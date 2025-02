En Train

Voici les meilleures destinations à découvrir cet hiver grâce aux CFF

Prêts à dévaler les pentes et à découvrir des activités hivernales inoubliables? Voici nos meilleures idées pour une escapade sportive et sans stress dans ces trois régions d’exception.

Arjeta Rrahmani

Les Alpes Vaudoises, la Région Dents du Midi et Verbier sont plus accessibles que jamais. Pour les amatrices et amateurs de sports de glisse, ces destinations offrent un cadre exceptionnel où ski, snowboard, luge ou encore ski de fond se pratiquent au cœur de magnifiques paysages alpins.

Et pour vous y rendre, rien de plus simple que de prendre les trains Verbier Express et VosAlpes Express. Ils offrent des trajets directs pour Verbier et de bonnes correspondances pour les Alpes Vaudoises ou la Région Dents du Midi, parfait pour éviter les embouteillages et les problèmes de stationnement et pouvoir vous détendre dès le départ, le tout à un prix avantageux.

Alpes Vaudoises

Dans les Alpes Vaudoises, les amatrices et amateurs de sports d’hiver trouveront leur bonheur grâce à une diversité d’activités adaptées à tous les âges et niveaux.

Ski/Snowboard

Domaine skiable Villars-Diablerets-Gryon. image: lehmann Matthias - Visualps.ch

Avec plus de 130 km de pistes, le domaine skiable de Villars-Gryon-Les Diablerets offre un terrain de jeu exceptionnel pour les passionné·e·s de glisse. Leysin–Les Mosses–La Lécherette est également un très beau domaine à découvrir à la journée, accessible avec le charmant train à crémaillère Aigle – Leysin. L’espace récréatif de Frience à Gryon offre un panel d’activités ludiques et sportives pour toute la famille.

Comment vous y rendre:

Villars: en train jusqu’à Bex, puis en train jusqu’au Col de Bretaye

Gryon: en train jusqu’à Bex, puis en train jusqu’à Gryonla gare de Barboleuse

Les Diablerets: en train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Les Diablerets

Leysin: en train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Leysin

Luge

Luge aux Diablerets image: guillaume Mégevand

Aux Diablerets, petits et grands apprécieront une piste de luge aménagée chaque année pour offrir des sensations fortes en toute sécurité. Il est possible de louer une luge sur place pour profiter des 7 km de l’une des plus longues pistes de luge de Suisse. Les enfants dès 3 ans peuvent profiter de cette activité, à condition d’être accompagnées par un·e adulte. Dès 8 ans, chacun peut s’amuser sur la piste en toute autonomie pour faire le plein de souvenirs.

Comment vous y rendre:

En train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Les Diablerets.

Tobogganing Park

Leysin Tobogganing Park. image: José Crespo

Le Tobogganing Park de Leysin est un parc de loisirs unique en Suisse romande. Installés sur des chambres à air géantes, petits et grands s’élancent sur des dizaines de pistes. Les sensations fortes sont au rendez-vous et les plus téméraires peuvent même se tester sur le looping ou le saut Big Air Bag, qui se termine sur un coussin d’air géant. Le mini-park offre bien sûr des descentes plus calmes, mais tout aussi amusantes, pour les enfants de moins de 5 ans. Sous réserve d’un enneigement suffisant, le Tobogganing Park Leysin sera ouvert jusqu’au 16 mars 2025.

Comment vous y rendre:

En train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Leysin.

Ski de fond

Ski de fond Villars. image: Matthias Lehmann - Visualps.ch

Les amatrices et amateurs de ski nordique seront ravis de découvrir le Circuit de Coufin à Villars. Long de presque 9 km, cet itinéraire de difficulté moyenne serpente au cœur de la nature. Tout au long de votre ascension, vous alternerez entre forêts et paysages hivernaux avec une vue à 360° sur les massifs environnants, en empruntant la route montant le Col de la Croix vers Les Diablerets pour un dénivelé de 243 mètres. Vous pourrez rejoindre son point culminant à 1630 mètres en style classique ou en skating.

Les pistes de ski de fond des Alpes Vaudoises ouvrent généralement dès 8h45 et ferment à 17h00, pour de belles sorties à la journée en solo ou en famille.

Comment vous y rendre:

En train jusqu’à Bex, puis en train jusqu’à Villars.

Région Dents du Midi

Nichée dans un écrin de montagnes, la Région Dents du Midi est une destination phare pour les activités hivernales, grâce à son domaine skiable international renommé et ses paysages inoubliables.

