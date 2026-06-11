Vidéo: watson

C'est une victoire scientifique majeure

Carnet rose au pays des peluches! Un bébé panda est né au zoo Everland de Yongin, en Corée du Sud.

Plus de «Divertissement»

Le parc Everland de Yongin, en Corée du Sud vient de célébrer la naissance d'un nouveau bébé panda géant en excellente santé. Née le 3 juin à 10h53 du matin, cette petite femelle pesait 171grammes à la naissance, après deux heures de travail pour sa mère, Ai Bao.

Cet heureux événement fait de la petite panda la jeune sœur de Fu Bao, née en 2020, ainsi que des jumelles Rui Bao et Hui Bao, nées en 2023. Les parents, Ai Bao et Le Bao, veillent désormais sur une fratrie de quatre bébés au sein de «Panda World». D'après Dong-hee Jeong, le directeur du zoo d'Everland, la mère et le nouveau-né se portent parfaitement bien.

Un succès pour l'espèce

Au-delà de la joie qu'elle apporte aux visiteurs, cette naissance représente une victoire scientifique majeure. Elle survient alors que Panda World fête ses dix ans d'existence et célèbre une décennie de coopération et de recherche sur la conservation des espèces menacées. En effet, la reproduction des pandas géants est réputée particulièrement difficile, rappelle le Korea Times. Les femelles ne sont fertiles qu'une seule fois par an et cette période ne dure qu'un à trois jours.

En ce qui concerne le bébé, et comme le veut la tradition, son nom sera choisi dans le cadre d'un concours public lorsqu'il atteindra l'âge d'environ 100 jours. D'ici là, elle restera dans un espace réservé avec sa mère. Les spécialistes suivront attentivement son développement, notamment sa capacité à marcher seule et à renforcer son système immunitaire. Une date de présentation au public sera fixée ultérieurement, une fois son adaptation à son environnement évaluée.

(jod/jah)