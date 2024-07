L'Elroq est la proposition de Skoda parmi les SUV électriques du segment C. Image: Skoda

Que vaut la Skoda Elroq? On l'a testée en primeur

Skoda nous mitonne un nouveau SUV 100% électrique du segment C, destiné à venir se frotter aux Renault Scenic E-Tech et Peugeot e-3008 dès le début de l’année prochaine. En attendant de le découvrir dans sa version définitive au Mondial de Paris en octobre, le constructeur tchèque nous a convié à un galop d’essai à bord d’un prototype.

Jerome Marchon Suivez-moi

D’ici à 2026, Skoda nous annoncera pas moins de quatre nouveaux modèles électriques. Cette offensive débute par l’Elroq, petit frère de l’Enyaq et pendant électrique du Karoq thermique – d’où son nom, contraction de «Electric» et «Karoq».

L'Elroq se veut l'alternative électrique du Karoq thermique. Image: Skoda

Un nouveau langage stylistique

Si le camouflage qui pare aujourd’hui le dernier-né de la marque tchèque rend difficile l’étude de ses lignes, c’est qu’il inaugure le nouveau langage stylistique de la maison baptisé Modern Solid. Les principes généraux ont été présentés en 2022 déjà, sur le concept-car Vision 7S. Parmi les marqueurs de ce nouveau courant, citons le capot qui s’avance sur la calandre et qui arbore le nom de la marque en toutes lettres.

Le logo en toutes lettres sur le capot devient la norme chez Skoda. Image: Skoda

Ce gimmick sera repris sur tous les prochains modèles de la marque, y compris la phase 2 de l’Enyaq programmée pour l’an prochain.

L’Elroq fait également évoluer le concept des optiques à deux étages du Karoq. En-haut, les feux de jour et clignotants, reliés entre eux par une fine calandre accueillant des éléments pointillés lumineux. En-bas, les optiques de plus grande taille pour les feux de croisement et de route ainsi que les diverses entrées d’air pour l’aérodynamisme et l’aération.

Lignes tendues et ceinture de caisse haute caractérisent les lignes de l'Elroq. Image: Skoda

D’une manière générale, l’Elroq conserve le style en arêtes cher à Skoda, à l’instar de la ceinture de caisse haute soulignée par un pli de carrosserie qui court des feux de jour aux feux arrière.

Becquet de hayon de rigueur pour optimiser l'aérodynamisme. Image: Skoda

Sur la toise, l’Elroq affiche 4,49 m en longueur, soit pile poil entre le Karoq (4,39 m) et l’Enyaq (4,66 m). Face à la concurrence, il fait jeu égal avec les Scenic (4,47 m) et e-3008 (4,54 m).

Un habitacle déjà connu

L’architecture et la présentation intérieure de l’Elroq sont reprises de l’Enyaq. On retrouvera donc l’écran de 5 pouces pour l’instrumentation face au conducteur ainsi que l’écran d'info-divertissement de 13 pouces, façon tablette, juché sur la console centrale imposante. Malgré l’utilisation de matériaux recyclés, la qualité perçue est flatteuse, l’ambiance intérieure cossue et les ajustements parfaitement réalisés.

2,77 m d'empattement pour un maximum d'espace à l'arrière. Image: Skoda

A l’intérieur de ses 2,77 m d’empattement, l’Elroq offre une habitabilité généreuse. A l’arrière, les passagers de 1,80 m et plus y seront particulièrement à l’aise. Le coffre, annoncé entre 470 et 1580 litres est dans la norme, mais comme de coutume, Skoda y ajoute quelques astuces bien pratiques à l’utilisation.

3 niveaux de puissance

Basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen (donc celle de l’Enyaq, mais aussi des VW ID.4 et ID.5 entre autres), l’Elroq laissera le choix entre trois motorisations déjà vues sur bon nombre de modèles électriques du groupe.

3 niveaux de puissance et deux transmissions seront proposés sur le marché suisse. Image: Skoda

L’Elroq 60 (batterie de 63 kWh) officiera en entrée de gamme avec ses 204 ch, suivi de l’Elroq 85 et ses 286 ch. Tous deux sont de simples propulsion. Pour la transmission intégrale (deux moteurs) il conviendra d’opter pour l’Elroq 85x et ses 299 ch.

La charge rapide permet de recouvrir 80% de batterie en 28 minutes. Image: Skoda

Si tous les Skoda Elroq sont compatibles avec la recharge rapide en courant continu, seules les versions 85 et 85x (équipées de la batterie de 82 kWh) accepteront jusqu’à 175 kW. Toutefois, d’après Skoda, tous les Elroq pourront passer de 10 à 80 % de charge en moins de 28 minutes.

Notre avis

Pour notre courte prise en mains de l’Elroq, Skoda nous a laissé le volant d’une version 85. Cette propulsion, dotée d’un seul bloc situé sur l’essieu arrière et forte de 286 ch, vise plus de 560 km d’autonomie. Sans surprise, la conduite de l’Elroq se rapproche fortement de celle de l’Enyaq. Il est vrai qu’avec la même plate-forme et le même moteur, il pouvait difficilement en être autrement et ceci n’a rien de négatif.

Par ses réglages, l'Elroq est une vraie familiale polyvalente. Image: Skoda

Placide et rassurant, l’Elroq se montre plutôt tonique et énergique côté performances, grâce à l’électrique… En revanche, le confort apparaît très ferme, surtout sur les irrégularités prononcées qui provoquent quelques percussions du train arrière. La monte pneumatique de 21 pouces ne facilite pas la tâche non plus, mais gageons que les quelques mois qui nous séparent du lancement de l’Elroq seront mis à profit pour peaufiner ce paramètre.

Le lancement officiel de l'Elroq est agendé au mois d'octobre prochain. Image: Skoda

Parmi les quelques détails plaisants, notons un diamètre de braquage rikiki de 9,30 mètres, très utile en ville, ainsi que la récupération d’énergie au freinage ajustable sur trois niveaux via les palettes au volant.

Le Skoda Elroq sera officiellement dévoilé en octobre. Les tarifs le seront également à ce moment-là, mais il nous paraît difficile d’espérer un prix de départ inférieur à 40 000 francs.

