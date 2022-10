Le calendrier des pompiers australiens donne envie de mettre le feu chez soi

Vous aimez les pompiers? Vous aimez les calendriers? Vous êtes au bon endroit.

Les pompiers australiens vont mettre le feu, même aux mois les plus froids. Comme chaque année depuis 1993, ils publient six éditions very hot pour la bonne cause, que les adeptes de calendriers ou de pompiers sexy vont pouvoir glisser sous le sapin. Il y en a pour tous les goûts: pompiers «classiques», avec des chevaux, des chats, des chiens, un mélange d'animaux ou encore en jeans. Il y a aussi deux éditions avec des lapins et des chiens, mais zéro pompier, alors je propose qu'on ne les compte pas.

Le meilleur étant celui-ci:

Image: Australian Firefighters

Les soldats du feu australiens prennent la pose chaque année pour lever des fonds. Et ça fonctionne: en 30 ans, ils ont récolté 3,4 millions de dollars, qu'ils reversent à différentes causes. Une sacrée somme, juste en tapant la pose, sourire Colgate et muscles saillants en prime. Ils partagent les coulisses des shootings sur leur page Instagram.

Un calendrier coûte une quinzaine de francs, et pour les fans les plus fébriles, les pompiers ont aussi imprimé leurs six-packs sur des taies d'oreillers, des torchons et des agendas, le tout est à retrouver ici.

On scrolle un coup?

Allô? Oui, il y a le feu chez moi... Je sais pas ce qu'il s'est passé...

Image: Australian Firefighters

Même le canard il sait plus faire «coin-coin».

Image: Australian Firefighters

J'adore les chats.

Image: Australian Firefighters

Il fait comment le koala? «Oh yeah!»

Image: Australian Firefighters

Allô? Oui, le feu s'est rallumé tout seul, je comprends pas...

Le toutou a l'air minuscule à côté.

Attaque de bébé canard!

Image: Australian Firefighters

C'est quel mois? Ouiiiii bravo, c'est juillet.

Image: Australian Firefighters

Les yeux assortis.

Image: Australian Firefighters

Un étalon et un cheval.

Les fleurs, par contre, je sais pas...

Image: Australian Firefighters

On se replonge dans le calendrier 2022?

