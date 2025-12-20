assez ensoleillé
Elle est la première personne en chaise roulante à conquérir l'espace

Avant de monter dans Blue Origin, l'ingénieure aéronautique en fauteuil roulant a prôné l'inclusion au sens large.Keystone

Handicapée à la suite d'un accident, Michaela Benthaus a embarqué à bord de la capsule de Jeff Bezos pour quelques minutes dans l'espace. Une première dans l'histoire.
20.12.2025, 16:2120.12.2025, 16:21

Une touriste en fauteuil roulant s'est envolée samedi pour quelques minutes dans l'espace à bord d'une fusée du multimilliardaire américain Jeff Bezos, une première mondiale.

Michaela Benthaus, une ingénieure aérospatiale allemande devenue paraplégique à la suite d'un accident, a embarqué aux côtés de cinq autres personnes, dont des entrepreneurs, pour cette aventure proposée par l'entreprise spatiale Blue Origin du fondateur d'Amazon et réservée à quelques privilégiés. Dans une vidéo publiée par l'entreprise, elle a témoigné:

«Après mon accident, j'ai vraiment pris conscience à quel point notre monde est encore inaccessible»

Son témoignage (en anglais) 👇🏼

Vidéo: YouTube/Blue Origin

Et de lancer:

«Si nous voulons être une société inclusive, nous devons l'être dans tous les domaines, et pas seulement là où ça nous arrange»

Le décollage a eu lieu dans l'ouest du Texas peu après 08h15 locales (15h15 suisses.

La petite fusée, entièrement automatisée, a décollé à la verticale et la capsule dans laquelle se trouvaient les touristes s'est ensuite détachée en vol avant de retomber en douceur dans le désert texan, freinée par des parachutes.

Lors de cette expérience d'une dizaine de minutes au total, les six passagers ont dépassé la ligne de Karman, qui marque à 100 kilomètres d'altitude la frontière de l'espace selon une convention internationale. Le nouveau patron de la Nasa, Jared Isaacman a salué cette première et félicité Mme Benthaus pour sa persévérance: «vous venez d'inspirer des millions de personnes», a-t-il assuré sur X.

Blue Origin propose depuis plusieurs années déjà ces vols de tourisme spatial, dont le prix n'est pas public, grâce à sa fusée New Shepard. L'entreprise a déjà transporté plus de 80 personnes, dont des célébrités comme la chanteuse Katy Perry ou encore William Shatner, qui incarnait le mythique capitaine Kirk dans la série Star Trek.

Des invités de marque destinés à maintenir l'intérêt du public autour de ces vols, sur fond de concurrence entre plusieurs entreprises privées. Le grand concurrent de Jeff Bezos dans ce domaine est Virgin Galactic, qui propose une expérience similaire de vol suborbital.

Mais Blue Origin a également l'ambition d'aller plus loin et souhaite se positionner sur le marché des vols en orbite et concurrencer SpaceX d'Elon Musk. L'entreprise a ainsi réussi cette année à mener deux vols non-habités en orbite grâce à sa fusée New Glenn, bien plus puissante que New Shepard. (ats/afp)

