33 photos d'animaux adorables pour oublier (un peu) le travail

C'est lundi, c'est l'heure de vous enfiler une tonne de clichés trognons qui vous remonteront le moral.

Caroline Mettler Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Le travail, c'est dur. Les collègues, encore plus. Heureusement que le lundi matin rime avec Cute News (spirituellement, on s'entend).

Allez, on vous file votre dose de boules de poils mignonnes, vu que votre café ne sera pas suffisant pour vous sortir du brouillard matinal.

LeggoooOOOooooo!!

Amusez-vous bien (mais pas trop, vous êtes quand même au travail).

Probablement l'araignée la plus mignonne du monde.

Riri, Fifi et Loulou. Et qui est le quatrième membre du groupe?

Regarde, mes griffes sont plus dangereuses que les tiennes!

Le castor est le deuxième plus grand rongeur au monde.

En première position, le capybara. Il peut peser jusqu'à 80 kilos! Que font-ils donc ici?

Des rongeurs aux marsupiaux: le possum à queue annelée de l'Est est originaire d'Australie.

On parie qu'il ronfle fort, en plus.

Pratique, quand même.

Une adorable petite boule, également appelée mésange à longue queue:

Visite nocturne.

N'as-tu pas assez dormi?

Réveille-toi, bonjoOOOur!

Ce chien a-t-il le sourire d'une publicité pour dentifrice?

…ou peut-être celui-ci?

...ou peut-être celui-ci?

Ce petit bonhomme sourit d'un air plutôt malicieux.

Ce chat est le portrait craché de son grand-père.

Ce petit oiseau a été sauvé in extremis de la tondeuse à gazon.

Pauvre tatou: les pompiers lui donnent à boire après un feu de forêt.

Un bébé chien de prairie – à ne pas confondre avec un suricate.

Ces suricates sont les meilleurs amis du monde.

Il y a toujours ce petit coquin qui n'en peut plus d'attendre.

Ces pattes😻

Les patounettes de la semaine.

Est-ce confortable?

Une vraie amitié...

Coiffure ET langue de la semaine.

Mon animal préféré du règne animal, c'est le flamant rose!

Image: keystone

Les flamants roses ont longtemps été classés parmi les échassiers, puis parmi les oiseaux aquatiques. Ils constituent désormais une classe à part entière, comprenant six espèces différentes.

Avez-vous déjà vu un bébé flamant rose?

Les flamants roses sont incroyablement sociaux – ils vivent parfois en immenses groupes pouvant compter jusqu'à un million d'individus.

En été, on peut même parfois observer des flamants roses en Allemagne, près de la frontière néerlandaise. Il s'agit de la colonie de reproduction la plus septentrionale au monde!

Voilà! A la semaine prochaine :)