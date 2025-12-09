assez ensoleillé
Un enfant meurt après avoir été percuté par une voiture à Grandson

[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Detail view of the uniform of a police officer of the cantonal police of Vaud, in the foreground, and a police car, in the background, photographed in Cugy, i ...
Image: KEYSTONE

Un enfant meurt après avoir été percuté par une voiture à Grandson

Un enfant de neuf ans a été percuté par une voiture sur le chemin de l'école, ce lundi à Grandson (VD). Il a perdu la vie.
09.12.2025, 13:1009.12.2025, 13:10

L'accident s'est produit ce lundi, vers 13h30. Un enfant âgé de neuf ans cheminait en direction du collège des Tuileries, à Grandson, où il résidait, lorsqu’il a été percuté par une voiture de tourisme.

Pour une raison que l’enquête devra établir, le conducteur a perdu la maitrise de son véhicule qui est monté sur le trottoir sur lequel le garçon se trouvait, le percutant.

Premiers secours

Une personne ayant assisté à la scène a effectué les gestes de premiers secours, avant l’arrivée d’un équipage du 144. Un hélicoptère de la Rega est ensuite intervenu pour transporter la victime au CHUV, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Gravement blessé, le garçon est décédé durant la nuit.

Le conducteur de la voiture, un ressortissant suisse qui réside également dans la région, n’a pas été blessé.

Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une instruction pénale. (asi)

