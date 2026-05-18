La buanderie commune, elle aussi, recèle un potentiel d'économies. Image: Shutterstock

Madame Energie

Voici ce que je fais économiser à mon immeuble grâce à une feuille A4

Les buanderies sont presque une garantie de tensions, de journées lessive sous pression, voire de disputes toxiques entre voisins. Mais pas chez nous, dans notre immeuble de 12 logements avec une seule (!) machine à laver. Ici règne une forme d’ordre anarchique… si tant est que cela existe.

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Notre buanderie compte, pour 12 appartements, une machine à laver et un séchoir. Il n’y a ni jours de lessive ni planning. Chacun lave quand ça l’arrange. Et cette anarchie du linge fonctionne. Honnêtement, je ne sais même pas vraiment pourquoi. Mais voilà qu’elle a désormais déteint sur la pièce voisine, la salle de séchage.

Cela fait 13 ans que j’habite dans cet immeuble de 12 mini-appartements. Je me souviens d’une époque où une dame âgée passait son temps à déplacer le linge humide suspendu dans la buanderie, comme si elle y était poussée par une force obscure. Alors qu’en dehors de ça, c’était vraiment une femme adorable. Un jour, j’ai laissé un mot avec un immense smiley souriant et cette simple demande: merci de laisser mon linge tranquille. Ça a marché.

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Une fois, on m’a volé mes draps. Après ça, j’ai cessé d’étendre la taie d’oreiller dans la buanderie. Qui vole une housse de duvet sans la taie assortie? Là aussi, ça a marché.

Le séchoir? Très peu pour moi!

Oui, j’aurais aussi pu tout balancer dans le séchoir. C’est ce que je faisais tout le temps, à l’époque de ma vie avec mes trois colocataires.

A ce moment-là, la consommation d’énergie ne m’effleurait même pas. En revanche, j’ai fini par penser à autre chose: comme je devais ensuite sortir tout le linge, le plier et le ranger, une lessive avec séchoir me bloquait facilement pendant trois heures, quasiment sans pouvoir quitter l’appartement. Evidemment, c’était toujours précisément ce jour-là que j’avais quelque chose à faire dehors. Alors que lorsqu’on suspend le linge, on retrouve sa liberté juste après.

160 millions de francs par an

Que ce soit en tant que Madame Energie ou simplement comme individu: dans la nouvelle buanderie, avec tout cet espace et toutes ces cordes à linge, le séchoir n’était plus nécessaire. Et quand on fait les comptes, cela permet bel et bien d’économiser de l’argent: une seule charge consomme entre 1 et 1,7 kilowattheure (kWh) d’électricité, selon l’efficacité énergétique de l’appareil.

Suspendre le linge, de mon côté, me prend cinq minutes et ne me coûte pas un centime. Avec une moyenne de 1,5 lessive par semaine, j’économise ainsi environ 105kWh par an. C’est beaucoup d’énergie et, au prix actuel de l’électricité, cela représente tout de même 30 francs. On peut maintenant multiplier ce chiffre par 12 logements. Ou l’extrapoler à toute la Suisse.

Selon Top Ten, le séchage électrique du linge consomme chaque année en Suisse environ 800 millions de kWh, soit quelque 160 millions de francs. Certes, avec des appareils plus performants, ces chiffres se sont probablement améliorés depuis, mais vous voyez où je veux en venir.

Après le vol de ma literie, j’ai commencé à suspendre les petites pièces sur mon balcon, voire dans l’appartement, malgré les mises en garde contre la moisissure, qui ne se sont heureusement jamais concrétisées. Depuis, je n’utilise quasiment plus le séchoir, un peu par principe. C’est devenu une sorte de manie, comme celle de cette chère vieille dame qui ne pouvait pas s’empêcher de tripoter le linge des autres. Elle est d’ailleurs décédée entre-temps.

L’étrange dynamique d'une salle de séchage

L’ambiance paisible qui règne dans notre buanderie se maintient depuis des années, malgré de nombreux changements de locataires. Et elle a désormais gagné la salle de séchage d’à côté. Les gens n’y étendent plus seulement les draps, mais aussi les chaussettes, les t-shirts et tout le reste. Parce que, justement, plus personne ne déplace le linge. Et plus personne ne le vole. Tout est basé sur la confiance. On confie littéralement notre linge les uns aux autres dans cet espace semi-public.

Quand j’ai vu ça, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai déplacé mon étendoir du balcon à la salle de séchage, pour laisser davantage de place aux autres sur les fils à linge. Maintenant, mon linge aussi sèche à nouveau régulièrement en bas, dans cette pièce commune. Et pour que mon étendoir soit toujours disponible quand j’en ai besoin, je le range ensuite dans ma cave.

L'électricité que nous avons économisée

A côté du séchoir, il y a désormais une feuille A4 avec un immense smiley souriant, et, juste en dessous, le nombre de kWh que nous, les 12 logements, pouvons économiser chaque année si nous suspendons notre linge. Avec une moyenne de 1,5 lessive par semaine, multipliée par 12, on arrive à environ 1264kWh, soit 366 francs d’électricité économisés sur les charges communes. Bien sûr, tout le monde ne joue pas le jeu. Mais la plupart, oui.

Si quelqu’un de mon immeuble lit ce blog: amenez votre étendoir dans la pièce de séchage quand vous voulez. Il reste encore un peu de place.

Deux nuances pour finir

Pour tous ceux que j’ai motivés à suspendre leur linge, ou au moins à économiser de l’électricité, voici deux conseils pour la saison froide:

En hiver, il vaut mieux bien essorer le linge dans la machine à laver. Cela réduit la consommation du séchoir ou du déshumidificateur.

Pendant l’hiver, les séchoirs très efficaces consomment nettement moins d’énergie que le séchage dans des caves chauffées avec une fenêtre ouverte.

A vous de jouer! Si vous avez des astuces pour rendre une buanderie plus agréable pour les humains comme pour le linge, ou que vous savez comment faire pour se passer du séchoir dans une famille avec enfants, ou avez une méthode pour avoir assez de place pour faire sécher les t-shirts et autres vêtements à l’air libre, dites-le-nous en commentaires! On se réjouit de savoir comment vous vous organisez chez vous.