Un buffle albinos qui ressemble à Donald Trump est devenu viral sur les réseaux sociaux. Image: keystone

Donald Trump ne sera pas sacrifié: il part au zoo

Un buffle vivant au Bangladesh est devenu viral sur les réseaux sociaux en raison de sa ressemblance avec le président américain. Il devait être tué lors de la fête de l'Aïd al-Adha, mais sera finalement épargné.

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Un buffle albinos de couleur rose, surnommé Donald Trump en raison de sa toison blonde le faisant étrangement ressembler au président américain, a finalement été sauvé à la dernière minute de l'immolation lors de la fête de l'Aïd al-Adha après une intervention du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré mercredi un responsable du ministère de l'Intérieur du Bangladesh, selon l'agence de presse Reuters.

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Pour des raisons de sécurité

Le buffle de près de 700 kilos avait pourtant déjà été vendu pour le sacrifice rituel. Cependant, en raison de l'immense intérêt du public, les autorités sont intervenues. Pour des raisons de sécurité, le ministre de l'Intérieur, Salahuddin Ahmed, a ordonné d'épargner l'animal et de rembourser le prix d'achat à l'acquéreur.

Donald Trump est particulièrement populaire auprès des visiteurs. Image: www.imago-images.de

Plus de photos de Donald Trump: Ici en train de prendre une douche. Image: www.imago-images.de

En pleine réflexion. Image: www.imago-images.de

En train de prendre la pause pour les caméras. Image: www.imago-images.de

Au lieu d'être sacrifié, Donald Trump va désormais rejoindre le zoo national de Dhaka.



Ce qui n'était à l'origine qu'un achat ordinaire pour la fête de l'Aïd est devenu en quelques jours un véritable succès sur Internet: les images du buffle sont devenues virales, des rassemblements se sont formés à la ferme et des admirateurs ont même fait de longs déplacements pour voir le toupet blond et l'aura paisible de l'animal. (hkl)