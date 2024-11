Tout ce beau monde est à retrouver en 2025. Image: Netflix

Toutes les infos croustillantes sur la saison finale de «Stranger Things»

La série la plus attendue du monde du streaming se dévoile enfin dans un teaser annonçant le titre de ses épisodes. On a essayé de les décrypter.

Stranger Things est la série la plus populaire de Netflix. C'est donc peu dire que cette ultime salve d'épisodes est attendue. Près d’une décennie après son lancement, la série des frères Duffer livrera une cinquième et dernière saison en 2025.

Cela fait maintenant plus de deux ans que nous n'avions plus de nouvelles de la ville d'Hawkins. Une grève des acteurs et des scénaristes est passée par là, et l’envie d'offrir aux fans une saison finale de qualité a rendu le processus long et fastidieux. La série est d'ailleurs encore en tournage et les premières images ne devraient pas être partagées avant plusieurs mois.

Cependant, comme pour les précédentes saisons, Netflix offre un premier teaser qui reprend le générique culte de la série. Sauf qu'à la place d'avoir le nom des acteurs, ce sont les titres des épisodes qui s'affichent.

A la manière de différents chapitres littéraires, les titres, toujours cryptiques, lèvent le voile sur l'intrigue sans ne jamais rien dévoiler. De quoi faire spéculer les fans sur cette conclusion qui n'a pas encore de date précise.



Vidéo: youtube

LA LISTE DES EPISODES:

The Crawl (Mission de Secours)

The Vanishing of.... (La Disparition de ...)



The Turnbow Trap (Le Piège)



Sorcerer (Sorcellerie)

Shock Jock (Plan de Choc)

Escape From Camazotz (S'échapper de Camazotz)



The Bridge (Le Pont)



The Rightside Up (Le Monde à l'Endroit)



Pour ce qui est du scénario, on ne sait pas grand-chose si ce n'est que Stranger Things 5 sera située un peu plus d'un an après les événements ayant pris place dans le quatrième volume. Une immense brèche s'est ouverte dans la ville d'Hawkins, laissant présager que les monstres se trouvant dans le monde inversé vont être de sortie.

Chaque titre est chargé de mystère. Cependant l'épisode The Vanishing of… suppose qu’un personnage, ou un élément important pourrait disparaître, à moins que ce soit une référence au tout premier épisode de la série intitulé The Vanishing of Will Byers.

L'épisode Escape From Camazotz laisse aussi entendre qu'un nouveau monstre ferait son apparition, puisque Camazotz n'est autre qu'un démon du jeu Donjons et Dragons. Le dernier épisode, The Righside Up, fait deviner aisément que tout rentrera dans l'ordre, puisque ce terme inverse le concept du monde à l'envers («The Upside Down») pour le remettre à l'endroit.

En attendant le volume 5 de Stranger Things, vous pouvez toujours retrouver les coulisses du tournage sur le compte Instagram de Ross Duffer, le showrunner de la série.