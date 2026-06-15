Voici une avalanche d'animaux mignons, yeah!

Vous avez passé un week-end stressant? On a votre médicament: une tonne d'animaux mignons pour vous mettre de bonne humeur.

Nina Bürge Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Il y a eu beaucoup de grabuges ce week-end. On vous connaît par coeur, chers lecteurs, on sait que vous avez besoin de tendresse et de trucs relaxants pour vous en remettre. Si, si! Ne vous cachez pas!

Pas de panique, on a lu dans votre coeur, et on vous apporte exactement ce qu'il vous faut pour commencer la semaine de bon pied.

Installez-vous, et savourez cette bonne dose d'animaux adorables.

LegggoOOOooooo!!!

Êtes-vous tous prêts?

Allez un p'tit coup de peigne et c'est parti!

Ah, mais vous voulez vraiment traîner au lit...

On a une potentielle «Langue de la semaine»

Ou pensez-vous que ce candidat est meilleur?

Connaissez-vous cet adorable animal?

Il s'agit d'un pika d'Ili. On les trouve principalement en Chine et on les appelle aussi lapins magiques. Malheureusement, ces petits coquins sont une espèce menacée, et on observe très rarement ce cousin éloigné du lièvre.

Ces petits mammifères sont également connus sous le nom de pikas.

Et voilà, on a rempli notre devoir éducatif! 😲

Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous continuons.

Ce petit cerf, lui, a l'air bien installé.

Il a vu quelque chose d'intéressant.

Je me demande ce qu'il est advenu de ces bébés.

Voyez par vous-mêmes:

On va tous avoir besoin de se rafraîchir cette semaine....

Nager ou faire du canoë? Choisissez votre option...

Vous êtes toujours là?

Voilà un petit invité très fatigué!

Comment lui refuser quoi que ce soit?

Les touristes ont débarqué...

Et voilà un autre car de touristes...

La mésange bleue s'est faite belle pour vous.

Trouvez l'intrus...

Un spectateur curieux et courageux.

Vous voulez plus de photos de chiens mignons? D'accord, d'accord, on vous comprend...

Voilà pour vous!

Oh! Il est adorable, n'est-ce pas?

Deux petits gars très courageux.

Le wombat préfère se cacher.

Il flaire le week-end à venir.

Quelqu'un a dit «week-end»? Du calme, il faudra attendre. On est que lundi.

C'est l'heure des câlins!

Sur ce, nous vous souhaitons une semaine aussi calme que possible.