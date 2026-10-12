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33 photos d'animaux adorables pour oublier (un peu) le travail

33 photos d'animaux adorables pour oublier (un peu) le travail

C'est lundi, c'est l'heure de vous enfiler une tonne de clichés trognons qui vous remonteront le moral.
12.10.2026, 05:3112.10.2026, 05:31
Caroline Mettler

Cute News, everybody!

Le travail, c'est dur. Les collègues, encore plus. Heureusement que le lundi matin rime avec Cute News (spirituellement, on s'entend).

Allez, on vous file votre dose de boules de poils mignonnes, vu que votre café ne sera pas suffisant pour vous sortir du brouillard matinal.

LeggoooOOOooooo!!

Amusez-vous bien (mais pas trop, vous êtes quand même au travail).

Probablement l'araignée la plus mignonne du monde.

Mini Spinne. Kleine Spinne auf Finger. https://www.instagram.com/reel/DPW8AijjRU3/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Image: instagram

Riri, Fifi et Loulou. Et qui est le quatrième membre du groupe?

Vier Esel. https://www.instagram.com/p/DdI4MKxG8Qk/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Image: instagram

Regarde, mes griffes sont plus dangereuses que les tiennes!

Katze zeigt ihre Krallen. Schwarze Katze mit Hund Freundschaft. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fupdate-the-tiny-fluffball-i-rescued-wont-leave-her-giant-v0-1u6qos5b24w ...
Image: reddit
Ils étaient au bord de l'extinction: ces 7 animaux défient les pronostics
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Le castor est le deuxième plus grand rongeur au monde.

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Image: reddit

En première position, le capybara. Il peut peser jusqu'à 80 kilos! Que font-ils donc ici?

Mehrere Capybara https://preview.redd.it/i-bet-theyre-plotting-something-already-v0-27wgdtsl7jsh1.png?width=640&amp;amp;crop=smart&amp;amp;auto=webp&amp;amp;s=6641557710ebc4dabadbe7505ef05988870671b3
Image: reddit

Des rongeurs aux marsupiaux: le possum à queue annelée de l'Est est originaire d'Australie.

Ringelschwanzbeutler. Beuteltier. Australien. https://www.reddit.com/r/aww/comments/1hbt4ts/had_a_ringtail_possum_show_up_on_my_door_australia/
Image: reddit

On parie qu'il ronfle fort, en plus.

Schlafende lustige Katze. https://de.pinterest.com/pin/996702961255022875/
Image: pinterest

Pratique, quand même.

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Une adorable petite boule, également appelée mésange à longue queue:

Flauschball oder Schwanzmeise auf Ast. Vogel auf Ast. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fniedlicher-flauschball-schwanzmeise-v0-lcbq4wz5qgeg1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3 ...
Image: reddit

Visite nocturne.

Weisses Opossum. https://www.reddit.com/r/aww/comments/1hh40vb/white_opossum_my_aunt_snapped_a_pic_of/
Image: reddit

N'as-tu pas assez dormi?

Schlafende Katze https://www.threads.com/@hamandbreadfr/post/DbvuF-YEUCG/media?xmt=AQG00OQXt28lCMU_iZ-Kq27tTYdoB6e2Mb94JPmns8FntnF-jZWZOyI_woqBC5V8Dv_E3dZp
Image: threads

Réveille-toi, bonjoOOOur!

Huhn https://www.threads.com/share/BBaEG33UNd/
Image: threads

Ce chien a-t-il le sourire d'une publicité pour dentifrice?

Hund zeigt Zähne. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fshow-me-your-funniest-pictures-of-your-dog-v0-7nzm1xqw7qsh1.jpeg%3Fwidth%3D3024%26format%3Dpjpg%26auto%3Dwebp%26s%3D ...
Image: reddit

…ou peut-être celui-ci?

