Les lave-vaisselle sont très efficaces, mais il est tout de même possible de les battre. Image: Shutterstock

Madame Energie

J'ai développé une méthode pour battre le lave-vaisselle

Face au lave-vaisselle, je pars perdante. Du moins en ce qui concerne la consommation d’eau. En matière de consommation d’énergie, je tiens la comparaison. Et dans tous ces calculs, il y a toujours un truc qu’on oublie.

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La question des lave-vaisselle déclenche régulièrement chez moi une petite crise existentielle. Voici ce qui me perturbe, moi (autrement dit, Madame Energie):

Quand quelqu’un met des casseroles dégoûtantes dans la machine en mode: «T’inquiète, la machine est toute neuve, elle gère» Dans ma tête, je me dis: «Mais… tu ne gaspilles pas un max de place?!? Et elle va vraiment y arriver? COMMENT??»

Quand les gens laissent des espaces entre les assiettes. «Sinon, ça ne lavera pas parfaitement.» Dans ma tête: «Oui, mais tout cet espace perdu!!»

Quand quelqu’un boit un verre d’eau… et le met direct au lave-vaisselle. Dans ma tête: «Mais tu peux encore l’utiliser au moins 9575 fois, ce verre, non?!?»

Quand une famille avec enfants remplit la machine comme si c’était un Tetris en mode expert. «On aura déjà besoin de la moitié ce soir.» Dans ma tête: «Mais comment font l’eau et le produit vaisselle pour circuler autour de cette montagne de vaisselle, de couverts et de casseroles?!»

A ce stade, vous vous dites peut-être: «Mais comment fait-elle sa vaisselle, cette Madame Energie? Et surtout… elle va bien?»

Ma petite olympiade perso

Alors oui, j’ai d’autres soucis dans la vie. Mais aujourd’hui, on parle vaisselle. Chez moi, c’est lavage à la main.

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Et franchement, s’il existait des JO du lavage de vaisselle à la main, je viserais clairement le podium. Petit appart’ en location, pas de lave-vaisselle, et une passion pour les économies d’énergie: forcément, j’ai optimisé. En d’autres termes, j'utilise le moins d’eau, le moins d’énergie et le moins de produit possible.

Depuis un petit incident où mon boiler est tombé en panne, je ne fais plus la vaisselle qu'à l’eau froide. Et spoiler: casseroles, assiettes, verres… tout ressort nickel. Un peu d’eau dans l’évier, on frotte, et c’est réglé. Pas besoin de cocktail chimique avec tête de mort: un produit écolo fait parfaitement le job. Et je le dilue toujours à 50% avec de l’eau. Parce que oui, j’ai tendance à en mettre trop.

La grande question

Alors, qu’est-ce qui consomme le plus d’énergie et d’eau: le lave-vaisselle ou la vaisselle à la main?

Evidemment, les fabricants de lave-vaisselle ont commandé de nombreuses études à ce sujet. Vous pouvez sans doute en deviner le résultat.

La réponse à la grande question

Une chose est sûre: les lave-vaisselle très efficaces consomment entre six et dix litres d’eau à pleine charge. Même avec toute la bonne volonté du monde, je n’y arrive pas. Les personnes vraiment, vraiment peu habiles à la vaisselle à la main utilisent deux à trois fois plus d’eau. Mais attention: selon la machine et le programme choisi, la consommation peut aussi monter jusqu’à 20 litres.

Côté énergie, les écarts sont plus faibles: en programme éco, une machine dépasse rarement un kilowattheure (kWh). Finalement, un lave-vaisselle efficace consomme un peu moins d’énergie qu’un lavage à la main à l’eau chaude. Mais il ne rivalise pas avec mon lavage à l’eau froide.

L'importance de notre comportement

Ce qu’on oublie tout le temps, c’est que c'est nous, le vrai facteur. Les experts en énergie rappellent régulièrement que les lave-vaisselle tournent souvent à moitié pleins, que l’on utilise inconsciemment plus de vaisselle parce qu’on n’a pas besoin de la laver, qu’on choisit le mauvais programme ou qu’on rince déjà tout avant.

Bref, si vous avez déjà un lave-vaisselle et souhaitez l’utiliser correctement pour l’environnement, vous trouverez de nombreux conseils en ligne. J’ai donc retenu ceux qui font consensus.

Ne lancer la machine que lorsqu’elle est pleine. (Ah! Qui l’eût cru?)

Utiliser le programme éco. Grâce aux températures plus basses, il permet d’économiser de l’énergie, même si la machine dure plus longtemps.

Le prélavage à la main est inutile, autant à l’eau froide qu’à l’eau chaude. Enlever les gros restes de nourriture suffit. Le mieux est encore de tester ce que la machine arrive à nettoyer.

La vaisselle très sale se nettoie mieux en bas.

Si vous chauffez votre eau avec le solaire ou une pompe à chaleur, il vaut mieux raccorder le lave-vaisselle à l’eau chaude (et non à l’eau froide comme d’habitude). La résistance électrique de la machine est alors moins sollicitée.

Couper le programme de séchage et ouvrir la machine pour laisser la vaisselle sécher à l’air libre.

Mais attention! On le sait tous: chaque lave-vaisselle a presque sa propre personnalité. C’est pourquoi le mieux reste de tester ce qui fonctionne vraiment chez vous.

D’ailleurs, n’hésitez pas à partager vos expériences et vos astuces en commentaires!