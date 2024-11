Vous n'imaginez pas le prix du nouvel appartement de Neymar à Dubaï

Les Bugatti Residences comprendront 182 appartements, dont onze seront des «sky mansions». Dans son manoir qui touche le ciel, donc, Neymar aura une vue sur le quartier de Business Bay et le Burj Khalifa, l'immeuble le plus haut du monde. Il disposera entre autres d'une piscine, mais surtout, d'un ascenseur pour voitures. C'est-à-dire qu'il pourra parquer sa bagnole dans son salon. Oui, mesdames et messieurs, ça ne sert à rien, mais ça fait luxe.

Le penthouse dans lequel il s'apprête à emménager n'est pas encore tout à fait prêt. Même qu'il est en plein chantier. L'immeuble ne sera pas terminé avant 2027. Heureusement, Binghatti, le promoteur immobilier, a partagé sur les réseaux sociaux une jolie vidéo en images de synthèse dans laquelle on découvre un gratte-ciel futuriste construit en partenariat avec la marque exclusive de voitures, Bugatti. C'est d'ailleurs très courant à Dubaï que des marques de luxe, comme Armani, Bulgari, Roberto Cavalli ou encore Mercedes, collaborent avec des promoteurs immobiliers. C'est la touche glam' et rassurante dont les clients richissimes ont besoin pour aligner les millions.

200 millions de dirhams, soit 48 millions de francs suisses, c'est la somme qu'a déboursée Neymar pour s'offrir un pied-à-terre, lui qui a rejoint l'équipe d'Al-Hilal en Arabie Saoudite en août 2023. Et ce n'est pas le genre d'actualité que Dubaï passe sous silence, au contraire. Quand une star investit dans cette ville des Emirats en constante évolution (entendez, en constants travaux), il faut en faire des caisses, car c'est une bonne publicité et l'immobilier est l'un des piliers de la ville.

Normalement, quand une star achète un bien immobilier à plusieurs millions, la célébrité en question ne s'en vante pas. Même si TMZ est toujours sur le coup, les people tentent tant bien que mal de rester le plus discrets possible. Pas à Dubaï.

La pop a trouvé sa nouvelle princesse

Tate McRae, c'est l'incarnation d'une génération qui évolue à la vitesse de la lumière. D'abord danseuse puis chanteuse, elle a réussi, en quelques années, à s'imposer sur la scène musicale mondiale. Et son parcours est déjà une succession de succès.

Une musique entrainante, une communauté engagée et un grand écart sur scène qui rendra fou plus d'un. Il n'aura fallu que ça pour que Tate McRae, petite chanteuse canadienne, ne devienne l'une des artistes les plus prometteuses de la scène musicale pop. Actuellement en tournée, ce petit bout de femme vient tout juste de dévoiler ses projets pour l'année 2025: un album et une (nouvelle) tournée.