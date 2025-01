L'Alpine A290 incarne le passage à l'électricité chez Alpine. Image: Yannick Brossard

On a testé la voiture de l'année 2025

Voici la première Alpine 100% électrique, l’A290. Fraîchement auréolée du très convoité titre de la Voiture de l’Année 2025 – aux côtés de sa demi-soeur la Renault 5 E-Tech Electric – elle révèle que le savoir-faire de la marque au «A» fléché se transpose certes différemment, mais avec brio, à l’électromobilité.

L'Alpine A290 est donc la version sportive dérivée de la Renault 5 E-Tech 100% Electric. Outre la couleur bleue propre à la marque (aux côtés de 6 autres teintes), l’A290 se distingue par un look plus suggestif, avec des optiques avant et des portières arrière spécifiques, ainsi que des voies élargies.

Campée sur ses voies élargies, l'A290 est prête à avaler le bitume. Image: Yannick Brossard

Côté technique, notons un berceau moteur en aluminium dédié, le moteur emprunté à la Mégane électrique (en 180 ch/285 Nm et 220 ch/300 Nm) et une suspension retravaillée munie des ingénieuses butées hydrauliques et une monte pneumatique spécialement conçu par Michelin sur la base des excellents Pilot Sport.

L'agencement de l'Alpine A290 reprend celui de la Renault 5 E-tech Electric. Image: Yannick Brossard

Inspiration Formule 1

Les liens avec la R5 sont aussi évidents dans l’habitacle: l’agencement et l’interface sont similaires. Les écrans affichent toutefois des menus personnalisés Alpine et le système propose des fonctionnalités ludiques comme l'apprentissage à la conduite sportive que sanctionnent des défis à la manière du jeu vidéo Gran Turismo.

L'interface multimédia comprend un programme de coaching aux rudiments du pilotage. Image: Yannick Brossard

Notons encore la commande «Overtake» au volant qui permet de bénéficier d’un boost de quelques secondes pour des accélérations éclair ainsi que la molette pour le calibrage du mode de régénération. Tout ceci inspiré de la Formule 1, bien entendu.

A manipuler avec précaution, la commande "Overtake" pour des accélérations éclair. Image: Yannick Brossard

Côté habitabilité, si la sellerie en cuir nappa impressionne, l'espace aux places arrière reste toujours très limité. Le coffre propose jusqu'à 326 dm³ de volume, réduit à 300 dm³ avec l'option hifi Devialet.

Confort et dynamisme

Côté performances, Alpine annonce 6,4 s pour le 0 à 100 kilomètres/heure batterie pleine et même toujours 6,7 s avec un état de charge de 20%. Sur circuit comme sur route, l'A290 convainc. Plaisante à emmener, la petite Alpine se révèle sécurisante à chaque instant en conduite quotidienne.

La ville est aussi son terrain de jeu. Image: Yannick Brossard

Plusieurs modes de conduite sont disponibles, du mode Save qui bride la puissance maxi, au mode Sport avec un ESP plus permissif dans son calibrage. Pour pleinement profiter du côté ludique de la voiture, il est préférable de désactiver l'ESP, comme nous l’avons vérifié sur piste. Le train avant se révèle précis et vissé au sol, tandis que la direction électrique, bien que moins informative qu'une assistance hydraulique, demeure précise et rigoureuse.

L'A290 n'est pas non plus dénuée de qualités sur piste. Image: Yannick Brossard

Rassurante au lever de pied, l'A290 ne devient survireuse qu’en provoquant grossièrement le transfert de charge en braquant. Aurait-elle pu être un peu plus réactive? Peut-être, au risque de se laisser vite emporter par ses près de 1600 kilogrammes à vide (dont 300 kilogrammes de batterie). Mais le compromis choisi procure tout de même beaucoup de plaisir.

Image: Yannick Brossard

L'amortissement à butées hydrauliques offre un équilibre remarquable et idéal entre confort et dynamisme en usage quotidien. Les mouvements de caisse, bien que prononcés pour une auto à vocation sportive, facilitent la lecture des limites du véhicule. A la manière Alpine en quelque sorte en se remémorant les sensations à bord de l’A110. En conduite dynamique, par contre, les passagers pourront être incommodés par une plongée et un cabrage importants lors des transferts de masse avant/arrière. Le roulis est aussi présent, mais semble étonnamment mieux maîtrisé, plus progressif, que les mouvements longitudinaux.

A l'aise en ville, sur piste, mais aussi sur les tracés sinueux où l'A290 excelle. Image: Yannick Brossard

Bons et mauvais points

Parmi les points critiquables, citons encore la sonorité (déclenchable, heureusement) artificielle et lancinante diffusée par les haut-parleurs, imitant un 4 cylindres mélangé à une machine électrique et des plastiques de moindre qualité en partie haute de la planche de bord qui jurent avec l’aspect noble de la sellerie qui remonte sur la façade du tableau de bord. Très bon point en revanche pour la qualité de la sono signée Devialet, bluffante à ce niveau de gamme.

En plus d'être intégrée de manière originale à l'agencement, la sono signée Devialet brille par une qualité sonore de premier plan. Image: Yannick Brossard

Côté autonomie, une conduite sportive réduira significativement les 360 kilomètres théoriques annoncés. Avec une consommation de 21 à 23 kWh en usage dynamique, la batterie de 52 kWh permet de couvrir environ 230 à 240 kilomètres d'autonomie.

Si les passages à la borne risquent d'être fréquents avec un pied lourd, la puissance de charge maximale et de 100 kW. Image: Yannick Brossard

Un avenir prometteur

Disponible entre 37 700 et 45 100 francs suivant la version, l’A290 s’ajoute au «Dream Garage» d'Alpine qui accueillera l’an prochain l'A390 basée sur le concept-car dévoilé au Mondial de l'auto à Paris et la remplaçante de l'A110 un an plus tard. Si le renouveau à piles peut inquiéter les puristes, le savoir-faire d'Alpine en matière de comportement routier laisse présager un avenir prometteur, même électrique.

L’Alpine A290 démontre que, sans dépenser des montants démesurés, il est possible d’opter pour un côté un peu moins rationnel de l’électromobilité. Reste à convaincre les amateurs de petites sportives rageuses.

