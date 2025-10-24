Des vaches affolées ont transformé une ligne paisible en scène de cauchemar ferroviaire. Image: watson

15 vaches tuées par un train près de Genève: «un vrai carnage»

Plusieurs vaches ont été percutées par le Léman-Express à Evires, près de Genève. Aucun passager n’a été blessé, mais les animaux ont souffert.

Drame sur les rails quelques kilomètres de Genève. Jeudi 23 octobre, vers 19 heures, un train du Léman-Express a percuté un troupeau de vaches à hauteur d’Evires, en direction de Groisy, raconte Le Dauphiné Libéré. Quinze bêtes, des génisses, ont été tuées sur le coup, sauf une qu’un vétérinaire a dû euthanasier. Le choc, d’une rare violence, a provoqué l’arrêt complet du trafic entre Annecy et La Roche-sur-Foron.

Une cinquantaine de passagers se trouvaient à bord du train, fortement endommagé, aucun n'a été blessé. Selon la SNCF, tous ont pu regagner la gare d’Annecy ou un hôtel. Le trafic devrait reprendre normalement en fin d’après-midi vendredi, après réparation des voies et des rames.

Que s'est-il passé?

Interrogé par Le Dauphiné libéré, le propriétaire du troupeau, Nicolas Dupanloup, éleveur au Gaec La Ferme de Biodup à Arbusigny, évoque «un véritable carnage». Prévenu par un voisin, il avait tenté d’intervenir après que ses bêtes, paniquées, ont détruit les clôtures électrifiées et fui leur parc, il confie à nos confrères:

«Elles galopaient vers la voie ferrée et je n’ai pas pu les rattraper»

La cause de la panique reste inconnue. L’éleveur avance la possible présence d’un loup ou les fortes rafales de vent observées dans la journée. Sur place, le maire de Filière, Christian Anselme, décrit «une scène pénible à supporter». (jah)