Absence d’escorte policière, destination qui se précise et nouveau projet pour Meghan: voici ce que l’on sait de leurs premières heures sur le sol britannique. getty/watson

Harry et Meghan ont atterri au Royaume-Uni: ce que l’on sait

Cette fois, ça y'est! Harry et Meghan ont atterri ce mercredi au Royaume-Uni avec leurs enfants Archie et Lilibet, actant pour de bon leur retour au pays. La famille a rejoint Birmingham à bord d’un jet privé en provenance de Californie.

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Après quelques jours de spéculations frénétiques, nous y sommes. Six ans après leur départ du Royaume-Uni, le duc et la duchesse de Sussex sont officiellement de retour. Selon les données de suivi du vol consultées par l'Associated Press, l’appareil, parti de Van Nuys, dans la région de Los Angeles, s’est posé à 11h56 précises à Birmingham International Airport. Et un détail n’est pas passé inaperçu à leur descente d’avion: aucun policier ne les attendait.

ITV News affirme que les Sussex ont quitté l’aéroport sans présence ni escorte policière - alors que la question de leur protection est justement l’un des derniers gros points d’interrogation entourant leur nouvelle vie.

Selon les dernières informations de la BBC, la famille devrait bel et bien s'établir dans les Costwolds, dans l’ouest de l’Angleterre. Une région particulièrement huppée située à proximité de Highgrove, la résidence privée de Charles III, dans le Gloucestershire. L’adresse exacte de leur nouveau domicile reste cependant inconnue, le couple y tenant mordicus.

Rumeurs de retour au cinéma

Autre développement intéressant: le retour de Meghan devant les caméras ne relèverait plus seulement de la rumeur. La duchesse de Sussex aurait effectivement reçu une offre pour un rôle à l’écran au Royaume-Uni. On ignore encore s’il s’agit d’une production destinée au cinéma ou à la télévision et Meghan n’aurait pas encore officiellement accepté.

C'est du moins l'avis de la journaliste australienne qui avait révélé l’existence du projet, Bronte Coy, qui va plus loin: interrogée par ITV News, elle assure que Meghan va bel et bien recommencer à jouer et présente ce projet comme une composante importante de sa décision de revenir au Royaume-Uni.

«Elle joue, elle va jouer, elle revient au métier d'actrice. C'est son gagne-pain» Bronte Coy, interrogée par ITV

Si le nom de Meghan circule depuis plusieurs jours pour la troisième saison de la série de Guy Ritchie, The Gentlemen, le Times rapporte désormais que certains professionnels de la télévision soupçonnent que la fuite concernant ce casting ait pu servir à créer de la demande autour de Meghan. La réalité et l’état d’avancement des négociations restent donc à confirmer.

L’attention va désormais se déplacer de l’aéroport de Birmingham vers la nouvelle résidence des Sussex. Leur destination exacte constitue la prochaine grosse information attendue, tout comme les modalités de leur protection après cette arrivée sans escorte policière.

La rentrée d’Archie et Lilibet est également imminente. Leur établissement reste secret, mais les enfants doivent commencer les cours dès la rentrée de septembre, la semaine prochaine.

Enfin, aucun nouveau contact avec William n’a été signalé ce mercredi et Buckingham Palace n’a, à cette heure, annoncé aucune rencontre familiale. Autrement dit, Harry et Meghan ont bien franchi l’Atlantique. Reste désormais à voir qui franchira le premier les quelques kilomètres qui les séparent du reste des Windsor.

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