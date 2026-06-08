Vidéo: instagram

Ça aurait pu mal tourner

Lors du CSIO de Saint-Gall, un chien s’est invité sur le parcours. Le visiteur à quatre pattes s’est égaré sur la pelouse pendant le passage de Marcus Ehning.

Plus de «Sport»

C’est l’image insolite qui a marqué le Grand Prix du Concours de Saut International Officiel «CSIO» de Saint-Gall. Alors que le cavalier allemand Marcus Ehning s’élançait pour la première manche sur son cheval Coolio, un invité surprise s’est incrusté sur la pelouse.

Un petit chien, visiblement très joueur, s’est mis à courir derrière le cheval en plein milieu du parcours.

Malgré cette poursuite inattendue qui aurait pu totalement le déstabiliser, le cavalier est resté de marbre. Faisant preuve d’un sang-froid absolu, Marcus Ehning a continué de sauter les obstacles un à un pour signer un premier tour sans aucune faute.

Cette concentration extrême a payé puisque l'Allemand a fini par remporter le barrage et s'offrir la victoire finale de ce prestigieux concours international. Les cavaliers suisses ont quant à eux connu une journée difficile à domicile, le meilleur d'entre eux, Pius Schwizer, se classant douzième avec Jason R.

Vidéo: instagram

(jod)