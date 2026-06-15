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Voici une avalanche d'animaux mignons

Voici une avalanche d'animaux mignons, yeah!

Vous avez passé un week-end stressant? On a votre médicament: une tonne d'animaux mignons pour vous mettre de bonne humeur.
15.06.2026, 05:2915.06.2026, 05:29
Nina Bürge
Nina Bürge

Cute News, everybody!

Il y a eu beaucoup de grabuges ce week-end. On vous connaît par coeur, chers lecteurs, on sait que vous avez besoin de tendresse et de trucs relaxants pour vous en remettre. Si, si! Ne vous cachez pas!

Il avait 150 scorpions venimeux dans ses bagages

Pas de panique, on a lu dans votre coeur, et on vous apporte exactement ce qu'il vous faut pour commencer la semaine de bon pied.

Installez-vous, et savourez cette bonne dose d'animaux adorables.

LegggoOOOooooo!!!

Êtes-vous tous prêts?

Bär
Image: Instagram/pissednbrokevintage

Allez un p'tit coup de peigne et c'est parti!

Alpaka
Image: Reddit

Ah, mais vous voulez vraiment traîner au lit...

schlafende Katze
Image: Reddit

On a une potentielle «Langue de la semaine»

Golden Retriever Hund, Zunge raus
Image: Reddit

Ou pensez-vous que ce candidat est meilleur?

HUnd, Zunge
Image: Reddit

Connaissez-vous cet adorable animal?

Ili-Pfeifhase
Image: Instagram/wild_animalsgram

Il s'agit d'un pika d'Ili. On les trouve principalement en Chine et on les appelle aussi lapins magiques. Malheureusement, ces petits coquins sont une espèce menacée, et on observe très rarement ce cousin éloigné du lièvre.

Ili-Pfeifhase
Image: Reddit

Ces petits mammifères sont également connus sous le nom de pikas.

Ili-Pfeifhase
Image: Reddit

Et voilà, on a rempli notre devoir éducatif! 😲

Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous continuons.

rote Katze
Image: Reddit

Ce petit cerf, lui, a l'air bien installé.

Reh Kitz
Image: Reddit

Il a vu quelque chose d'intéressant.

Katzen Baby
Image: Instagram/mrcatnipkid

Je me demande ce qu'il est advenu de ces bébés.

Katze, Babykatzen
Image: Reddit

Voyez par vous-mêmes:

Surprise

On va tous avoir besoin de se rafraîchir cette semaine....

GIF animéJouer au GIF
Image: Reddit
Cute news
On a chaud, et ces animaux craquants aussi

Nager ou faire du canoë? Choisissez votre option...

schwarze Katze
Image: Reddit

Vous êtes toujours là?

Katze an Fenster
Image: Reddit

Voilà un petit invité très fatigué!

Igel
Image: Reddit

Comment lui refuser quoi que ce soit?

Hund, Hundeblick
Image: Reddit

Les touristes ont débarqué...

Enten
Image: Reddit

Et voilà un autre car de touristes...

Waschbären
Image: Reddit

La mésange bleue s'est faite belle pour vous.

Blaumeise / Vogel
Image: Reddit

Trouvez l'intrus...

Hasen / Dackel
Image: Reddit

Un spectateur curieux et courageux.

Eichhörnchen
Image: Reddit

Vous voulez plus de photos de chiens mignons? D'accord, d'accord, on vous comprend...

Hund / Dackel
Image: Reddit

Voilà pour vous!

kleiner Hund
Image: Reddit

Oh! Il est adorable, n'est-ce pas?

Deux petits gars très courageux.

Mäuse klettern an Weizen
Image: Reddit

Le wombat préfère se cacher.

Wombat
Image: Instagram/zookeeper_dan

Il flaire le week-end à venir.

Hase
Image: Reddit

Quelqu'un a dit «week-end»? Du calme, il faudra attendre. On est que lundi.

Katzen am Fenster
Image: Reddit

C'est l'heure des câlins!

Kangurus
Image: Reddit

Sur ce, nous vous souhaitons une semaine aussi calme que possible.

Katzen
Image: Reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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