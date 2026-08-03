Depuis des années, Ariana Grande fait l'objet d'innombrables commentaires sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds. Image: watson

Ariana Grande va disparaître

Après la fin de sa tournée Eternal Sunshine Tour, vous ne verrez sans doute plus beaucoup la star. Une décision qu'Ariana Grande justifie par des mois de commentaires sur son apparence et sa santé.

Plus de «Divertissement»

Ariana Grande a décidé d'appuyer sur le bouton pause. Une décision qui risque de décevoir une partie de ses fans, et aussi de relancer le débat autour de sa santé, qu'elle tente pourtant de faire taire depuis plusieurs années.

La star de 33 ans prévoit en effet de se retirer de la vie publique une fois son Eternal Sunshine Tour terminé, le 1er septembre prochain à Londres. Il ne s'agit pas d'une retraite, mais d'une «parenthèse», loin des projecteurs.

L'information a été confirmée par son représentant, qui explique que l'artiste souhaite «prendre du recul par rapport à la vie publique» après avoir bouclé sa tournée. Ariana Grande dit vouloir terminer cette série de concerts «en bonne santé et heureuse», avant de s'accorder un peu de répit, loin des apparitions publiques qui ont donné lieu à «un scrutin permanent et incessant».

Cette annonce s'accompagne d'une autre décision importante. La chanteuse ne participera finalement pas à la reprise de la comédie musicale Sunday in the Park with George, dans laquelle elle devait partager l'affiche avec Jonathan Bailey, son partenaire dans Wicked. Le spectacle est maintenu, mais avec une autre distribution.



Les deux acteurs dans Wicked. Keystone

Les spéculations relancées

Depuis des années, Ariana Grande fait l'objet d'innombrables commentaires sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds concernant son apparence physique. La sortie de son nouvel album Petal et du clip de la chanson du même nom a relancé les spéculations autour de son état de santé, certains internautes se disant inquiets de son extrême minceur.

Et ce n'est pas la première fois que l'interprète de Thank U, Next se retrouve au cœur de ce type de discussions. Déjà en 2023, elle demandait au public de cesser de commenter le corps des autres, rappelant qu'on ne connaît jamais la réalité qui se cache derrière une apparence.

Reste à savoir combien de temps durera ce break. L'Américaine n'a donné aucun calendrier quant à un éventuel retour sur le devant de la scène, qu'il soit musical ou médiatique.