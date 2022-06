Simon «Leviev» au tribunal face à la vraie famille Leviev

L'arnaqueur de Tinder est poursuivi en justice par la famille du milliardaire Lev Leviev pour usurpation d'identité. Il est là, son véritable ennemi.

On l'appelle l'arnaqueur de Tinder mais il a un nom: Simon Leviev. Enfin, ça, c'est son nom de scène. Son vrai nom c'est Simon Hayut. Parce que, s'il s'appelait vraiment Leviev, il ferait partie d'une famille de diamantaires milliardaire et il n'aurait pas eu besoin de piéger des filles en leur inventant des histoires «d'ennemis» pour leur piquer leur fric et vivre la belle vie.

Celui qui est devenu, malgré lui, la star du documentaire Netflix L'arnaqueur de Tinder, se retrouve désormais devant les tribunaux face à la vraie famille Leviev. Le patriarche s'appelle Lev Leviev, il est Israélien, il vit à Londres et sa fortune est estimée à un milliard de dollars selon Forbes.

Lev Leviev et sa famille poursuivent l'escroc pour usurpation d'identité. Ils réclament plusieurs millions de dollars à Simon Hayut pour s'être injustement enrichi en utilisant leur nom. Selon Page Six, l’action en justice déposée à Tel-Aviv, en Israël, affirme que «depuis longtemps, il [Simon Leviev] se présente faussement comme le fils de Lev Leviev et reçoit de nombreux avantages (y compris matériels)». Simon Hayut doit comparaître devant un tribunal israélien la semaine prochaine.

Tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, cette photo. Image: instagram

Chagit Leviev, PDG de Leviev Group USA et fille du magnat israélien, a déclaré au média new-yorkais: «Nous avons souffert de l'escroc de Tinder pendant des années. Nous savions qu'il escroquait les entreprises et les femmes qui lui tendaient la main. Nous avons essayé de le faire arrêter, de le combattre et de le dénoncer à la police».

Elle raconte que pendant des années, Simon Hayut a laissé une traînée de factures impayées et qu'elle recevait des demandes de paiement pour des services, comme des jets privés et des yachts. «J'ai vu beaucoup de ses faux documents et j'étais impressionnée par leur authenticité: lettres, chèques, passeports et virements. Il y avait tellement de détails. Il a poussé sa fraude encore plus loin et sur certains des documents, il avait même les quatre derniers chiffres du numéro de compte bancaire de notre société. Nous n'avons aucune idée de la façon dont il a obtenu cette information», expliquait-elle en mars au site Forbes.

Chagit Leviev, probablement sur le yacht qu'elle a payé avec son argent. instagram

On ne sait pas comment Simon Hayut compte plaider, mais il a demandé à ne pas se présenter au tribunal. «Il ne veut pas affronter l'humiliation publique à laquelle il va être confronté», poursuit Chagit Leviev. S'il est reconnu coupable, Hayut pourrait être condamné à une peine de onze ans de prison.

D'après d'autres éléments de preuve, notamment des enregistrements et des témoignages, il s'agissait, du moins en partie, d'une escroquerie père-fils. «Notre plainte est dirigée contre Shimon et Yohanan Hayut», déclare-t-elle.

«Il y a un enregistrement de son père présentant Shimon comme un fils de la famille Leviev. Donc, nous avons découvert qu'il était complice quand il a présenté son propre fils comme un membre de notre famille» Chagit Leviev

Depuis la sortie du documentaire, Chagit a pris contact avec plusieurs des victimes, notamment les trois femmes présentées dans le film. Ensemble, elles ont créé un bracelet «Stronger Together» vendu sur le site Leviev. Les bénéfices sont reversés aux femmes victimes de l'arnaqueur de Tinder pour les aider à récupérer leurs pertes financières et 10% des bénéfices seront reversés à des associations caritatives en leur nom.

Chagit Leviev tout à gauche. instagram

