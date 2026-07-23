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Jennifer Lopez n'arrive pas à se défaire de Ben Affleck

Entre leurs enfants inséparables et la maison qu&#039;ils n&#039;arrivent pas à revendre, Jennifer Lopez et son ex-mari Ben Affleck ont bien du mal à prendre des chemins séparés.
Jennifer Lopez et son ex-mari Ben Affleck ont bien du mal à prendre des chemins séparés.image: getty

Jennifer Lopez n'arrive pas à se défaire de son ex

Malgré deux séparations extrêmement médiatisées en l'espace de vingt ans, Jennifer Lopez et Ben Affleck ne peuvent décidément pas échapper l'un à l'autre.
23.07.2026, 16:5023.07.2026, 16:50

Tandis qu'elle lézardait sous le soleil de Sicile, affublée d'un audacieux micro-bikini léopard, peut-être Jennifer Lopez méditait-elle sur la perspective de se débarrasser de ce satané tatouage à l'effigie de son ancien compagnon, sous le sein droit, bien qu'un poil retouché depuis leur séparation. Ben Affleck. Un ex qui, décidément, lui colle à la peau comme aux baskets.

On ne devine presque plus le nom de Ben Affleck, mais quand même. Ne faites jamais ça.
On ne devine presque plus le nom de Ben Affleck, mais quand même. Ne faites jamais ça.image: instagram

La faute non pas à Ben Affleck lui-même, qui serait certainement ravi de ne plus jamais avoir affaire à sa dramatique ex-épouse, mais à un concours de circonstances indépendant de leur volonté.

A commencer par leurs enfants respectifs. Selon le Daily Mail, Oskar, le fils de JLo, 18 ans, et Fin, le fils de Ben Affleck, 17 ans, sont en effet «inséparables», obligeant les parents à maintenir un lien de communication malgré leur divorce, finalisé en janvier 2025.

«Leurs enfants les maintiennent en contact, ils ne peuvent tout simplement pas s'échapper. Normalement, les ex-conjoints peuvent se dire adieu et reprendre des chemins différents une fois le divorce prononcé, mais pas ces deux-là»
Une source au Daily Mail

Les deux adolescents se seraient considérablement rapprochés en 2021, au moment pour leurs parents de retomber amoureux, près de vingt ans après leur première rupture. «Fin et Oskar ont tissé des liens particulièrement étroits en commençant à s'habiller de la même façon et à se tenir la main en public», note l'informateur anonyme du Mail.

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont franchi une étape importante

Après la séparation de leurs géniteurs, en avril 2024, Fin et Oskar auraient clairement fait savoir qu'il n'était pas question qu'ils en fassent autant. «Oskar et Fin ont campé sur leurs positions et ont insisté sur le fait qu'ils resteraient meilleurs amis», indique la source. «Et Ben et Jennifer ont dit: D'accord, pas de problème. Elle apprécie la relation qui unit Fin et Oskar et les soutient quoi qu'il arrive. Jennifer est une super maman.»

Une super maman, ok, mais cela la force du même coup bon gré mal gré à devenir une super ex (ce qui, compte tenu de la personnalité et des piques fréquentes en chansons de l'intéressée à Ben Affleck, semble un peu plus difficile à croire). «Elle ne veut vraiment pas voir Ben tout le temps», commente à ce sujet le proche du couple.

«Cela lui rappelle ce qu'ils ont perdu, mais elle ferait n'importe quoi pour ses enfants, alors elle fait contre mauvaise fortune bon cœur»
Ladite source

Et par n'importe quoi, entendez: vacances, déjeuners, concerts, fêtes à la piscine ou encore soirées pyjama. Pas plus tard que le mois dernier, la chanteuse de 56 ans était aperçue à un concert d'Ariana Grande à Los Angeles, accompagnée de son fils et de son ex-beau-fils.

Et si l'été est synonyme de détente et bons moments, le pire reste à venir: la rentrée scolaire. Oskar Lopez compte en effet intégrer dès septembre le Sarah Lawrence College à Bronxville, dans l'Etat de New York, pour étudier le théâtre. Quant à Fin Affleck, il entrera en dernière année de lycée, à Los Angeles.

«Jennifer et Ben ont dû avoir de nombreuses discussions à ce sujet car les enfants n'aiment pas être séparés. Pour l'année à venir, Ben et Jen ont promis de faire de nombreux allers-retours avec les enfants, en passant du temps à New York, où sera Oskar, et à Los Angeles, où sera Fin», affirme-t-on dans le Daily Mail.

«Mon putain de monde a explosé»: Jlo se confie sur son divorce

Prises de tête immobilières

Ceci dit, en ce moment, quelques allers-retours en jet privé entre New York et LA doivent être le cadet des soucis de Jennifer. Deux ans après son divorce, la superstar peine encore à refourguer l'extravagante demeure conjugale de 61 millions de dollars à Beverly Hills qu'elle avait acheté avec Ben Affleck en 2023 - avant que ce dernier ne lui en laisse l'intégralité, selon des documents judiciaires.

Mise en vente en juillet 2024 pour 68 millions, son prix a été revu à la baisse à plusieurs reprises - sans jamais trouver preneur.

La modeste demeure de Beverly Hills inclut 12 chambres, 24 salles de bains et un terrain de basketball, entre autres commodités.
La modeste demeure de Beverly Hills inclut 12 chambres, 24 salles de bains et un terrain de basketball, entre autres commodités.BACKGRID

Si son coût actuel est de 49,9 millions, les espoirs d’une vente rapide ont été anéantis la semaine dernière, lorsqu’un acheteur potentiel se serait désisté à la dernière minute, malgré un acompte conséquent, selon TMZ.

On ignore aussi bien les raisons de ce désistement que l'identité du repreneur potentiel, qui serait une figure importante des secteurs de la technologie et de la finance, précise le New York Post.

«Voir cette maison hors de prix rester sur le marché est frustrant, car elle souhaite tourner la page et aller de l’avant»
Une source du Daily Mail

«Cette maison lui a également fait perdre beaucoup d’argent, ce qui est vraiment dommage», stipule l'initié. «Mais elle essaie de se souvenir de tous les bons moments qu’elle a passés dans cette maison avec ses enfants et d’en être reconnaissante. La gratitude, c’est mon attitude, dit-elle toujours.»

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Pleine de gratitude, peut-être, mais les choses pourraient bien se gripper rapidement: selon le Daily Mail, Jennifer prévoit de s'en prendre directement à Ben dans son prochain documentaire, The JLo Show, consacré à ses concerts à Las Vegas organisés début 2026.

«Elle lancera des piques subtiles à Ben et évoquera le fait d'être une mère célibataire qui travaille. Elle restera néanmoins élégante»
La promesse d'un proche du dossier

Sortie prévue prochainement, sans date concrète annoncée.
En tout cas, voilà qui promet une super ambiance lors des trajets entre New York et Los Angeles, pas vrai?

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