Victoria a remporté la couronne.

7 choses que vous ignorez sur la nouvelle Miss Univers

Jeunesse compliquée, job, rêves: voici quelques anecdotes sur celle qui vient d'être nommée la plus belle femme de l'univers (rien que ça).

La plus belle, c'est elle: la Danoise Victoria Kjaer Theilvig a été sacrée Miss Univers 2024 à Mexico. Après plusieurs semaines où les candidates ont promu leur profil sur toutes les plateformes digitales existantes, leurs tenues et leurs atouts, la soirée d'élection a tiré en longueur samedi soir, avant d'aboutir à une remise de couronne aussi plate qu'un brushing au fer à repasser.

Avant cela, il y avait le traditionnel défilé des costumes nationaux, où les rivales enfilent des tenues aussi scintillantes qu'encombrantes dans le but de mettre en valeur leur identité nationale.

Voilà le costume national de la Suissesse Laura Bircher.

Miss Bolivia, Juliana Barrientos, en mode shaman. Un costume sublime, mais il faut avouer que ça a l'air bien lourd.

Encore plus de détails: Miss Equateur, Tema Mara.

Et voilà, la Miss Univers 2023, Sheynnis Palacios du Nicaragua, a remis son trône à la 73e Reine de beauté. Victoria Kjaer s'est imposée parmi 126 autres candidates, et a pris la tête du podium devant Miss Nigeria et Miss Mexique, ses deux dauphines.

Voici quelques fun facts sur elle:

Une première

Il s'agit de la première Danoise couronnée Miss Univers. C'est également la première Européenne ayant raflé la précieuse écharpe depuis 2016, année où la Française Iris Mittenaere avait été élue.

source: wiki

Il y a eu plusieurs «premières» lors de cette édition. Selon Voici, la première dauphine est également la première Miss Nigeria à se classer parmi les cinq premières de Miss Univers. De plus, Miss Egypte fut la première femme atteinte de vitiligo à participer au concours. Enfin, Beatrice Njoya, Miss Malte, a été la femme la plus «âgée» (bon, tout est relatif) à concourir, à... 40 ans.

Logina Salah.

Beatrice Njoya.

Pour rappel, cette année, le concours a été ouvert aux femmes de plus de 28 ans.

Son âge

Victoria est âgée de 21 ans. Elle est née le 13 novembre 2003 à Copenhague. Ce nouveau titre est donc un vrai cadeau d'anniversaire!

Ses études

Selon le média Public, Victoria a fait des études de commerce et de marketing à Kongens Lyngby. Plus tard, elle aimerait étudier le droit à la Harvard University.

Victoria se voit dans le droit. source: instagram

Son métier

Avant de concourir au sein de divers concours de beauté - et d'empiler de nombreuses victoires de manière fulgurante - cette aspirante avocate a été danseuse professionnelle. Du haut de son très jeune âge, elle aurait également travaillé dans le commerce de diamants.

Une famille compliquée

Victoria est très sensible aux questions de psychologie et de résilience. En effet, elle est issue d'une constellation familiale compliquée, marquée par des problématiques d’abus et de dépendance. Aujourd’hui, elle compte utiliser sa notoriété pour promouvoir la santé mentale. Elle souhaite également être porteuse d'un message d'espoir: «Ne laissez pas votre passé définir qui vous êtes».

Dès 1:42, Victoria effleure les questions familiales. Vidéo: YouTube/Miss Universe

Hypée

Sur les réseaux - et surtout sur TikTok - Victoria a tout de suite séduit les internautes. Avant la finale, elle bénéficiait déjà d'une grande visibilité, et était donc une grande favorite sur le podium.

Le destin

De base, ce n'est pas elle qui devait concourir sous la bannière danoise, mais une jeune femme nommée Emma Heyst. Cette dernière a renoncé à continuer l'aventure, notamment, selon Public, en raison d'un manque de préparation. Comme quoi, le destin était au rendez-vous!