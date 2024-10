Ils veulent construire la plus grosse batterie de Suisse

La commune de Laufenburg, en Argovie, devrait bientôt accueillir un énorme centre technologique. Il renfermera le plus grand accumulateur de batteries de Suisse et un centre de calcul pour l'intelligence artificielle.

Dennis Kalt / ch media

Emmené par l'entrepreneur Marcel Aumer, le groupe Flexbase progresse à vitesse grand v avec son gigantesque projet argovien. Le premier coup de pioche pour la pièce maîtresse du centre technologique devrait être donné dès le printemps sur l'ancien site de Swissgrid.

Laufenburg a déposé une demande de permis de construire pour un cube de sept étages de 168 mètres de long et 79 mètres de large. Il est prévu d'y installer la batterie la plus grande et la plus moderne de Suisse sur une surface d'environ 20 000 mètres carrés.

Voici à quoi pourrait ressembler un jour le centre technologique de Laufenburg sur l'ancien site de Swissgrid. Image: dr

Le coût de la construction révèle qu'il s'agit d'un projet pharaonique: environ 269 millions de francs. Et il ne s'agit là que d'une petite partie du total investi en plusieurs fois. Selon Marcel Aumer, il faudrait parler en milliards, qu'il a collecté auprès d'entreprises et de gestionnaires de grandes fortunes privées. Cela n'est finalement pas si surprenant. Car le bâtiment industriel doit également abriter le plus grand centre de calcul IA d'Europe.

14 000 racks nécessaires

Les composants informatiques du centre de calcul sont montés dans plus de 14 000 racks, c'est-à-dire des châssis spéciaux. Le refroidissement par eau élimine toute forme de pollution sonore. La chaleur générée sera utilisée pour le réseau de chauffage urbain de la ville de Laufenburg, des communes environnantes et des industries situées dans un rayon de plusieurs kilomètres.

Une soufflerie avec des vents de plus de 150 km/h est également prévue. Elle servira par exemple au développement de vêtements et d'équipements de sport aérodynamiques. Elle pourra également être utilisée par les scientifiques du sport pour la recherche, lorsqu'il s'agira de développer de nouveaux concepts d'entraînement.

Marcel Aumer, CEO du groupe Flexbase, prévoit de donner le premier coup de pioche du centre technologique de Laufenburg au printemps 2025. Image: Dennis Kalt (6. 6. 2024)

Au total, la construction comprendra trois niveaux en sous-sol et quatre étages. Selon le dossier, le premier sous-sol abrite les locaux techniques. Aux deuxième et au troisième, une batterie de 500 mégawatts est prévu. Une fois pleine, elle pourrait alimenter en électricité l'équivalent de 111 foyers - avec une consommation de 4500 kilowattheures par an - pendant une année entière.

La façade a été conçue dans un style industriel qui allie «fonctionnalité et raffinement esthétique». Le socle est en béton clair, ce qui confère stabilité et durabilité. Les façades longitudinales au-dessus sont recouvertes d'une grande tôle ondulée en acier chromé ou en profilés d'aluminium.

«Il en résulte une symbiose de robustesse et d'élégance, qui transmet aussi bien la haute technologie à l'intérieur que la durabilité et l'excellence esthétique à l'extérieur» La présentation

Quand l'IA rencontre la durabilité

Le décrochement du bâtiment à l'est abrite des bureaux, des salles de formation et des salles de réunion. Un immense avant-toit végétalisé habille l'entrée, avec des lucarnes rondes et des ouvertures dans le plafond. C'est là qu'on retrouve l'entrée entièrement vitrée, la cafétéria ainsi que, au sud, les rampes de livraison et l'élimination des déchets. Au-dessus, les trois étages de bureaux sont, eux aussi, largement vitrés et équipés d'éléments photovoltaïques.

Le groupe Flexbase s'est fixé pour objectif de créer 50 emplois l'année prochaine sur le site de Laufenburg. D'ici 2028, il prévoit de créer plus de 300 postes. Avec la vision suivante: le centre technologique a pour vocation d'accueillir des innovateurs, des start-ups et des entreprises les plus diverses qui allient durabilité, intelligence artificielle et énergie propre.

(Adaptation française: Valentine Zenker)