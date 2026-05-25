beau temps31°
DE | FR
burger
Divertissement
Animaux

Paris succombe à la mode des cafés pour chiens

A Paris, les chiens ont désormais leurs propres pâtisseries branchées.
A Paris, les chiens ont désormais leurs propres pâtisseries branchées.image: casa del doggo

«C’est comme notre enfant»: Paris succombe aux cafés pour chiens

Croissants pour chiens, cafés «dog friendly» et pâtisseries à cinq euros: à Paris, les établissements dédiés aux compagnons à quatre pattes se multiplient. Entre phénomène urbain, business branché et nouveau lien social, les toutous deviennent les véritables rois des cafés parisiens.
25.05.2026, 16:1025.05.2026, 16:10
Erin FLANAGAN, paris / afp

Sur un confortable canapé en velours, une élégante Parisienne savoure jusqu’à la dernière miette un biscuit moelleux dans un café branché de la capitale française, sauf que cette cliente a quatre pattes. Loulou, un poméranien à la fourrure laiteuse, laisse échapper un «ouaf» enthousiaste après avoir englouti le «Merveilleux» à cinq euros, composé de fines couches de purée de banane, de bœuf, de fromage frais et de pomme.

Ce chien d’un an est un habitué de cette boulangerie canine, où les friandises présentées derrière une vitrine soignée, comme le «Mignon» en forme de cœur, préparé avec de la patate douce, du fromage frais et de la myrtille, semblent aussi appétissantes que des pâtisseries pour humains.

En revanche, «pas de chocolat, d’avocat, de raisin ou d’oignon» dans ces desserts canins, précise la propriétaire de la Casa del Doggo, qui a consulté un vétérinaire pour élaborer ses recettes.

«Un cliché total!»: des Genevois ouvrent un café à Lausanne

L’adoption d’Hulk, son poméranien de trois ans, a inspiré Clara Zambuto, 26 ans, pour ouvrir cette pâtisserie où les chiens et leurs maîtres peuvent se régaler côte à côte.

Le Bone Appart, un café pour chiens à Paris.
Dans ces cafés parisiens, les chiens mangent tout aussi bien que leurs maîtres.instagram: le bone apart

«J’allais souvent me promener avec lui (…) faire des activités, aller au café comme une bonne Parisienne, mais rapidement il s’ennuyait», raconte-t-elle. «Je me suis dit: C’est dommage qu’il n’y ait pas des lieux comme ça à Paris où, quand on prend notre petit café, on puisse aussi proposer une petite friandise à notre animal»

«Notre chien, c’est vraiment comme notre enfant, on veut pouvoir l’emmener partout»
Clara Zambuto, fondatrice de la Casa del Doggo

Cette boulangerie est l’un des nombreux établissements dédiés aux chiens qui fleurissent à Paris, où vivent quelque 100 000 canidés.

Renforcer les liens

Faire plaisir, oui mais avec modération, met en garde la vétérinaire Lolita Sommaire, pour laquelle «si c’est une fois par mois, ce n’est pas très grave». «S’ils ont été dans une petite pâtisserie, il faut adapter le repas suivant, réduire un peu les quantités ou faire plus d’activité», conseille-t-elle.

Dans un autre café, des toutous se prélassent en grignotant des douceurs en forme de croissant ou de baguette à quatre euros. Marley, un berger australien nain coiffé d’un béret rouge, lape un dessert crémeux dans une coupe en argent.

Pour Rebecca Anhalt, la décision d’ouvrir le Bone Appart, un bar «où les chiens sont rois», est née d’une amende salée reçue pour avoir laissé son lévrier en liberté dans un parc.

Paris vire complètement dog friendly.
Paris vire complètement dog friendly.instagram: le bone apart

«Je voulais créer un endroit où les gens pourraient venir sans craindre d’être réprimandés pour avoir un chien», explique la propriétaire. Si Paris compte une cinquantaine de caniparcs où l’on peut promener sans laisse son compagnon à quatre pattes, le collectif d’associations Paris Condition Canine estime ces espaces «insuffisants, inégalement répartis et parfois peu adaptés aux usages réels».

Les chiens sont même devenus un sujet de niche lors de la campagne municipale de mars: le nouveau maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, a créé un compte Instagram («@Hotdogswithemmanuelgregoire») de photos avec ses compagnons canins, tandis que sa rivale, Rachida Dati (droite républicaine), organisait des «apéritifs canins» dans sa mairie du VIIe arrondissement.

L'histoire de cette bande de chiens a bouleversé Internet

Pour Sarah Elgamal, la propriétaire de Loulou, qui se décrit comme sa «maman», les sorties à la boulangerie représentent bien plus qu’un simple lieu de consommation: c’est l’occasion de renforcer les liens avec son animal de compagnie. «Ça améliore la connexion, parce qu’on est tous les deux dans un troisième lieu qui n’est ni le travail ni la maison», explique cette pharmacienne de 32 ans.

Et si les chiens restent la priorité dans son café, souligne Rebecca Anhalt, de nombreux clients viennent aussi pour rencontrer d’autres propriétaires de chiens. «Il nous arrive de présenter certains clients à d’autres, car les chiens sont de véritables vecteurs de lien social», dit-elle.

Un habitué et son teckel de 17 ans, fraîchement arrivés à Paris, viennent désormais tous les jours pour «faire partie du groupe et rencontrer du monde», ajoute la maîtresse des lieux. Après tout, «on peut parler de son chien avec n’importe qui».

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Cette star française a inclus ses fans suisses dans une chanson inédite
Cette star française a inclus ses fans suisses dans une chanson inédite
Le dernier délire narcissique de Trump est «un vrai bordel»
6
Le dernier délire narcissique de Trump est «un vrai bordel»
de Fred Valet
Voici les 22 films qui vont s’affronter pour la Palme d'or
Voici les 22 films qui vont s’affronter pour la Palme d'or
Voici la star qui incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu
Voici la star qui incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu
Vidéo: watson

Ces chiens présentent des risques respiratoires

1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Voici Pearl, le plus petit chien du monde
1 / 9
Voici Pearl, le plus petit chien du monde
source: guinnessworldrecords
partager sur Facebookpartager sur X
A la rencontre des chiens détecteurs de cancer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il a voulu tester une option du Cybertruck
Un Cybertruck de Tesla a dû être repêché dans un lac du Texas, aux Etats-Unis, après que son conducteur l’y a délibérément plongé. Motif de l'incident? Le chauffeur aurait voulu tester le «mode gué», un mode tout-terrain spécifique au véhicule.
L’incident, entièrement filmé, s’est produit mardi dernier près de Dallas, au Texas. Selon la police locale, le Cybertruck s’est rempli d’eau et est devenu inutilisable après que le conducteur a admis l’avoir délibérément conduit dans le lac Grapevine, situé non loin de l'aéroport de Dallas.
L’article