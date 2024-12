Pourquoi Britney a dit «bye bye» aux Etats-Unis

Comment ça, déménager?! Comment la plus Américaine d'entre les Américaines pourrait-elle quitter le pays des chicken waffle, des autoroutes et de Walt Disney?

En cause? Les images prises d'elle à Los Angeles plus tôt dans la journée, alors qu'elle grimpait à bord d'un jet privé pour son voyage d'anniversaire. Des clichés qui ne lui «ressemblent même pas», râle-t-elle. Avant d'admettre qu'elle avait été surprise en train de transporter un briquet à bord du jet. «Je ne sais pas pourquoi j'avais un feu dans la main. Honnêtement, je pense que mon amie me l'a donnée par accident.»

Arrêtez tout! Les fails du mois de décembre sont arrivés!

Et voilà, le joli mois de décembre est arrivé, sur la pointe des pieds. Voici quelques jours, on a même eu droit à quelques flocons de neige. Mais surtout, on a déjà pu ouvrir trois portes du calendrier de l'Avent. Décidément, le mois de décembre est génial! Et pour le rendre vraiment parfait, on vous balance les fails du mardi.