Le faire-part de Jeff Bezos et Lauren Sanchez est la risée du Web

Le carton d'invitation de Jeff Bezos et Lauren Sanchez fait actuellement le tour des réseaux sociaux. On y découvre leur non-liste de mariage, mais surtout, le design du faire-part, qui fait beaucoup parler.

Plus de «Divertissement»

Des oiseaux, des papillons, des étoiles, des plumes et des gondoles vénitiennes: le faire-part du mariage de l'année est un peu kitsch, mais mignon. Il n'est bizarrement pas à l'image des futurs époux dont on connaît le goût pour le clinquant et le bling-bling. On a presque l'impression d'une invitation pour une Gender Reveal Party, tellement c'est cul-cul, voire simplet.

Sur Instagram, où l'image devient actuellement virale, on se moque du graphisme. Certains disent qu'il a été réalisé sur Clip Art, Canva, Paint ou encore que l'invitation a été achetée sur Amazon.

«Une fillette à l'école primaire aurait pu le créer en 2001» Sur Instagram

«Le style de l'invitation prouve qu'on ne peut pas acheter le bon goût» Sur Instagram

Bref, encore une raison de se moquer de Jeff Bezos et de Lauren Sanchez, eux qui n'en finissent pas d'être la cible des internautes, que ce soit lorsque la future mariée joue les astronautes ou lorsque le patron d'Amazon organise une journée mousse pour sa dulcinée.

Mais alors, qu'offre-t-on à des gens qui ont tout? Au-delà du design du faire-part, on apprend que Jeff Bezos, qui est accessoirement milliardaire, et sa future femme qui est accessoirement astronaute à ses heures perdues, ne veulent pas de présents.

«S'il vous plaît, pas de cadeau» C'est écrit sur le faire-part

Car le plus beau cadeau, c'est vous! Enfin, pas vous ni moi, mais les 250 invités, tous logés au frais du milliardaire dans quatre palaces de Venise. Sur le faire-part, il est également noté que le couple fait des dons à la Ville, ce qui explique pourquoi le maire s'est dit ravi de leur venue il y a quelques jours au micro de Quotidien.

Par ici le programme!

Jusqu'à maintenant, aucune photo des festivités n'a filtré. D'après Rai News, cocktails, dîners élégants et cérémonie de mariage sont prévus jusqu'au 29 juin. Le thème: du romantisme, des teintes pastel, et un soupçon d’exubérance, selon Vanity Fair.

Jeff Bezos et Lauren Sanchez sont arrivés ce mercredi 25 juin à Venise. Ils n'ont pas voyagé comme le commun des mortels, en jet privé, mais en hélico, depuis leur yacht à 500 millions (dollars, francs suisses... dans ces montants, peu importe). Ils ont posé leurs 150 valises à l'hôtel Aman surplombant le Grand Canal, car Lauren Sanchez prévoit de porter par moins de 27 tenues.

La première soirée est prévue le 27 juin et ne se déroulera pas à Venise même, mais sur la petite île de San Giovanni Evangelista, dans les jardins de la Villa Baslini. Puis, le même jour, le couple se dira «oui» au Teatro Verde, un amphithéâtre en plein air pouvant accueillir environ 1500 spectateurs, situé sur l'île de San Giorgio Maggiore.

La grande soirée dansante, où d'ordinaire ça picole sévère, aura lieu à l'Arsenal, un ancien chantier naval de l'époque médiévale très bien protégé des paparazzis et des potentiels manifestants. Il est quasiment inaccessible à pied ou même à la nage.

La teuf sera animée par Lady Gaga et, parmi les invités, sont attendus Bill Gates, Elton John, Mick Jagger, Ivanka Trump, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Eva Longoria ou encore Karlie Kloss. Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom ont prévu de faire la tournée des bars ensemble, ce dernier étant arrivé seul à Venise après les révélations de séparation avec Katy Perry.

On vous explique tout ici: