Au début de la compétition, elles étaient 27 et représentaient les 27 Etats du pays. Image: watson / dr

Le Brésil va élire sa plus belle paire de fesses

Qui sera élue Miss Bumbum? L'insoutenable suspense, au Brésil, touche à sa fin. Le concours couronnera le plus beau fessier à São Paulo dans quelques heures.

Alors que la Suisse couronnera ce dimanche la plus belle coupe mulet (on sait valoriser notre patrimoine national à la Foire du Valais), au Brésil, c'est le plus beau fessier qui va vivre son heure de gloire ce vendredi 4 octobre. Ainsi que sa propriétaire, puisqu'elle recevra le titre de Miss Bumbum 2024.

Pour les organisateurs, il s'agit de «mettre en avant la diversité et l’inclusion» à travers ce concours, qui souligne qu'un nombre record de femmes trans prend part à cette édition 2024.

«Cet événement n'est pas seulement un concours de beauté, mais une célébration de la confiance, de la diversité et de l'authenticité des femmes brésiliennes.» Les organisateurs

L'affiche de la soirée donne le ton. Image: dr

Des candidates venues de tout le Brésil

Au début de la compétition, elles étaient 27 et représentaient les 27 Etats du pays. Les votes en ligne du public ont permis à quinze heureuses finalistes d'accéder à la finale, qui se tient à São Paulo. Elles seront départagées par un jury qui élira ainsi Miss Bumbum 2024.

«La gagnante recevra non seulement le titre, mais également des contrats publicitaires» L'organisateur

Des contrats qui incluent notamment un partenariat avec une plateforme proposant du «contenu exclusif réservé aux adultes» aux fans, à savoir des shootings de nus sensuels dans des lieux exotiques «et en présence d'animaux sauvages - des serpents, des aras et même un cheval», explique encore l'organisateur sur son site. Yay, des fesses et des serpents!

Des tours de fesses passés à la loupe

Comment élit-on Miss Bumbum? Sans doute en se penchant sur le tour de fesses des candidates. Et ça tombe bien, puisque sur son blog, la journaliste Doris Pinheiro partage les mensurations des popotins des participantes.

Vous serez ainsi heureux d'apprendre que Bruna Carlos, qui représente l'Etat de Paraíba, possède un bumbum de 110 cm, tandis que sa camarade Alê Gaúcha peut se targuer de posséder un tour de fesses de pile un mètre. Un bumbum drapé avec une subtilité rare dans cette charmante combinaison en latex.

Subtilité et élégance. Image: instagram

Citons encore Vivi Laubes, de l'Etat estado de Pará, et ses 94 cm de tour de boule. Là encore, la candidate nous offre sa plastique dans une pose raffinée contre une porte de garage.

Elégance et subtilité. instagram

La sosie de la première dame du Brésil

En plus de sa capacité à dévoiler toute la diversité du pays, le concours met également en avant un atout majeur: la participation de Lucimara Costa, sosie de Rosângela da Silva (dite Janja), la première dame du Brésil.

La sosie. Image: instagram

Lucimara Costa a fait la une de plusieurs titres brésiliens pour «sa ressemblance avec la femme du président Lula».

La vraie. Keystone

Malheureusement pour elle, la candidate n'a pas été retenue parmi les quinze finalistes.

Une finale attendue par le monde entier (c'est faux)

Selon Felipe Almeida, le directeur de Miss Bumbum, ce concours de beauté est particulièrement subversif. Transgressif, même, a-t-on envie d'ajouter. «Punk», carrément, dirons les plus foufous.

«Nous sommes le seul concours au monde qui désobéit aux normes d’un corps parfait» Felipe Almeida

Qui se verra décerner le titre de Miss Bumbum à São Paulo ce 4 octobre? Le suspense est insoutenable. En attendant de voir la BBC, le 24 Heures et le New York Times pusher tous en même temps le nom de la gagnante, laissez-moi encore meubler un peu cet article des plus étranges en vous racontant que le concours du plus beau cul brésilien a été lancé par un certain Cacau Oliver en 2011... ou en 2022, c'est pas clair, les deux infos contradictoires se font de la concurrence sur le propre site des organisateurs.

Voici la trombine de ce monsieur Cacau Oliver, parce qu'il n'y a pas de raison de ne montrer que des culs, ici. dr

Peu importe, toujours selon ce même Cacau Oliver, journaliste et homme d'affaires à ses heures, le concours suscite un très fort engouement au Brésil.