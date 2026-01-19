Economiser de l'énergie, ce n'est pas de tout repos. Image: Shutterstock

Madame Energie

J'ai économisé autant d'énergie que possible pendant toute une journée

Madame E. est de retour! Dans mon expérience perso, je me heurte à ma limite face au froid. Et pourtant, à part les raviolis et la douche, je referais presque tout pareil qu’en ce lundi glacial.

Sabina Galbiati Suivez-moi

Plus de «Blogs»

Commençons par le plus évident: Madame Energie is back, c’est-à-dire moi! Et je vous le dis tout de suite: cette fois, je ne vais pas économiser l’énergie toute seule. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Je vous raconte d’abord mon test perso d’économies d’énergie.

Quatre jours plus tôt

Un lundi matin d’hiver, froid, avec quelques flocons de neige. J’essaie de me réveiller sans mon café du matin. Pendant une journée, je veux économiser autant d’énergie que possible; électricité, carburant, chaleur. Tout ce sur quoi je peux agir.

En partenariat avec SuisseEnergie



Ensemble pour un avenir énergétique durable! Programme de soutien de l’Office fédéral de l’énergie, SuisseEnergie s’engage, par des mesures volontaires, en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Par le biais de l’information, du conseil, de la formation et du perfectionnement des professionnels, ainsi que des mesures d’assurance qualité, SuisseEnergie contribue à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050.



Pour en savoir plus sur le programme de promotion énergétique SuisseEnergie:



Il ne s’agit pas d'un contenu sponsorisé. Ce blog est réalisé en partenariat avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! Programme de soutien de l’Office fédéral de l’énergie, SuisseEnergie s’engage, par des mesures volontaires, en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Par le biais de l’information, du conseil, de la formation et du perfectionnement des professionnels, ainsi que des mesures d’assurance qualité, SuisseEnergie contribue à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050.Pour en savoir plus sur le programme de promotion énergétique SuisseEnergie: www.suisseenergie.ch.

Mon appartement en location, chauffé au gaz, n’est plus réglé qu’à environ 20°C depuis la dernière saison de Mme Energie. «Même Madame E., frileuse jusqu’au bout des fesses, peut s’habituer à ces températures», pensais-je alors, fraîchement promue dans ce rôle. On dit que chaque degré en moins permet d’économiser jusqu’à 6% sur les frais de chauffage. Donc 3°C de moins, ça fait 18%. Je le vois sur mon décompte de chauffage: c’est comme recevoir de l’argent en plus.

Et puis la brosse à dents électrique

Je fais défiler les actualités (c’est mon job) sur mon smartphone plutôt que sur mon ordinateur portable. L’ordinateur reste éteint jusqu’au moment où j’en ai besoin pour (vraiment) travailler. Mon cerveau réclame du café, mes yeux n’arrêtent pas de devenir flous. Bon, tant pis.

Est-ce que je pourrais utiliser ma brosse à dents électrique sans courant? Là, ce serait quand même un poil excessif. Mais c’est fou, tout ce pour quoi on a besoin d’électricité aujourd’hui par rapport à avant – et pour la santé dentaire, visiblement, ça vaut le coup.

De la neige en pleine figure

A 7h35, je débranche le routeur, je prends mon sac, j’enfile ma veste d’hiver et j’attrape mon casque de vélo. Le vélo fait gagner du temps et de l’énergie par rapport au bus, mais, aux heures de pointe, ça coûte «cher» au niveau des nerfs. «Quelques jurons intérieurs, ça fait partie du trafic urbain», me dis-je à moi-même en essuyant la neige fondue sur mon visage.

J’aurais aussi pu travailler à la maison, mais là, j’aurais besoin du routeur et de la lumière. Dans notre bureau de freelances, on se le partage à quatre.

Mes raviolis n’ont bon goût qu’avec de l’énergie

Mes collègues sont déjà plongés dans leurs ordis. «Salut tout le monde.» J’allume le laptop, mais je n’éteins pas mon téléphone: je le passe en mode économie d’énergie, au cas où quelqu’un appelle. Ce n’est pas comme si ce petit courant économisé changeait grand-chose. Mais ça ne me demande aucun effort.

A midi, une amie passe dans notre cuisine commune. Elle veut savoir pourquoi je mange mes raviolis froids. «C’est ceux d’hier soir», j’explique. «Aujourd’hui, je veux consommer le moins d’énergie possible, alors je teste si les raviolis sont bons froids. Ils ne le sont pas, mais bon.»

Faire du vélo, ça demande aussi de l’énergie!

«Et sinon, tu fais quoi d’autre?», demande-t-elle avant sa prochaine cuillère de soupe… chaude. Je lui parle du vélo. Et elle: «Mais si tu roules à vélo, tu dépenses plus d’énergie. Donc tu dois manger davantage, et produire cette nourriture demande aussi de l’énergie.»

«Mais non, justement!» – ça me sort un peu trop sèchement.

J’ai besoin de café!!!

Je rétorque: «Je remplace juste le cardio à la salle. Si je fais régulièrement du vélo, j’économise donc de l’énergie et du temps». (En mode «je-sais-tout», je m’en rends compte, faudra que j’arrête ça)

Le café de secours

L’après-midi, il est temps pour un café de secours. Je voulais pourtant m’en passer. Tant pis. Un peu après 16h30, je jette un œil au radar météo. Ça a recommencé. Cette fois sous forme de pluie, et elle n’est pas près de s’arrêter.

«Ciao tout le monde, à demain!» Sur le chemin du retour, je me vends du rêve: la pluie sera compensée par une bonne douche chaude après. Sauf que c’est évidemment n’importe quoi.

Une vraie douche froide

Vous vous en souvenez peut-être: lors de la dernière saison, j’avais installé une douchette économique, parce que l’eau chaude représente environ 15% de la consommation d’énergie d’un ménage. Ça vaut vraiment la peine d’économiser là-dessus. Maintenant, il n’utilise plus que la moitié de l’eau, à peu près. Et je ne me douche pas plus longtemps qu’avant.

Pour mon test, je pourrais aussi me doucher à l’eau froide ou couper l’eau pendant que je me savonne. En grande frileuse que je suis, je choisis la deuxième solution. Sauf qu’au moment du shampooing, j’ai tellement froid que je me mets à jurer, agacée, toute seule.

Franchement? Après un repas de midi froid et le retour à vélo sous la pluie, cette douche a l’effet d’un linge mouillé qu’on te claque au visage juste parce que tu as voulu faire un effort.

Il y a des limites à tout

Bilan: beaucoup de choses sont faisables, par exemple un ou deux cafés de moins par jour, ou aller travailler au bureau. Certaines demandent de la volonté, comme pédaler sous la pluie ou dans le froid. Mais ça fait économiser de l’argent, du temps, ou les deux. En revanche, certains trucs, comme les raviolis froids, ce n’est pas pour moi.

Et vous: qu’est-ce qui marche bien au quotidien? Où est-ce que vous devez vous faire violence? Et qu’est-ce qui ne passe pas du tout? Et surtout: vous avez des astuces pour des douches plus économes en énergie? Balancez tout ça dans les commentaires!