Ski/Snowboard

Portes du Soleil. Image: evoq

Le domaine franco-suisse des Portes du Soleil est le premier domaine transfrontalier du monde, et l’un des plus grands domaines skiables des Alpes. Entre la France et la Suisse, il offre un majestueux panorama et un dépaysement total. Les skieuses et skieurs les plus aguerris ne seront pas non plus en reste, puisqu’ils pourront accomplir des prouesses dans les snowparks des Portes du Soleil. Faits de bois ou de neige, les différents modules, sauts, et rails ont de quoi satisfaire les freestyleuses et freestyleurs de tous les niveaux.

Comment vous y rendre:

En train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Champéry.

Ski de fond

Champéry ski de fond. image: litescapemedia

Pour une expérience plus douce, mais pas moins sportive, laissez-vous tenter par le parcours de ski de fond entre le Grand-Paradis et Champéry. La piste comprend trois boucles, dont deux qui sont éclairées jusqu’à 21h pour une sortie nocturne dans une ambiance magique. Les boucles sont toutes tracées en style classique et skating et «Les Planchamps» ravira les amatrices et amateurs de descentes techniques.

Comment vous y rendre:

En train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Champéry.

Verbier

Verbier est une destination incontournable pour les amatrices et amateurs de sport et de grands espaces, offrant des activités variées et des infrastructures modernes de qualité.

Ski/Snowboard

Freeride Verbier. image: Verbier 4Vallées

Que vous soyez débutant·e ou expert·e, Verbier a tout pour plaire: des zones ludiques pour skier en s’amusant aux itinéraires de freeride réputés mondialement pour leur technicité et leurs défis. À 2250 mètres d’altitude, le Verbier Snowpark bénéficie d’un enneigement et d’un ensoleillement parfaits! Il est adapté à tous les niveaux, sécurisé et entretenu tous les jours pour le plaisir des skieuses et skieurs et snowboardeuses et snowboardeurs.

Comment vous y rendre:

En train jusqu’à Le Châble VS.

Ski de fond

Ski de fond Verbier. image: Verbier 4Vallées

Les amatrices et amateurs de ski nordique ne sont pas en reste avec des pistes aménagées dans un cadre majestueux. Ces itinéraires offrent une tranquillité et une beauté naturelle incomparables, idéales pour les amoureuses et amoureux du calme et de la glisse. Au départ des Ruinettes, vous trouverez une piste où il est possible de pratiquer à la fois le ski de fond classique et le skating. D’une longueur de 8,5 km aller-retour, cet itinéraire vous subjuguera par la beauté de ses paysages et son enneigement de novembre à avril.

Comment vous y rendre:

En train jusqu’à Le Châble VS.

Pourquoi choisir les trains Verbier Express et VosAlpes Express?

Opter pour les trains Verbier Express et VosAlpes Express, c’est choisir une expérience de voyage pratique, économique et sereine pour rejoindre les sommets.

Confort et simplicité: Évitez le stress des embouteillages et de la recherche de places de stationnement. Ces trains offrent un voyage agréable et sans souci, vous permettant d’admirer les paysages enneigés depuis votre siège tout en vous détendant. Durant les weekends et les jours fériés de la saison d’hiver, plus besoin de changer à Martigny pour vous rendre à Verbier, et les Alpes Vaudoises et la Région Dents du Midi sont encore plus accessible, avec un changement en moins.

Évitez le stress des embouteillages et de la recherche de places de stationnement. Ces trains offrent un voyage agréable et sans souci, vous permettant d’admirer les paysages enneigés depuis votre siège tout en vous détendant. Durant les weekends et les jours fériés de la saison d’hiver, plus besoin de changer à Martigny pour vous rendre à Verbier, et les Alpes Vaudoises et la Région Dents du Midi sont encore plus accessible, avec un changement en moins. Offres avantageuses: Profitez de billets dégriffés avec des réductions allant jusqu’à -70% sur le voyage en train, plus vous vous y prenez tôt, plus la réduction est élevée. Profitez également de l’offre exclusive sur le forfait de ski journalier pour Verbier en voyageant avec le Verbier Express et le VosAlpes Express.

Profitez de billets dégriffés avec des réductions allant jusqu’à -70% sur le voyage en train, plus vous vous y prenez tôt, plus la réduction est élevée. Profitez également de l’offre exclusive sur le forfait de ski journalier pour Verbier en voyageant avec le Verbier Express et le VosAlpes Express. Praticité: Le Verbier Express relie directement l’aéroport de Genève à la gare du Châble, passant par plusieurs villes de l’arc Lémanique et permettant ainsi de se rendre à Verbier sans changement. Le VosAlpes Express, quant à lui, relie directement Fribourg à la gare du Châble. Il offre également de bonnes correspondances à Aigle et Bex pour rejoindre les stations des Alpes vaudoises ou les Portes du Soleil. Des correspondances dans toute la Suisse romande permettent également de monter à bord du Verbier Express ou du VosAlpes Express dans les gares intermédiaires.

Vous l’aurez compris, se rendre sur les pistes en train n’a jamais été aussi facile.