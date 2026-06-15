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Ces images farfelues vont vous faire halluciner

Krasse optische Täuschungen. Diese Bilder musst du zwei Mal ansehen, um sie zu vertehen
Image: reddit/wasin

Ces images farfelues vont vous faire halluciner

Mais regardez-moi ça!
15.06.2026, 09:5015.06.2026, 09:50

C’est l’heure d’un nouvel épisode de: ces images qu’il faut regarder deux ou trois fois avant de les comprendre. En bonus tout à la fin, un véritable défi!

On commence par une tête de cheval flottante...

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

Les motards sans tête ne portent pas de casque – et celui-ci?

Lustige optisch Täuschungen
Image: reddit

Il est sacrément maigre, cet éléphanteau. Non?

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

Lui n’a vraiment pas de chance pour ses photos de vacances.

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

Et si on zoome?

Surprise
On distingue même un morceau de pouce.

La personne qui a posté cette photo affirme très sérieusement que ces femmes font toutes la même taille.

Optische Täuschung: Irre Perspektive
Image: reddit

Dans l'idée de la tête de cheval flottante, voici...le pied coupé.

Verwirrende Prespektive
Image: reddit

Non, il n’y a pas de trou dans le tapis.

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

Elan toujours, en voici un magnifique spécimen sur canapé.

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

C'est quoi ce truc? (Certainement pas ce que vous pensez...)

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

Et ce n’est pas non plus une patate douce. Apparemment, c’est un pied dans une chaussette en train de se faire masser.

Trop mignon: un dîner aux chandelles avec Ronald McDonald

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

C'est quoi exactement, ce truc à vendre?

Verwirrende Perspektive und Spiegel
Image: reddit

Sans déconner, j’ai vraiment cru que tu essayais de vendre un morceau de la terrasse.

Dans le même genre: 21 clichés de gens qui ont essayé de photographier des miroirs

La suite ci-dessous...

Ça, c’était un trèèèès long baptême.

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

Rosalinde a un super tour de magie en réserve pour le cours d'aquagym:

Lustige verwirrende Bilder: Optische Täuschungen
Image: reddit

Après la jambe interminable, place au mini-bras:

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

Adorable duo vélo-sac à dos!

Witzige verwirrende Perspektiven
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Deux géants dans la rue.

Verwirrende Perspektive
Image: reddit

Non. Ce n’est pas ce que vous croyez.

Bilder, die dich verwirren: Optische Täuschungen
Image: reddit

Cette jeunesse, qui ne sait même plus s'habiller convenablement!

Die lustigsten optischen Täuschungen
Image: reddit

Et là, on vous laisse galérer tout seul. Cela risque bien de ruiner votre journée. Bonne chance!

Verwirrende Bilder: Optische Täuschungen
Image: reddit

Bonus:

Lustige Bilder, die du zwei Mal anschauen musst, um sie zu verstehen
Image: reddit

Pas moyen de cliquer pour lancer une vidéo. Hé hé. Héhéhéhé.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

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