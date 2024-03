Le nouveau défi: des devoirs, puis un casque entre 2000 et 3000 francs. watson

Mon bébé porte un casque et c'est pas pour faire de la moto

Certains nourrissons naissent avec un torticolis et ont un côté de la tête plate. On leur met alors un casque censé redonner une forme ronde à la tête.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Marie-Adèle est maman Elle ne peut s'empêcher de râler. Son bébé, elle l'aime, mais dans les bras de la nounou. Suivez-la sur ses réseaux sociaux et sur son blog

On appelle ça le syndrome de la tête plate. Avant d'avoir un enfant, je n'en avais jamais entendu parler et je n'avais jamais vu un bébé avec un casque, mais grâce à mon enfant né de travers, un monde s'est ouvert à moi, celui de la plagiocéphalie. Joie.

Ma fille avait une mauvaise position de la tête dans mon ventre. Résultat, elle avait un torticolis à la naissance. J'avais beau lui tourner le crâne des deux côtés quand elle dormait, elle se débrouillait toujours pour se remettre dans une position plus confortable pour elle et j'avoue que parfois, après deux heures de pleurs, je n'osais pas la toucher de peur de la réveiller.

C'est ma pédiatre qui m'en a parlé pour la première fois. Perso, je n'avais rien remarqué, car pour moi, mon bébé était parfait. Heureusement, elle me l'a signalé très tôt, à deux mois, car, comme pour tout chez les enfants, plus on traite tôt, plus on a de chance que ça guérisse vite.

On lui diagnostique donc une plagiocéphalie et la pédiatre m'explique que si ça ne s'améliore pas, elle devra porter un casque 22 heures sur 24. Je me prends une petite claque. Combien de temps? Entre 3 et 6 mois. Je me prends une deuxième petite claque.

Combien ça coûte? Entre 2000 et 3000 francs.

Je me prends une grosse claque. Et comme il s'agit d'un traitement «esthétique», les assurances ne le remboursent pas, complémentaire ou pas. N'empêche, si on n'a pas cet argent ou qu'on décide de ne rien faire, ça se voit (même avec des cheveux) et l'enfant a de grandes chances d'être moqué dans la cour de récré. Mais apparemment, les psychanalyses sont remboursées par l'assurance, donc tout va bien.

Au fait👇

Vidéo: watson

Une ambiance Black Mirror

Pendant deux mois toutes les semaines, je l'ai emmenée chez le physio et l'ostéo pour tenter de débloquer son cou. A chaque séance, les spécialistes étaient confiants en me disant: «Son cas n'est pas extrême, elle est très réceptive aux exercices. Il y a des chances pour qu'elle ne porte pas le casque.»

Il existe quatre types de plagiocéphalie: douce, modérée, sévère et très sévère. Dans les cas très sévères, les bébés peuvent carrément avoir un œil plus grand que l'autre ou une oreille au mauvais endroit. Heureusement, mon nourrisson était un cas modéré. Alors, la méthode douce, j'y ai cru. On m'a aussi donné des devoirs à faire à la maison. Je devais par exemple la coucher sur le dos et lui tenir la tête au sol comme un catcheur pendant dix secondes. Dix secondes qui semblaient des heures durant lesquelles elle hurlait en tentant de se libérer de ma prise.

J'ai beau être allée assidûment chez le physio et l'ostéo avec mon bébé, il n'a pas échappé au casque.

L'engin a été fait sur mesure chez un orthopédiste dans une ambiance Black Mirror. Pour ce faire, on place un bas avec des autocollants noirs sur la tête de bébé et on photographie son crâne avec un appareil 3D. A l'époque, on moulait la tête du nourrisson dans un plâtre, ça devait être sport.

Le casque a pour but de laisser un espace là où la tête est plate et de stopper la progression du crâne là où il est déjà bien rond. Ce magnifique bout de plastique rempli de mousse bien chaude allait trôner sur la tête de mon bébé pendant plusieurs mois.

On pourrait penser que les bébés sont dérangés par ce genre d'orthèse, surtout pour dormir, mais en fait, pas du tout. Ceux que ça dérange vraiment, c'est les parents. Bien sûr, j'aurais préféré voir la jolie tête de ma fille durant les sept premiers mois de sa vie. J'aurais voulu éviter de me prendre des coups de casque à chaque fois que je l'avais dans les bras. J'aurais voulu qu'on évite de me dire: «Ah mais ça, c'est parce que tu l'as mise trop souvent dans le baby transat.» J'aurais voulu éviter d'entendre:

«Hé! Regarde le bébé là-bas, il a un casque pour ne pas se faire mal»

Cette dernière remarque n'était pas complètement fausse. Au moins, ma fille avait la tête protégée, notamment quand elle était sur son tapis d'éveil et qu'elle basculait sur le dos un peu trop violemment ou quand je l'installais dans le siège-auto et que par inadvertance, je cognais sa tête au cadre de la voiture (j'ai demandé à d'autres mamans et apparemment, c'est un passage obligé.)

Aujourd'hui, ma fille a 7 mois et elle ne porte plus de casque. Non pas parce que le traitement est fini, mais parce que le premier casque est trop petit. Il a donc fallu en faire un deuxième qui est en cours de confection. La forme de son crâne à légèrement changé même si elle a encore une belle piste noire à l'arrière de la tête. J'ai quelques jours de répits où je peux la prendre dans les bras et sentir sa petite tête contre moi. Après, le footballeur américain sera de retour pour quelques mois et elle pourra foncer tête baissée vers ses 1 an. Une affaire rondement menée.

Marie-Adèle est maman Elle ne peut s'empêcher de râler. Son bébé, elle l'aime, mais dans les bras de la nounou. Suivez-la sur ses réseaux sociaux et sur son blog

21 bébés terrifiants photoshopés avec des dents d'adultes