La fusée New Glenn, de Blue Origin, mesure 98 mètres de haut. Keystone

La fusée géante de Jeff Bezos n'a pas pu décoller vers Mars

Blue Origin a été contraint de reporter le lancement d'une mission de la Nasa vers Mars. Une nouvelle tentative est prévue mercredi.

Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, a été contrainte dimanche de reporter le tir de sa fusée géante New Glenn. Blue Origin entend retenter sa chance mercredi pour ce lancement très attendu en pleine compétition avec la société SpaceX d'Elon Musk.

La pluie et un problème technique ont d'abord causé des retards dimanche après-midi sur le pas de tir de Cap Canaveral, en Floride, pour cette mission chargée d'envoyer deux sondes autour de Mars pour le compte de la Nasa, l'agence spatiale américaine. Des cumulus ont ensuite renforcé la couverture nuageuse alors que la fenêtre de lancement de 88 minutes se refermait, ne laissant aux responsables d'autre choix que de reporter la deuxième mission de la fusée.

Fixer la date d'une nouvelle tentative s'annonçait difficile, en raison de la paralysie budgétaire du gouvernement fédéral américain, qui dure depuis 40 jours. Alors que les aiguilleurs du ciel ne sont plus payés, le régulateur fédéral de l'aviation (FAA) va en effet limiter les décollages de fusées commerciales à partir de lundi.

Mais Blue Origin a finalement communiqué dimanche soir pour annoncer que, en coordination avec la FAA, l'entreprise comptait procéder à une nouvelle tentative mercredi entre 14h50 et 16H17 locales (20h50 et 22h17 en Suisse).

Avancée technique majeure

Cette fusée de 98 mètres de haut a pour mission d'envoyer autour de la planète rouge deux sondes spatiales ESCAPADE de la Nasa, baptisées Blue et Gold, afin d'étudier l'histoire de son climat et ouvrir la voie à une éventuelle exploration humaine. Ce deuxième vol pour la fusée New Glenn sera un test décisif pour déterminer si Blue Origin est capable de récupérer ses propulseurs, ce qui constituerait une avancée technique majeure pour l'entreprise américaine.

Le vol inaugural de New Glenn en janvier a été salué comme un succès pour avoir réussi à mettre en orbite plusieurs dizaines de tonnes d'équipements. Mais Blue Origin avait échoué à récupérer le premier étage de la fusée sur une plate-forme dans l'océan Atlantique.

Le prochain vol doit être une nouvelle chance de réaliser cette prouesse, que seul SpaceX a réalisée à ce jour.

Appel d'offres de la Nasa

Les entreprises de Jeff Bezos et Elon Musk se sont engagées dans une intense course commerciale, au moment où l'agence spatiale américaine a lancé un appel d'offres pour ses missions sur la Lune, sur fonds de critiques sur les retards de SpaceX.

L'enjeu du vol de dimanche était très élevé, avait estimé avant le report George Nield, un dirigeant et promoteur de l'industrie spatiale qui a voyagé comme astronaute privé avec Blue Origin. Le déroulement du tir devait permettre de mesurer «à quel point ils s'en sortent bien et le niveau des progrès accomplis», disait-il.

Les deux satellites, si le décollage avait eu lieu, étaient censés atteindre l'orbite de Mars en 2027.

Compétition avec la Chine

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, l'administration exerce une pression considérable sur la Nasa pour accélérer ses projets de mission habitée sur la Lune, en compétition avec la Chine qui ambitionne aussi de fouler le sol lunaire d'ici 2030.

La concurrence accrue entre SpaceX et Blue Origin pourrait «élargir nos options en matière de lancement», se félicite Mason Peck, ex-cadre technique de la Nasa et professeur à l'université Cornell. (jzs/ats)