Divertissement
Animaux

Japon: l'histoire du singe Punch fait craquer la Toile

Vidéo: watson

Son histoire fait craquer la Toile

Au Japon, le singe Punch a été abandonné par sa mère peu après sa naissance. Les images du primate de sept mois et de sa peluche ont depuis attendri de nombreux internautes.
20.02.2026, 11:4220.02.2026, 11:43

Plus d'une centaine de visiteurs se sont rassemblés vendredi comme depuis plusieurs jours dans un zoo japonais pour apercevoir un petit macaque de sept mois abandonné qui a attendri les réseaux sociaux de la planète.

«Nous sommes ici depuis ce matin. Nous venons rarement au zoo, mais nous voulions voir l'adorable Punch», a expliqué Sayaka Takimoto, 32 ans, qui a fait deux heures de route avec son mari pour voir le jeune primate. Comme beaucoup d'autres visiteurs, le couple a découvert Punch sur les réseaux sociaux, le trouvant «adorable» avec son orang-outan en peluche pour compagnie.

Ce bébé koudou né au zoo de Bâle va vous faire fondre

Punch, devenu star d'internet, a été abandonné par sa mère peu après la naissance. Des images du petit animal s'accrochant désespérément aux gardiens du zoo et à sa peluche ont été largement partagées sur les plateformes comme X ces derniers jours.

Le singe Punch au Japon fait craquer les réseaux sociaux.
Punch et son orang-outan en pelucheImage: JIJI PRESS

Toute une communauté d'internautes dévoués a commencé à publier des nouvelles du bébé singe sous le hashtag #HangInTherePunch (Accroche-toi, Punch).

Il «taquine» les autres singes

La situation de Punch a commencé à s'améliorer au début du mois: les gardiens du zoo d'Ichikawa, près de Tokyo, ont publié un message indiquant qu'il s'intégrait progressivement à un groupe de singes, en «taquinant les autres et se faisant gronder».

Ainsi, vendredi encore, une centaine de visiteurs se sont rassemblés autour de l'enclos des singes au zoo, s'efforçant de prendre des photos de l'animal adoré et lui criant «accroche-toi !» tandis que Punch tentait de s'approcher des autres membres du groupe. «Il est tellement mignon que je devais venir le voir», sourit une autre visiteuse, qui s'est présentée sous le nom de Yoko.

Cute news
C'est l'heure de faire le plein de mignonneries!

«J'ai bien observé ses photos à l'avance pour pouvoir le reconnaître», a déclaré cette femme de 50 ans. «Je suis un peu triste qu'il grandisse si vite, mais je suis soulagée de voir qu'il se fait des amis», a-t-elle ajouté. (jzs/afp)

