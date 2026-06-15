Image: reddit/wasin

Ces images farfelues vont vous faire halluciner

Mais regardez-moi ça!

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C’est l’heure d’un nouvel épisode de: ces images qu’il faut regarder deux ou trois fois avant de les comprendre. En bonus tout à la fin, un véritable défi!

On commence par une tête de cheval flottante...

Les motards sans tête ne portent pas de casque – et celui-ci?

Il est sacrément maigre, cet éléphanteau. Non?

Lui n’a vraiment pas de chance pour ses photos de vacances.

Et si on zoome?

On distingue même un morceau de pouce.

La personne qui a posté cette photo affirme très sérieusement que ces femmes font toutes la même taille.

Dans l'idée de la tête de cheval flottante, voici...le pied coupé.

Non, il n’y a pas de trou dans le tapis.

Elan toujours, en voici un magnifique spécimen sur canapé.

C'est quoi ce truc? (Certainement pas ce que vous pensez...)

Et ce n’est pas non plus une patate douce. Apparemment, c’est un pied dans une chaussette en train de se faire masser.

Trop mignon: un dîner aux chandelles avec Ronald McDonald

C'est quoi exactement, ce truc à vendre?

Sans déconner, j’ai vraiment cru que tu essayais de vendre un morceau de la terrasse.

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La suite ci-dessous...

Ça, c’était un trèèèès long baptême.

Rosalinde a un super tour de magie en réserve pour le cours d'aquagym:

Après la jambe interminable, place au mini-bras:

Adorable duo vélo-sac à dos!

Deux géants dans la rue.

Non. Ce n’est pas ce que vous croyez.

Cette jeunesse, qui ne sait même plus s'habiller convenablement!

Et là, on vous laisse galérer tout seul. Cela risque bien de ruiner votre journée. Bonne chance!

Bonus:

Image: reddit

Pas moyen de cliquer pour lancer une vidéo. Hé hé. Héhéhéhé.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)