Hund mit geschlossenen Augen. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fshow-me-your-funniest-pictures-of-your-dog-v0-s8ud7ifhcqsh1.jpeg%3Fwidth%3D3024%26format%3Dpjpg%26auto%3 ...
Image: reddit

...ou peut-être celui-ci?

Hund komisches Gesicht. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fshow-me-your-funniest-pictures-of-your-dog-v0-new7mml0iqsh1.jpeg%3Fwidth%3D1320%26format%3Dpjpg%26auto%3Dwebp% ...
Image: reddit

Ce petit bonhomme sourit d'un air plutôt malicieux.

Goldtstaub-Taggecko https://www.threads.com/share/BAeAtnXHzw/
Image: threads
Votre dose d'animaux adorables pour démarrer du bon pied
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Ce chat est le portrait craché de son grand-père.

Katze sieht aus wie Grossvater. https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2025/10/690461935d51d_4m6r00m2c4yf1__700.jpg
Image: boredpanda

Ce petit oiseau a été sauvé in extremis de la tondeuse à gazon.

Kleiner Vogel gerettet https://www.threads.com/share/BCLZWyYi-I/
Image: threads

Pauvre tatou: les pompiers lui donnent à boire après un feu de forêt.

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Un bébé chien de prairie – à ne pas confondre avec un suricate.

Baby-Präriehund https://www.threads.com/share/BAkXAvuCf3/
Image: threads

Ces suricates sont les meilleurs amis du monde.

Zwei Erdmännchen Freunde https://www.threads.com/share/BBaEG33UNd/
Image: reddit

Il y a toujours ce petit coquin qui n'en peut plus d'attendre.

Drei Hunde und eine Katze. https://www.reddit.com/r/aww/comments/1nilazi/one_of_them_is_very_vocal_when_it_comes_to_dinner/
Image: reddit

Ces pattes😻

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Les patounettes de la semaine.

Hase in Hand. https://www.instagram.com/reel/DTos79eEd61/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Image: instagram

Est-ce confortable?

Hund sitzt auf Hund https://www.threads.com/share/BBaEG33UNd/
Image: threads

Une vraie amitié...

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Coiffure ET langue de la semaine.

Weisser Hund https://www.threads.com/@expealidocious/post/Dbv_ijkj_3W/media?xmt=AQG02MOXra8yictDf-BwBRiSyk6FdhOrUkDJYs4IqswZ7sLmS4kqzt2aaSUL4kwpx5pmJJSK
Image: threads

Mon animal préféré du règne animal, c'est le flamant rose!

epa13201933 A Lesser flamingo (Phoeniconaias minor) enjoys the warm spring weather in its enclosure at the Joburg Zoo in Johannesburg, South Africa, 31 August 2026. Established in 1904, the 55-hectare ...
Image: keystone

Les flamants roses ont longtemps été classés parmi les échassiers, puis parmi les oiseaux aquatiques. Ils constituent désormais une classe à part entière, comprenant six espèces différentes.

Flamingo rennend https://preview.redd.it/flamingos-at-pulicat-lake-v0-6yb806s6shih1.jpg?width=640&amp;amp;crop=smart&amp;amp;auto=webp&amp;amp;s=f92bf3b1959c4641796c88b3697b4c436e08539d
Image: reddit

Avez-vous déjà vu un bébé flamant rose?

Baby Flamingo https://i.redd.it/w58wxozw00p41.jpg
Image: reddit

Les flamants roses sont incroyablement sociaux – ils vivent parfois en immenses groupes pouvant compter jusqu'à un million d'individus.

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Image: giphy

En été, on peut même parfois observer des flamants roses en Allemagne, près de la frontière néerlandaise. Il s'agit de la colonie de reproduction la plus septentrionale au monde!

Flamingobalz in Deutschland. Flamingos im Wasser. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fflamingobalz-in-deutschland-v0-ta2xbqbdpjoa1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26aut ...
Image: reddit

Voilà! A la semaine prochaine :)

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Image: giphy
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
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