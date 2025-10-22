en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
Société
Santé

On passe bientôt à l'heure d'hiver 2025 en Suisse

C&#039;est bientôt la fin de l&#039;heure d&#039;été (image d&#039;illustration).
L'heure d'été prend fin en Suisse le week-end prochain (image d'illustration).Image: Shutterstock

C'est bientôt la fin de l'heure d'été

Retour à l'heure normale dimanche: les Suisses pourront rester une heure de plus au lit. Mais il fera à nouveau nuit plus tôt le soir.
22.10.2025, 10:3822.10.2025, 15:46

L'heure d'été prend fin en Suisse le week-end prochain. Dans la nuit de samedi à dimanche à 03h00, les horloges seront ramenées à 02h00, rallongeant la nuit d'une heure. L'heure de l'Europe continentale s'applique désormais jusqu'au 29 mars 2026.

L'heure de l'Europe continentale donne le rythme en Suisse depuis plus de 125 ans. Selon l'Institut fédéral de métrologie (Metas), le langage populaire se trompe lorsqu'il parle d'heure d'hiver. Il n'y a que l'heure d'été et l'heure normale. Avec l'heure normale, il fait à nouveau nuit plus tôt le soir. Le changement d'heure existe en Suisse depuis 1981.

On passe bientôt à l'heure d'hiver, mais est-ce la dernière fois?

Le changement s'effectue automatiquement pour la plupart des horloges des gares, des clochers, des écoles ou des feux rouges. C'est en général aussi le cas pour les téléphones portables, ordinateurs et autres appareils connectés.

Un changement controversé

La dissémination d'échelles de temps à grande exactitude joue un rôle croissant dans de nombreux secteurs, écrit Metas dans un communiqué. Et l'institut fédéral de citer les transactions boursières, ou la mise en place de nombreuses nouvelles technologies, comme l'Internet des objets, ou encore la synchronisation de systèmes distribués.

Afin de répondre à ces besoins, l'institut fédéral travaille actuellement à la mise en place de nouveaux systèmes de distributions de temps par fibres optiques, indique-t-il. Ceux-ci permettront d'atteindre des niveaux de performances très élevés, et de contribuer ainsi au mieux à la mise en place des technologies du futur, selon Metas.

Voici 5 conseils pour changer d'heure en douceur

Le passage de l'heure normale à l'heure d'été est controversé en Suisse et dans l'UE. En 2020, une initiative visant à abolir le changement d'heure a échoué, faute de signatures. De son côté, le Parlement européen a demandé en mars 2019 la suppression du changement d'heure en 2021.

Mais il manque à ce jour les décisions nécessaires d'une majorité d'Etats. L'Ukraine a franchi le pas l'an dernier, mais avant tout pour se différencier de Moscou.

Des effets sur la santé

Il faut dire que ce changement d'heure, introduit à l'époque pour économiser l'énergie en allumant plus tard les lumières le soir, a des conséquences insoupçonnées. Selon plusieurs études, il augmente le risque de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de suicides.

En Suisse également, le changement d'heure a un effet mesurable sur la santé: selon une analyse publiée en septembre par l'Office fédéral de la statistique (OFS), le lendemain du passage à l'heure d'hiver, 3,5 % de patients supplémentaires se présentent aux urgences par rapport à la normale, et ce chiffre atteint même 6,5 % lors du passage à l'heure d'été.

Le changement d’heure nuit à notre santé

Le gibier souffre également du changement d'heure, surpris par l'augmentation soudaine du trafic routier. Le trafic pendulaire retombe en effet brusquement à l'heure du crépuscule, précisément au moment où les chevreuils, les cerfs et les sangliers sont particulièrement actifs. Le risque de collision augmente donc en conséquence.

Et sur les marchés financiers

Des études ont également mis en évidence des liens entre le changement d'heure et d'autres domaines de la vie, tels que la criminalité, les accidents de la route, les performances scolaires et même, aux Etats-Unis, la fréquence des incendies de forêt.

Les marchés financiers ne seraient pas non plus épargnés. Des chercheurs canadiens ont constaté que les marchés boursiers ont tendance à afficher des performances plus faibles le lundi suivant un changement d'heure, que l'horloge soit avancée ou reculée.

On a consulté le futur horaire des CFF et il y a des surprises

Une étude publiée en 2003 dans l'American Economic Review a comparé l'évolution des cours dans plusieurs pays qui ont changé l'heure à des dates différentes. Après avoir contrôlé d'autres facteurs d'influence, une baisse significative des rendements a été observée immédiatement après le changement d'heure. (jzs/ats)

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
1
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
de Christian Burg
Une curieuse tendance débarque en Suisse
1
Une curieuse tendance débarque en Suisse
de Alyssa Garcia
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
1
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
de Marine Brunner
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
de Katie Forster et Caroline Gardin, Toyoake
Thèmes
Les oursons à la mélatonine: la nouvelle mode pour endormir les enfants
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
3
Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel
Une panne majeure a touché une bonne partie d'Internet
Une partie du web mondial a été perturbée plusieurs heures par une panne du service cloud d'Amazon. Des plateformes comme Snapchat, Canva ou Fortnite étaient indisponibles.
Amazon, Fortnite, Venmo, Snapchat, Coinbase, Canva ou encore Playstation Network: une panne majeure a affecté de nombreux services sur la Toile ce lundi matin. Le site Downdetector faisait état de milliers de signalements concernant plusieurs grandes plateforme.
L’article