nous désoriente pendant quelques jours à chaque fois.

Même si l'humanité en est responsable, nous ne sommes pas les seuls à en subir les conséquences. Nos compagnons à quatre pattes en pâtissent aussi, parce que leur rythme journalier est étroitement lié au nôtre.

Le chat veut ses croquettes à l'heure habituelle

Comme les humains, les animaux ont une horloge interne, appelée rythme circadien. Les fonctions corporelles comme le cycle veille-sommeil, la sécrétion d’hormones et la température du corps suivent un cycle de 24 heures. Faire attendre son chien une heure de plus pour la promenade matinale du jour au lendemain n’est pas sans conséquences pour lui. Quant à votre chat, il s'attend à ce que les croquettes arrivent à la même heure que d'habitude.

Ce brusque changement de rythme désoriente nos animaux de compagnie. Si votre chat ou votre chien vous réveille en miaulant ou gémissant de manière inhabituelle, il faut prendre leur plainte au sérieux. Même les perruches et les perroquets ressentent le changement. Seul le hamster, qui se soucie peu du rythme de vie de ses maîtres, traverse cette période sans souci.

Décaler les heures de repas de dix à quinze minutes

Les associations de protection des animaux comme Quatre Pattes recommandent de changer le rythme progressivement, en décalant chaque jour les heures de repas et de promenade de dix à quinze minutes. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent aussi ajuster l’éclairage, en évitant d’allumer toutes les lumières d’un coup le matin pendant la période d’adaptation.

Un tel décalage existe également dans l'agriculture, même s'il a perdu en importance dans ce secteur depuis l'utilisation des robots de traite et d'alimentation. Aujourd'hui, le changement d'heure décalé dans les écuries n'est plus qu'une question de quelques clics pour de nombreux agriculteurs.

Risque d’accidents avec des animaux sauvages?

Un autre effet du changement d'heure qu'on oublie souvent, c'est l'influence sur nos interactions avec les animaux sauvages, notamment sur la route. La compagnie d’assurance Axa rappellent chaque fin d'octobre le risque d’accidents impliquant la faune. Parce qu'avec le recul d'une heure, le crépuscule tombe en pleine heure de pointe. Et ni les animaux sauvages, ni les automobilistes ne s'y sont encore habitués. D’où les recommandations: conduire prudemment près des forêts, mettre les feux de croisements et être prêt à freiner au cas où un chevreuil voudrait traverser la route.

«Le changement d’heure accroît le risque d’accidents dus au gibier», alerte la Protection Suisse des Animaux qui rappelle que l’obscurité plus précoce et l’activité accrue des animaux en automne provoquent davantage de rencontres sur les routes. L'organisation appelle les automobilistes à redoubler de prudence et à ralentir.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure le risque d'accident augmente. Axa ne dispose pas de chiffres à ce sujet. Une étude réalisée en 2022 par l'université de Washington à partir de données sur les accidents aux Etats-Unis fournit toutefois un indicateur: le nombre d'accidents impliquant des animaux sauvages augmente de 16% dans la semaine qui suit le changement d'heure. Et outre-Atlantique aussi, on débat depuis des années sur la suppression de ce changement d'heure - sans succès.

Traduit de l'allemand par Anne Castella